MIPE a anulat licitația de achiziție de materiale promoționale din cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea Planului de comunicare PoAT 2021-2027”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anulat procedura de achiziție a materialelor promoționale pentru anul 2026, după ce toate cele patru oferte depuse au fost declarate neconforme. Potrivit instituției, niciunul dintre operatorii economici participanți nu a respectat cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat anularea procedurii de achiziție organizate în cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea Planului de comunicare PoAT 2021-2027”, cod SMIS 335299.

Proiectul este cofinanțat din fonduri europene prin Programul Asistență Tehnică 2021-2027.

Licitația avea ca obiect achiziționarea de materiale promoționale destinate actorilor, partenerilor și potențialilor parteneri instituționali relevanți pentru anul 2026.

Potrivit MIPE, anunțul de participare și documentația aferentă au fost publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), pentru asigurarea transparenței și a caracterului concurențial al procedurii.

Patru operatori economici au depus oferte, însă niciuna nu a îndeplinit condițiile necesare pentru a fi declarată admisibilă.

În urma analizării documentației depuse de participanți, comisia de evaluare a constatat că toate cele patru oferte tehnice nu respectau cerințele minime stabilite prin caietul de sarcini.

Din acest motiv, ofertele au fost declarate neconforme, iar membrii comisiei au propus anularea procedurii de atribuire, în conformitate cu legislația privind achizițiile publice.

Ministerul a precizat că decizia a fost luată deoarece nu a existat nicio ofertă admisibilă.

Comunicatul instituției nu precizează care au fost cerințele tehnice nerespectate de participanți și nici valoarea estimată a achiziției.

Potrivit MIPE, materialele care urmau să fie achiziționate erau destinate activităților de comunicare, informare, promovare și reprezentare instituțională.

Acestea ar fi fost utilizate în cadrul întâlnirilor de lucru, evenimentelor și acțiunilor de promovare, precum și în interacțiunile cu partenerii și colaboratorii instituției.

Materialele erau destinate și altor categorii de persoane interesate de activitățile desfășurate în cadrul proiectului finanțat prin Programul Asistență Tehnică 2021-2027.

Ministerul nu a anunțat, în comunicatul transmis, dacă procedura de achiziție va fi reluată sau când ar putea fi organizată o nouă licitație.