Economia României intră într-o nouă etapă. Dan Șucu: România nu mai este doar o linie de asamblare ieftină

România și-a consolidat poziția în industria europeană, trecând de la statutul de centru de producție cu costuri reduse la un rol important în sectoare precum industria auto, energia, echipamentele și tehnologia. Președintele Confederației Patronale Concordia, Dan Șucu, susține că dezvoltarea economică a țării a fost susținută de investițiile europene și de integrarea în piața unică. Acesta consideră că următoarea etapă trebuie să fie orientată spre inovare și dezvoltarea unor produse create în România, nu doar fabricate aici.

Președintele Confederației Patronale Concordia, Dan Șucu, a vorbit despre transformarea economiei românești și rolul tot mai important al Europei Centrale și de Est în industria europeană, în cadrul European Forum for New Ideas (EFNI), organizat la Sopot, în Polonia, la sfârșitul săptămânii trecute.

Potrivit acestuia, România a înregistrat progrese economice semnificative în ultimele două decenii, iar companiile românești au început să își extindă activitatea.

„Polonia arată mai bine decât oricine ce poate realiza această regiune. Acum 20 de ani, România pornea ca linia de asamblare low-cost a Europei. Astăzi, România şi Europa Centrală şi de Est sunt o parte importantă a bazei industriale europene: auto şi componente, echipamente, energie, software. 47% din exporturile de bunuri ale României sunt maşini şi echipamente, iar IT-ul, transporturile şi serviciile de inginerie se numără printre cele mai dinamice sectoare ale economiei. Companiile româneşti sunt acum în expansiune. Coeziunea a făcut posibil acest lucru. A construit drumurile, căile ferate şi utilităţile din spatele acestor fabrici. România nu a crescut singură: companii germane, franceze şi olandeze au venit să investească şi au crescut împreună cu noi, în producţie, auto, sectorul bancar şi retail. Asta înseamnă piaţa unică funcţionând exact aşa cum a fost gândită”, a declarat Dan Șucu, potrivit unui comunicat transmis luni de Concordia, citat de Agerpres.

Declarațiile evidențiază importanța investițiilor străine și a fondurilor europene în dezvoltarea infrastructurii și consolidarea capacităților de producție din România.

Dan Șucu consideră că procesul de apropiere economică a României de statele mai dezvoltate ale Uniunii Europene nu s-a încheiat, fiind necesare investiții suplimentare pentru creșterea competitivității.

În opinia sa, politica de coeziune trebuie să rămână un instrument important pentru dezvoltarea economică a statelor din Europa Centrală și de Est.

„Mai avem nevoie de coeziune? Da, fără ezitare. Următoarea etapă trebuie să ne ducă de la „Made in Romania” la „Created in Romania”. Aşa construim o economie a viitorului, care face Europa mai sigură economic şi mai capabilă să se bazeze pe propria producţie. Coeziunea şi competitivitatea nu sunt două agende. Coeziunea construieşte capacitatea pentru competitivitate”, a subliniat Dan Șucu.

Mesajul președintelui Concordia pune accent pe necesitatea trecerii de la activitățile de producție și asamblare către dezvoltarea unor produse și tehnologii concepute în România.

O asemenea transformare ar putea contribui la creșterea valorii adăugate generate în economie și la consolidarea poziției companiilor românești pe piețele internaționale.

În marja forumului de la Sopot, Dan Șucu și Marek Gorski, reprezentantul organizației patronale poloneze Lewiatan, au semnat un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea dintre cele două confederații.

Documentul urmărește consolidarea relațiilor economice și strategice dintre România și Polonia, precum și creșterea influenței Europei Centrale și de Est în stabilirea priorităților economice și de securitate la nivel european.

Una dintre principalele teme de interes comun este viitorul politicii de coeziune în contextul noului cadru financiar multianual al Uniunii Europene.

Cele două organizații patronale intenționează să colaboreze în domenii precum investițiile, piața muncii, competențele profesionale, inovarea, energia, comerțul, apărarea și securitatea.

Un accent important va fi pus pe dezvoltarea infrastructurii de conectivitate și pe consolidarea rezilienței economice a regiunii.

Concordia și Lewiatan vor putea organiza consultări înaintea dezbaterilor europene importante și vor avea posibilitatea să adopte poziții comune, cu acordul ambelor organizații.

Parteneriatul cu organizația patronală poloneză vine la scurt timp după deschiderea oficială a biroului permanent al Confederației Patronale Concordia la Bruxelles, eveniment care a avut loc pe 14 octombrie.

Inițiativa face parte din strategia organizației de consolidare a reprezentării mediului de afaceri românesc la nivelul instituțiilor europene.

Totodată, cooperarea cu partenerii din Polonia urmărește susținerea unor obiective economice și strategice comune pe Flancul Estic al Uniunii Europene.

European Forum for New Ideas, ajuns la cea de-a XV-a ediție, reprezintă unul dintre principalele evenimente dedicate mediului de afaceri și politicilor publice din Europa Centrală și de Est.

La ediția din acest an au participat premierul Poloniei, Donald Tusk, membri ai Guvernului polonez, reprezentanți ai instituțiilor europene și lideri ai mediului de afaceri.

Confederația Patronală Concordia reunește companii din 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești.

Organizația reprezintă peste 4.200 de companii mari și mici, cu capital românesc și străin, care au împreună aproape 500.000 de angajați.

Concordia este singura organizație patronală din România membră a BusinessEurope, a Organizației Internaționale a Angajatorilor (IOE) și a Business at OECD (BIAC).

Prin biroul permanent de la Bruxelles, confederația urmărește să participe mai activ la dezbaterile și deciziile europene care influențează mediul de afaceri și competitivitatea economiei românești.