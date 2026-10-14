Anca Alexandrescu și George Simion, în război deschis: A făcut jocuri și l-a păcălit pe Călin Georgescu. Victor Ponta a intrat în dispută: Ce-ai de faci așa?

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a lansat noi acuzații la adresa liderului AUR, George Simion, într-un schimb de mesaje publicate pe rețelele sociale. Aceasta susține că deciziile politice ale lui Simion ar putea facilita învestirea viitorului Guvern și îl acuză că l-ar fi indus în eroare pe Călin Georgescu. În disputa declanșată în mediul online a intervenit și fostul premier Victor Ponta, care a primit o replică din partea realizatoarei TV.

Anca Alexandrescu a continuat disputa publică cu George Simion, susținând că hotărârile luate de liderul AUR și impuse partidului ar putea avea un rol în obținerea voturilor necesare pentru învestirea noului Executiv. Schimbul de replici a început după ce Simion a publicat pe rețelele sociale o întrebare inspirată dintr-o manea devenită virală, iar discuția s-a extins asupra negocierilor politice pentru formarea viitorului Guvern.

Realizatoarea TV afirmă că George Simion ar fi purtat negocieri pentru atribuirea unor portofolii ministeriale în favoarea fostului premier Victor Ponta. Totodată, aceasta susține că liderul AUR ar fi solicitat funcții de conducere în serviciile secrete pentru anumite grupuri de interese.

Potrivit Ancăi Alexandrescu, acțiunile politice ale lui Simion ar fi contribuit la refacerea unor înțelegeri între formațiunile implicate în negocierile pentru formarea Guvernului.

Anca Alexandrescu a susținut, de asemenea, că George Simion l-ar fi convins pe Călin Georgescu că acționează împotriva PSD, în timp ce, în realitate, ar fi sprijinit interesele unei grupări din interiorul partidului care urmărea îndepărtarea lui Sorin Grindeanu.

Realizatoarea TV a afirmat că liderul AUR ar fi colaborat cu Ilie Bolojan și USR pentru atingerea aceluiași obiectiv politic. Acuzațiile au fost formulate într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Acest guvern va trece din cauza deciziilor luate de Simion și impuse AUR! A făcut jocuri până s-a încurcat în ele! A reușit să-i unească din nou! Știu că nu vă place adevărul, dar asta este! Și mai cred și că l-a păcălit pe Călin Georgescu că luptă împotriva PSD! De fapt, a făcut jocul unei grupări din PSD care îi voia capul lui Grindeanu. Și a pactizat cu Bolojan și USR fix din același motiv! Oricum, la negocierile pentru guvernul Vestea, Simion a negociat ministere pentru Ponta și șefia serviciilor secrete pentru grupuri de interese! Adevărul iese întotdeauna la suprafață!”, a scris Anca Alexandrescu pe rețelele sociale.

Fostul premier Victor Ponta a reacționat după ce numele său a fost menționat de Anca Alexandrescu în acuzațiile referitoare la negocierile pentru formarea viitorului Guvern. Acesta a ales să răspundă printr-un mesaj scurt, reluând întrebarea care declanșase schimbul de replici dintre realizatoarea TV și liderul AUR.

„Ce-ai de faci așa?”, a scris Victor Ponta, folosind formularea devenită virală după postarea publicată anterior de George Simion.

Intervenția fostului premier a determinat-o pe Anca Alexandrescu să publice un nou mesaj, în care a făcut referire la presupusele încercări ale unor grupări politice de a obține controlul asupra PSD și de a participa la guvernare.

În replica adresată lui Victor Ponta, Anca Alexandrescu a susținut că fostul premier și persoanele pe care le consideră apropiate acestuia ar fi încercat să preia conducerea PSD cu sprijinul lui George Simion. Potrivit realizatoarei TV, demersul nu ar fi avut rezultatul urmărit, iar gruparea respectivă nu ar fi reușit nici să obțină acces la guvernare.

Alexandrescu a prezentat aceste acuzații într-o nouă postare pe rețelele sociale, în care a făcut referire atât la situația din PSD, cât și la negocierile privind viitorul Executiv.