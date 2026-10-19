George Simion anunță că AUR nu va vota Guvernul Niculescu: Chiar dacă toți vor trăda, noi tot nu îl votăm!

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a anunțat duminică faptul că parlamentarii formațiunii nu vor susține învestirea Guvernului Niculescu, indiferent de poziția celorlalte partide. Liderul AUR susține că partidul nu își va abandona principiile politice și nici susținerea pentru Călin Georgescu. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a acuzat existența unor presiuni asupra formațiunii și a cerut anchetarea incidentelor care au vizat membri sau foști membri ai partidului.

George Simion a transmis că AUR nu va vota Cabinetul Niculescu în Parlament, chiar dacă celelalte formațiuni politice vor decide să susțină noul Executiv.

Liderul partidului a respins posibilitatea ca AUR să își schimbe poziția în urma controverselor și acuzațiilor apărute în spațiul public în ultimele săptămâni.

„Chiar dacă toţi vor trăda şi vor vota acest guvern, noi tot nu îl votăm! Şi pentru cei care încă nu au înţeles după atâtea săptămâni de isterie televizată: nu ne dezicem de principiile noastre, de crezul nostru politic sau de Călin Georgescu. Probabil că tocmai asta îi deranjează atât de tare”, a scris George Simion, duminică, pe Facebook.

Președintele AUR a criticat și atenția acordată persoanei sale în dezbaterile televizate, susținând că problemele economice și sociale ale României au trecut în plan secund.

Acesta a făcut referire la taxe, datoria publică, închiderea fabricilor și creșterea prețurilor, dar și la revenirea la guvernare a unor politicieni pe care îi consideră responsabili pentru situația actuală.

„De câteva zile, dacă deschizi televizorul, ai impresia că cea mai mare problemă a României nu mai sunt taxele, datoria, fabricile care se închid, preţurile sau faptul că politicienii care au adus ţara aici vor din nou la guvernare. Nu. Marele pericol al României sunt eu. George Simion dimineaţa, George Simion la prânz, George Simion seara”, a afirmat liderul AUR.

George Simion a susținut că în ultimele zile au fost promovate numeroase acuzații la adresa sa și a partidului, inclusiv declarații ale unor foști colegi și presupuse dezvăluiri.

El a făcut referire și la incidentul în care un cap de porc a fost găsit la poarta locuinței lui Marius Lulea, unul dintre fondatorii AUR.

„Mai apare câte un fost coleg supărat, câte o ‘dezvăluire’, câte o stenogramă, câte o acuzaţie nefondată şi acum am ajuns şi la capete de porc. Dacă mai continuă câteva zile, probabil voi fi vinovat şi că plouă”, a scris Simion.

Președintele AUR a acuzat existența unor încercări de a determina formațiunea să cedeze în privința poziției sale politice.

„Cât de jos vreţi să mergeţi? V-aţi găsit tocmai acum tot felul de oameni dispuşi să lovească în AUR, într-un moment critic, şi speraţi probabil că dacă produceţi suficient zgomot ne veţi face să cedăm”, a transmis acesta.

În aceeași postare, liderul AUR a criticat Partidul Social Democrat (PSD), Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Salvați România (USR).

Simion a susținut că atenția acordată controverselor din jurul său nu va modifica percepția alegătorilor asupra partidelor care au participat la guvernare în ultimele decenii.

„Românii sunt însă mult mai inteligenţi decât îi credeţi. Nu vor uita cine a condus România în ultimii 35 de ani doar pentru că le puneţi în fiecare seară un nou episod din serialul ‘George Simion, pericol naţional’”, a afirmat președintele AUR.

Acesta a continuat criticile la adresa adversarilor politici și a persoanelor care au făcut declarații publice despre partid.

„Nu vor începe să iubească PSD, PNL sau USR pentru că un patron de televiziune, un fost coleg ieşit din AUR sau un politician aflat la putere le spune cine este duşmanul zilei”, a mai scris George Simion.

Mesajul președintelui AUR vine și în contextul unui incident semnalat duminică de Marius Lulea, unul dintre fondatorii formațiunii. Acesta a solicitat ajutorul poliției după ce a descoperit un cap de porc la poarta locuinței sale.

George Simion a cerut autorităților să investigheze cazul și să clarifice împrejurările în care s-a produs incidentul.

Totodată, liderul AUR a solicitat verificarea altor situații pe care le-a descris drept grave și care, potrivit afirmațiilor sale, au vizat partidul în ultima perioadă.

„Sper ca statul să îşi facă datoria în cazul lui Marius Lulea şi în toate celelalte cazuri grave care ne-au vizat în ultima perioadă. Cer anchete rapide şi probe, nu verdicte televizate”, a transmis Simion.

Președintele AUR și-a încheiat mesajul reiterând că partidul nu va susține Guvernul Niculescu, indiferent de presiunile pe care susține că le-ar suporta.