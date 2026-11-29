Parcurile eoliene au devenit principala sursă de producție a energiei electrice din România, furnizând peste 3.000 MW în Sistemul Energetic Național (SEN). Duminică dimineață, 29 noiembrie, turbinele eoliene asigurau aproximativ 40% din producția națională de electricitate. În condițiile unui consum intern mai redus, România înregistra un excedent de energie și exporta peste 1.900 MW.

Energia eoliană a devenit principala sursă de electricitate din România, menținându-se pe primul loc în mixul energetic național de aproximativ două zile.

Potrivit datelor în timp real centralizate de Transelectrica, turbinele eoliene au furnizat constant peste 3.000 MW în rețeaua națională pentru mai mult de 24 de ore.

În dimineața zilei de duminică, 29 noiembrie, producția totală de energie electrică a României depășea 8.000 MW, iar aproximativ 40% din aceasta provenea din parcurile eoliene.

În același timp, energia produsă de turbine acoperea aproape jumătate din necesarul intern de consum.

Contribuția ridicată a energiei eoliene a fost favorizată de condițiile meteorologice, care au permis funcționarea turbinelor la niveluri apropiate de capacitatea instalată.

Producția mare de energie eoliană a contribuit la transformarea României într-un exportator net de electricitate în dimineața zilei de duminică.

Datele Transelectrica arătau că producția națională depășea 8.000 MW, în timp ce consumul intern trecea ușor de 6.000 MW.

Diferența permitea exporturi nete de energie electrică la o putere de peste 1.900 MW.

Situația a fost influențată și de faptul că duminica este o zi cu un consum de energie mai redus decât în timpul săptămânii.

Deși temperaturile erau scăzute, cererea de electricitate nu atingea nivelurile caracteristice zilelor lucrătoare.

România beneficia astfel de un excedent important de producție, care putea fi livrat către sistemele energetice din regiune.

Potrivit datelor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), România dispune de o capacitate eoliană instalată de 3.342 MW.

În condițiile în care turbinele furnizau constant peste 3.000 MW, producția reprezenta mai mult de 90% din această capacitate.

Este un nivel foarte ridicat de utilizare a capacității instalate, înregistrat în intervalul analizat.

Datele nu includ neapărat toate instalațiile eoliene aflate în perioada de testare.

Unele capacități finalizate, dar care nu au obținut încă licența de funcționare, ar putea injecta energie în rețea în regim de probe.

În consecință, raportul dintre producția efectivă și capacitatea instalată oficială trebuie interpretat ținând cont și de posibilitatea existenței acestor instalații suplimentare.

Energia eoliană a devenit prima sursă de producție a electricității din România încă din dimineața zilei de vineri, 27 noiembrie.

În aceeași perioadă, aportul centralelor pe gaze naturale și al hidrocentralelor la Sistemul Energetic Național a fost redus.

Datele arată astfel o schimbare temporară a structurii producției de electricitate, în care turbinele eoliene au avut cea mai importantă contribuție.

Menținerea acestui nivel de producție depinde însă de condițiile de vânt, care pot determina variații importante ale energiei generate de parcurile eoliene.

Producția ridicată de energie regenerabilă a fost înregistrată într-o perioadă cu prețuri încă mari pe piețele de energie din regiune.

Temperaturile scăzute de la finalul lunii noiembrie au contribuit la menținerea unor cotații ridicate.

Pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), prețul mediu de închidere pentru 29 noiembrie a fost de aproximativ 194 de euro/MWh.

Valoarea reprezintă o scădere de 7,55% față de ziua precedentă.

Potrivit datelor prezentate, prețul energiei electrice din România se situa la un nivel apropiat de cel înregistrat pe alte piețe europene.