Activitățile gratuite de 1 Decembrie 2026 includ parade militare, concerte, spectacole, vizite la muzee, târguri de Crăciun și ateliere pentru copii. Minivacanța de patru zile, programată între 28 noiembrie și 1 decembrie, oferă mai multe posibilități de petrecere a timpului liber în familie. Evenimentele sunt organizate în București, Alba Iulia, Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara, iar accesul la numeroase manifestări este gratuit.

Anul acesta, Sfântul Andrei și Ziua Națională a României pică luni și marți. Astfel, cei mai mulți români vor avea patru zile libere consecutive, între 28 noiembrie și 1 decembrie.

Perioada poate fi dedicată activităților în familie și timpului petrecut alături de copii. Cei care nu și-au făcut încă planuri au la dispoziție mai multe evenimente cu acces liber.

Programul include manifestări dedicate Zilei Naționale, expoziții, concerte și activități recreative. În mai multe orașe vor fi organizate și evenimente care marchează începutul sezonului sărbătorilor de iarnă.

România sărbătorește anul acesta 108 ani de la Marea Unire. Cu această ocazie, mai multe orașe din țară vor găzdui parade militare, ceremonii oficiale și spectacole dedicate Zilei Naționale.

În București, parada militară de la Arcul de Triumf este programată să înceapă la ora 11:00. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, la eveniment vor participa peste 2.000 de militari și specialiști. După încheierea paradei, publicul va putea vizita o expoziție de tehnică militară. Aceasta va fi deschisă până la ora 14:30.

La Alba Iulia, manifestările vor începe la ora 11:00, pe esplanada Sălii Unirii. Aici este programată reconstituirea istorică a Marii Adunări Naționale. La ora 12:00 vor avea loc focuri de artificii în timpul zilei, pe esplanada Catedralei Încoronării. Ulterior, la ora 14:00, va începe parada militară de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. Programul se va încheia seara, cu un spectacol de artificii în Piața Cetății, programat la ora 20:30.

La Brașov, manifestările dedicate Zilei Naționale vor începe la ora 10:00, în Piața Unirii, alături de Junii Brașoveni. Parada militară este programată la ora 12:00, pe Bulevardul Eroilor. De la ora 17:00, în Piața Sfatului, publicul va putea urmări un spectacol folcloric, potrivit europafm.ro.

La Constanța, evenimentele oficiale vor avea loc pe Bulevardul Tomis, între orele 11:00 și 13:00. Programul include manifestări dedicate Zilei Naționale și o defilare militară.

După-amiaza, publicul este așteptat în Parcul Oleg Danovski. De la ora 16:00, va putea asculta Muzica Militară a Forțelor Navale. La ora 17:00 este programată retragerea cu torțe.

La Timișoara, militarii Garnizoanei vor marca Ziua Națională prin tradiționala retragere cu torțe. Coloana militară va trece prin Piața Victoriei în jurul orei 19:00.

La Cluj-Napoca, ceremonia oficială va începe la ora 11:00, în Piața Avram Iancu. Pe Bulevardul Eroilor sunt programate două reconstituiri istorice ale evenimentelor din 1918, la orele 12:00 și 14:00.

Seara, una dintre manifestările programate este spectacolul de drone și lumini dedicat Marii Uniri. Acesta va avea loc la ora 20:00, în Piața Avram Iancu.

Cei care preferă activitățile la interior pot alege vizitele la muzeele care au anunțat acces gratuit de Ziua Națională. Oferta include expoziții de istorie, obiecte de patrimoniu și activități dedicate copiilor.

Muzeul Național de Istorie a României va putea fi vizitat gratuit. Publicul va avea ocazia să descopere expoziții și obiecte de patrimoniu care ilustrează istoria țării.

La Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, programul include expoziții, activități interactive și un atelier de istorie pentru copii. Vizitatorii vor avea inclusiv posibilitatea de a urca la bordul unui elicopter.

O altă opțiune este Muzeul Național de Artă al României. De Ziua Națională vor putea fi vizitate Sala Tronului, Sufrageria Regală și Scara Voievozilor din fostul Palat Regal. Restul muzeului va fi închis.

