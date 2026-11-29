Cel puțin patru persoane au murit și peste 20 au fost rănite în urma unor noi atacuri în Rusia și Ucraina, potrivit informațiilor comunicate duminică de autorități. Cele două țări și-au intensificat atacurile aeriene în ultimele luni, în pofida negocierilor mediate de Statele Unite pentru încheierea războiului.

În regiunea Odesa, o persoană a murit și alte trei au fost rănite în urma unui atac care a provocat un incendiu într-un bloc de locuințe. Mai multe autoturisme au fost, de asemenea, avariate.

Într-o altă zonă a regiunii, o fermă a fost avariată. Un incendiu de proporții a izbucnit și la mai multe depozite de jucării și electrocasnice.

Potrivit serviciilor ucrainene de urgență, alte două persoane au fost rănite.

La Zaporojie, echipele de salvare au scos în viață dintre dărâmături o adolescentă în vârstă de 14 ani. Mama acesteia și-a pierdut viața, a anunțat guvernatorul regional Ivan Fedorov.

Autoritățile ucrainene au raportat victime și pagube materiale în Harkov și Kremenciuk, în regiunea Poltava.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că încearcă să profite de apropierea sezonului rece prin intensificarea atacurilor asupra infrastructurii energetice.

Potrivit liderului de la Kiev, atacurile rusești din ultima săptămână au vizat stații electrice din regiunile Vinnița, Kirovohrad, Rivne, Harkov și Odesa.

Autoritățile ucrainene acuză de mai multe luni Rusia că desfășoară o campanie coordonată împotriva rețelei energetice a țării.

Kievul susține că Moscova încearcă să lase populația civilă fără electricitate, căldură și apă curentă înainte de venirea iernii.

Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică interceptarea a 1.017 drone ucrainene deasupra a 19 regiuni din Rusia și a peninsulei Crimeea, ocupată de forțele ruse.

Instituția nu a precizat câte drone au fost lansate în total de Ucraina și nici câte dintre acestea și-au atins țintele.

Anunțul vine după ce autoritățile militare ruse raportaseră interceptarea altor 1.246 de drone. Acesta reprezintă unul dintre cele mai ridicate bilanțuri comunicate de Moscova de la începutul războiului.

Autoritățile locale din regiunea rusă Belgorod, situată la granița cu Ucraina, au raportat, de asemenea, victime în urma atacurilor ucrainene.

Noile atacuri în Rusia și Ucraina au loc în contextul negocierilor mediate de Statele Unite pentru încheierea conflictului. Au trecut aproape cinci ani de când Moscova a declanșat invazia pe scară largă a țării vecine.