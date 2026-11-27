Schimbarea locului de muncă sau trecerea la o altă bancă îi poate determina pe mulți români să renunțe la utilizarea vechiului cont bancar. Totuși, un cont bancar nefolosit nu este automat și un cont închis. În anumite condiții, băncile pot percepe în continuare comisioane, chiar dacă titularul nu mai efectuează nicio tranzacție.

Retragerea tuturor banilor dintr-un cont bancar nu înseamnă încetarea contractului cu banca. Același lucru este valabil și în cazul expirării cardului de debit sau al dezinstalării aplicației de mobile banking.

Atât timp cât contractul rămâne în vigoare, banca poate percepe comisioanele prevăzute în acesta. Printre acestea se numără comisioanele de administrare a contului, a cardului sau a pachetului de servicii bancare.

O atenție deosebită trebuie acordată conturilor în care erau încasate anterior salariile. Multe bănci oferă gratuitate pentru anumite servicii, cu condiția încasării unor venituri lunare sau efectuării unor tranzacții.

Dacă aceste condiții nu mai sunt îndeplinite, banca poate începe să perceapă comisionul standard de administrare.

De exemplu, începând din aprilie 2026, ING Bank a majorat de la 9 la 15 lei comisionul lunar aplicabil clienților ING Go care nu beneficiază de gratuitate.

Printre condițiile standard de gratuitate se numără încasarea unui venit recurent de minimum 700 de lei lunar și efectuarea unei plăți pe lună.

Un comision de 15 lei pe lună poate însemna costuri de 180 de lei într-un an, dacă este perceput pe întreaga perioadă.

În funcție de prevederile contractuale, comisioanele pot conduce inclusiv la apariția unui sold negativ sau a unor obligații de plată restante.

Politicile privind conturile inactive diferă de la o instituție bancară la alta. Unele bănci pot suspenda perceperea anumitor comisioane, în timp ce altele pot decide închiderea contului.

Banca Transilvania precizează că poate închide un cont după 12 luni consecutive de inactivitate, cu notificarea prealabilă a clientului.

Dacă mai există bani în cont la momentul închiderii, aceștia sunt transferați într-un cont colector. Titularul îi poate recupera ulterior.

În cazul UniCredit Bank, anumite comisioane de administrare nu mai sunt percepute după șase luni consecutive de inactivitate, dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite de bancă.

Printre acestea se numără existența unui sold cumulat zero sau negativ. Există însă și excepții pentru clienții care dețin anumite produse bancare.

La Raiffeisen Bank, conturile pot fi declarate inactive. Potrivit condițiilor generale bancare din 2026, comisioanele pot fi percepute în continuare cât timp există un sold creditor.

Clienții nu ar trebui, așadar, să se bazeze pe închiderea automată a unui cont pe care nu îl mai utilizează.

Primul pas este să contactezi banca pentru a verifica dacă respectivul cont mai este deschis. Totodată, trebuie să verifici soldul disponibil și existența unor eventuale comisioane restante.

Înainte de închiderea contului, este recomandat să verifici dacă mai există plăți automate, abonamente sau alte servicii bancare asociate acestuia.

Banii rămași în cont pot fi retrași sau transferați către o altă bancă. Eventualele obligații de plată trebuie clarificate înainte de finalizarea procedurii.

În funcție de bancă, cererea de închidere poate fi depusă online, prin aplicația mobilă sau direct la o unitate bancară.

Este important să soliciți și să păstrezi confirmarea scrisă a închiderii contului. Acest document poate fi util dacă apar ulterior neclarități sau solicitări de plată din partea băncii.

Închiderea unui cont bancar este reglementată prin Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată.

Potrivit legislației, clientul poate solicita încetarea contractului-cadru în orice moment. Dacă există o perioadă de notificare prevăzută în contract, aceasta nu poate depăși 30 de zile.

Încetarea contractului este gratuită după trei luni în cazul contractelor încheiate pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă determinată mai mare de trei luni.

Comisioanele periodice sunt datorate proporțional cu perioada anterioară încetării contractului. Dacă acestea au fost achitate în avans, banca trebuie să ramburseze proporțional sumele aferente perioadei rămase.

Gratuitatea procedurii de închidere nu înseamnă însă și anularea eventualelor datorii acumulate anterior.

Românii care decid să își schimbe banca pot beneficia de serviciul de schimbare a conturilor de plăți, reglementat prin Legea nr. 258/2017.

Prin intermediul acestui serviciu, clientul poate autoriza noua bancă să gestioneze anumite formalități legate de mutarea contului.

Procedura poate include transferarea soldului disponibil, mutarea plăților recurente și închiderea vechiului cont.

Există însă și situații în care închiderea nu poate fi finalizată. Printre acestea se numără existența unor obligații restante sau a unei popriri.

Persoanele care descoperă că au acumulat datorii la un cont bancar nefolosit trebuie să solicite băncii o explicație detaliată a sumelor pretinse.

Este recomandată obținerea unui extras de cont, verificarea condițiilor contractuale și a perioadei pentru care au fost percepute comisioanele.

Dacă titularul consideră că anumite sume au fost percepute nejustificat, acesta poate depune o reclamație scrisă la bancă.

În cazul în care răspunsul primit nu este satisfăcător, clientul poate apela la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB).

Procedura de soluționare alternativă a litigiilor este gratuită pentru consumatori și permite negocierea unei soluții cu instituția bancară.