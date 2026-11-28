Italia își consolidează poziția în producția de energie regenerabilă, însă dependența de gazele naturale continuă să influențeze costurile electricității, în special în orele de seară. Deși aproape jumătate din energia electrică produsă în țară provine din surse regenerabile, scăderea producției solare după apus obligă sistemul energetic să apeleze la centralele pe gaz, care reprezintă una dintre cele mai scumpe surse de producție.

O analiză realizată de Ember, în colaborare cu Cleantech for Italy și Energy Square, arată că dezvoltarea sistemelor de stocare în baterii ar putea schimba această situație și ar putea reduce semnificativ prețurile energiei electrice.

Italia a obținut anul trecut 49% din energia electrică din surse regenerabile, conform Euronews. Cu toate acestea, țara continuă să depindă de gazele naturale pentru acoperirea cererii în perioadele în care consumul este ridicat.

Una dintre cele mai dificile perioade pentru sistemul energetic este în jurul orei 20:00, când oamenii se întorc acasă de la serviciu și de la școală, iar cererea de electricitate crește. În același timp, producția de energie solară scade din cauza lipsei luminii solare.

În aceste condiții, centralele pe gaz trebuie să acopere o parte importantă din necesarul de electricitate. Problema este că gazul reprezintă una dintre cele mai scumpe modalități de producere a energiei electrice, iar dependența de această sursă menține prețurile ridicate.

O analiză publicată de think tank-ul energetic Ember, împreună cu Cleantech for Italy și Energy Square, evidențiază rolul tot mai important al sistemelor de stocare a energiei în baterii (BESS). Acestea ar putea permite Italiei să utilizeze seara energia regenerabilă produsă în timpul zilei, reducând astfel necesitatea de a apela la centralele pe gaz.

Analiza subliniază că asocierea energiei solare și eoliene cu sistemele de stocare devine esențială pentru funcționarea sistemului energetic italian, iar dezvoltarea acestei infrastructuri trebuie accelerată.

Potrivit studiului, chiar și în scenarii prudente, energia regenerabilă produsă și stocată pentru a fi utilizată seara ar putea avea un cost de 106 euro/MW, comparativ cu 210 euro/MWh pentru energia produsă în centralele pe gaz, la prețurile înregistrate de gazele naturale în octombrie 2026.

Estimările indică faptul că utilizarea bateriilor ar putea reduce cu până la 49% costul electricității în comparație cu producția realizată într-o centrală obișnuită pe gaz.

Beatrice Petrovich, analist principal în domeniul energiei la Ember, consideră că Italia dispune de un potențial solar important, dar continuă să își asigure necesarul de electricitate în timpul serii prin intermediul gazelor scumpe. Sistemele de stocare ar putea schimba această situație, deoarece permit transferul energiei regenerabile, produsă la costuri mai mici, către intervalele în care prețurile ating nivelurile maxime.

Italia se numără deja printre cele mai avansate state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește bateriile conectate la rețeaua electrică. Accelerarea investițiilor în capacitățile de stocare și în energia regenerabilă, împreună cu stabilirea unui cadru de reglementare adecvat, ar putea contribui la reducerea facturilor suportate de consumatori.

În prima jumătate a anului 2026, bateriile au acoperit, în medie, 2,8% din cererea maximă de electricitate a Italiei. Procentul este de peste două ori mai mare decât cel înregistrat în prima jumătate a anului precedent.

Deși această contribuție pare redusă în comparație cu ponderea de 40% a producției din surse fosile, analiștii consideră că situația se poate schimba rapid, pe măsură ce proiectele pentru care au fost deja încheiate contracte vor deveni operaționale. Sistemele de stocare contribuie deja la reducerea dependenței de gazele naturale și de prețurile ridicate ale acestora.

Dezvoltarea capacităților de stocare nu reprezintă o tendință limitată la Italia. Mai multe state europene încearcă să găsească soluții pentru echilibrarea producției de energie regenerabilă și reducerea fenomenului de limitare a producției, care apare atunci când oferta de energie curată depășește cererea, iar o parte din electricitatea disponibilă ajunge să fie irosită.

Un exemplu este Bulgaria, care a înregistrat o creștere rapidă a capacităților de stocare la scară largă.

În 2024, flota de baterii conectate la rețeaua electrică a țării era aproape inexistentă. Până la sfârșitul anului 2025, capacitatea acesteia ajunsese la aproape 3 GWh, iar în august 2026 atingea 16 GWh.

Prin această dezvoltare, Bulgaria a depășit Italia în privința capacității de stocare în baterii, deși dispune de un sistem energetic mult mai mic.

Rezultatele au devenit vizibile și în acoperirea cererii de electricitate. În prima jumătate a anului 2026, bateriile au furnizat în mod constant peste un sfert din necesarul de electricitate al Bulgariei în timpul vârfului de consum de la ora 20:00. Mai exact, acestea au acoperit 28% din cerere, comparativ cu numai 4% în aceeași perioadă a anului precedent.

În paralel, ponderea producției din surse fosile în acoperirea consumului din intervalul de vârf a scăzut de la 35% la 31%.

Un alt efect al investițiilor în baterii a fost observat în timpul valului de căldură din vara anului 2026. Bulgaria a înregistrat creșteri mai puțin accentuate ale prețurilor energiei electrice decât țările vecine, iar unul dintre principalii factori care au contribuit la această evoluție a fost utilizarea intensă a bateriilor pentru furnizarea electricității.

Chiar dacă sistemele de stocare pot contribui la reducerea costurilor, prețul energiei electrice rămâne influențat de combustibilii fosili volatili. Această situație este legată de principiul ordinii de merit, cunoscut în domeniul energetic sub denumirea de merit order principle.

Potrivit acestui mecanism, prețul electricității este stabilit în funcție de cea mai scumpă centrală electrică necesară pentru acoperirea cererii.

Prin urmare, atunci când necesarul de electricitate al Italiei nu poate fi acoperit exclusiv din surse curate, intră în funcțiune centralele mai scumpe, inclusiv cele pe cărbune sau gaze naturale. Acest lucru se întâmplă în special în perioadele în care producția de energie eoliană și solară este insuficientă.

Michele Torsello, directorul Energy Square, atrage atenția că provocarea Italiei nu constă doar în instalarea unui număr mai mare de baterii, ci în construirea unui sistem energetic capabil să valorifice cât mai eficient energia regenerabilă.

În opinia sa, dezvoltarea capacităților de stocare, a rețelelor electrice și a noilor surse de producție trebuie să se desfășoare simultan.