Prețurile la carburanți au rămas neschimbate vineri, 27 noiembrie, comparativ cu ziua precedentă. Benzina standard se vinde cu o medie de 8,95 lei pe litru, motorina standard costă 10,29 lei pe litru, iar GPL-ul a ajuns la 4,84 lei pe litru.

Datele centralizate de PretCarburant arată că prețurile medii naționale ale benzinei și motorinei standard au rămas la același nivel ca în ziua precedentă. Monitorizarea a fost realizată pentru 1.357 de stații din România.

Astfel, benzina standard costă în medie 8,95 lei pe litru, cu valori cuprinse între 8,88 și 9,03 lei. Comparativ cu 30 iunie, prețul este mai mare cu 29 de bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 3,3%.

În cazul motorinei standard, media națională este de 10,29 lei pe litru, iar prețurile din stațiile monitorizate variază între 10,19 și 10,41 lei. Față de ziua precedentă nu s-a înregistrat nicio modificare, însă raportat la 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1,07 lei pe litru, respectiv cu 11,6%.

Nici prețul GPL-ului nu a înregistrat modificări față de ziua precedentă. Media națională este de 4,84 lei pe litru, calculată pe baza datelor din 329 de stații. Cel mai mic preț este de 4,63 lei, iar cel mai mare ajunge la 5,01 lei pe litru.

Comparativ cu nivelul din 30 iunie, GPL-ul s-a scumpit cu 29 de bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 6,4%.

Șoferii care urmăresc cele mai mici prețuri pot găsi vineri, 27 noiembrie, benzina și motorina standard la cele mai avantajoase tarife în Eforie Nord, județul Constanța.

Potrivit datelor înregistrate de platformă, cea mai ieftină benzină standard costă 8,88 lei pe litru și este comercializată de stația VhExtraOil din Eforie Nord.

Aceeași stație oferă și cel mai mic preț la motorină standard, respectiv 10,19 lei pe litru.

În ceea ce privește GPL-ul, cel mai mic tarif identificat este de 4,63 lei pe litru, la o stație Mol din Craiova, județul Dolj.

Diferențele dintre prețurile medii ale carburanților în marile orașe din România sunt reduse. În București, Iași, Constanța și Craiova, benzina standard costă în medie 8,95 lei pe litru, iar motorina standard ajunge la 10,29 lei pe litru.

În Cluj-Napoca și Timișoara, prețurile medii sunt ușor mai mari. Benzina se vinde cu 8,96 lei pe litru, în timp ce motorina costă 10,30 lei pe litru.

Aceleași medii sunt înregistrate și în Brașov: 8,96 lei pentru un litru de benzină și 10,30 lei pentru unul de motorină.

În Oradea, benzina standard are un preț mediu de 8,96 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 10,31 lei pe litru. Acesta este cel mai ridicat preț mediu la motorină dintre orașele incluse în comparație.

Oraș Benzină standard Motorină standard București 8,95 lei/l 10,29 lei/l Cluj-Napoca 8,96 lei/l 10,30 lei/l Timișoara 8,96 lei/l 10,30 lei/l Iași 8,95 lei/l 10,29 lei/l Constanța 8,95 lei/l 10,29 lei/l Brașov 8,96 lei/l 10,30 lei/l Craiova 8,95 lei/l 10,29 lei/l Oradea 8,96 lei/l 10,31 lei/l

La nivel județean, Gorj înregistrează cele mai mici medii atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Benzina standard costă în medie 8,93 lei pe litru în acest județ, în timp ce motorina ajunge la 10,27 lei pe litru.

La polul opus se află județul Ilfov, unde sunt înregistrate cele mai mari medii naționale dintre județele menționate. Aici, benzina standard costă 8,96 lei pe litru, iar motorina standard ajunge la 10,30 lei pe litru.

Pe piețele internaționale, petrolul Brent a fost cotat la 96,12 dolari pe baril în data de 26 noiembrie, pentru contractul cu livrare în ianuarie 2027.

Cotația a crescut cu 1,51 dolari față de valoarea precedentă. Comparativ cu 30 iunie, când petrolul Brent era cotat la 73,38 dolari pe baril, prețul este mai mare cu 45%.

Această evoluție procentuală este calculată pe baza seriei contractului din față, înlănțuită peste schimbările de contract.

Datele privind prețurile carburanților sunt actualizate de mai multe ori pe zi, pe baza informațiilor provenite de la ANPC și de la rețelele de distribuție. Media națională pentru benzină și motorină este calculată pe baza prețurilor monitorizate în 1.357 de stații din România, potrivit informațiilor publicate de platformă.