Prețurile la benzină și motorină înregistrează valori diferite în principalele orașe din România sâmbătă, 28 noiembrie. Datele publicate de platforma Peco Online arată unde se găsesc cele mai mici prețuri la carburanți, dar și care sunt stațiile de alimentare cu cele mai ieftine oferte la nivel național.

Potrivit informațiilor publicate de Peco Online, cel mai mic preț la benzină din România era de 8,88 lei pe litru, sâmbătă, 28 noiembrie 2026. Acesta era practicat de stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, situată pe DN39, la numărul 905350.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț identificat la nivel național era de 10,19 lei pe litru. Oferta aparținea stației DHR din Cluj-Napoca, județul Cluj, situată pe strada Plopilor, numărul 64.

Astfel, șoferii care caută cele mai mici prețuri la carburanți pot găsi benzina cea mai ieftină în Eforie Nord, iar motorina cu cel mai mic tarif în Cluj-Napoca.

Platforma a publicat și situația celor mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în cinci dintre cele mai mari orașe ale țării, clasificate în funcție de numărul de locuitori.

Datele aferente zilei de sâmbătă, 28 noiembrie 2026, indică diferențe între tarifele practicate în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

În București, cel mai mic preț la benzină era de 8,92 lei pe litru, în timp ce motorina putea fi cumpărată cu minimum 10,26 lei pe litru. GPL-ul avea un preț minim de 4,78 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina avea un tarif minim de 8,89 lei pe litru, iar motorina putea fi găsită la 10,19 lei pe litru. În cazul GPL-ului, cel mai mic preț era de 4,84 lei pe litru.

La Timișoara, benzina se găsea la un preț minim de 8,92 lei pe litru, motorina costa cel puțin 10,23 lei pe litru, iar GPL-ul avea un tarif minim de 4,85 lei pe litru.

În Iași, prețul minim pentru un litru de benzină era de 8,92 lei, în timp ce motorina costa 10,26 lei pe litru. GPL-ul putea fi achiziționat cu minimum 4,85 lei pe litru.

În Constanța, benzina avea un preț minim de 8,92 lei pe litru, iar motorina putea fi cumpărată cu 10,26 lei pe litru. În același timp, cel mai mic tarif pentru GPL era de 4,83 lei pe litru.

Oraș Benzină (lei/litru) Motorină (lei/litru) GPL (lei/litru) București 8,92 10,26 4,78 Cluj-Napoca 8,89 10,19 4,84 Timișoara 8,92 10,23 4,85 Iași 8,92 10,26 4,85 Constanța 8,92 10,26 4,83

Datele arată că Bucureștiul avea cel mai mic preț la GPL dintre cele cinci orașe analizate, respectiv 4,78 lei pe litru. Cluj-Napoca înregistra cele mai mici tarife la benzină și motorină, cu 8,89 lei, respectiv 10,19 lei pe litru.

La polul opus, cele mai mari prețuri minime la motorină dintre orașele incluse în clasament se înregistrau în București, Iași și Constanța, unde un litru costa 10,26 lei. În cazul benzinei, cel mai mare tarif minim din acest grup era de 8,92 lei pe litru, valoare întâlnită în patru dintre cele cinci orașe analizate.