Minivacanța aduce și numeroase concerte cu acces liber. Programul cuprinde genuri muzicale diverse, de la rock și pop până la jazz și muzică tradițională. Artiștii vor urca pe scene amenajate în piețe și parcuri din mai multe orașe.

București – Piața Constituției

În Piața Constituției sunt programate concerte în fiecare dintre cele patru zile ale minivacanței.

28 noiembrie – Bere Gratis, Gheorghe Zamfir, Toulouse Lautrec și The Kryptonite Sparks;

29 noiembrie – Alexandra Ungureanu, OCS și Vunk;

30 noiembrie – Loredana & Banda Agurida și Nadir;

1 decembrie – Doinița și Ionuț Dolănescu, alături de Orchestra „Rapsozii Moldovei”.

București – Parcul Drumul Taberei

Și Parcul Drumul Taberei va găzdui concerte cu intrare liberă. Spectacolele sunt programate astfel:

28 noiembrie, ora 20:00 – Cezar Ouatu

29 noiembrie, ora 20:00 – Oigăn;

1 decembrie, ora 19:30 – Irina Sârbu & Band.

Alba Iulia – Piața Cetății

La Alba Iulia, programul muzical începe pe 29 noiembrie și continuă până de Ziua Națională.

29 noiembrie, ora 19:00 – Narcisa Suciu;

30 noiembrie, de la ora 18:00 – Cargo, RIFF și Hara;

1 decembrie, de la ora 16:00 – spectacol folcloric cu Nicolae Furdui-Iancu, Veta Biriș și alți interpreți de muzică populară.

La Brașov, scena din Piața Sfatului va găzdui mai multe reprezentații în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie.

Programul pentru 30 noiembrie începe la ora 16:30. Pe scenă vor urca Corul „Mugurașii”, Carla Star și Spektrum. De la ora 18:15 este programat concertul trupei Voltaj.

Pe 1 decembrie, între orele 17:00 și 21:30, publicul va putea urmări un spectacol folcloric. Acesta va reuni ansamblurile „Poienița”, „Doina Carpaților” și „Junii Brașovului”. Programul va include și recitaluri susținute de interpreți de muzică populară, printre care Mariana Anghel și Ovidiu Homorodean.

La Cluj-Napoca, evenimentele muzicale din Piața Unirii sunt programate pentru 1 decembrie. De la ora 15:00 va avea loc un spectacol folcloric cu Aurel Tămaș și alți interpreți de muzică populară.

Seara continuă cu două concerte. The Motans va urca pe scenă la ora 19:10, iar Cargo este programată la ora 20:30.

Minivacanța de la sfârșitul lunii noiembrie coincide cu începutul sezonului sărbătorilor de iarnă. În mai multe orașe vor fi deschise târguri de Crăciun, vor fi aprinse instalațiile luminoase și vor avea loc spectacole dedicate publicului.

În București, târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei își deschide porțile pe 26 noiembrie. Cel din Piața Constituției va începe pe 27 noiembrie, odată cu aprinderea iluminatului festiv de pe marile bulevarde.

În Piața Constituției, vizitatorii vor putea admira un brad de Crăciun cu o înălțime de 30 de metri. Acesta va fi decorat cu aproximativ 171.000 de luminițe LED.

La Brașov, iluminatul festiv va fi aprins pe 30 noiembrie, la ora 18:00, în Piața Sfatului. Momentul va fi însoțit de un spectacol de lasere.

La Alba Iulia, luminițele de sărbători vor fi aprinse pe 28 noiembrie, de la ora 19:00, în Piața Cetății. Evenimentul va fi urmat de un spectacol muzical pentru copii.

La Cluj-Napoca, aprinderea iluminatului festiv este programată pe 1 decembrie, la ora 19:00, în Piața Unirii. În aceeași seară vor avea loc două spectacole multimedia, programate la orele 20:20 și 21:30.

Accesul la târgurile de Crăciun menționate este gratuit. Totuși, unele atracții disponibile pentru vizitatori pot presupune costuri suplimentare. Printre acestea se numără patinoarele, caruselele, trenulețele și roțile panoramice.

Pe lângă parade, concerte și târguri de Crăciun, programul minivacanței include și activități dedicate familiilor. Cei care caută experiențe diferite pot opta pentru ateliere creative, tururi ghidate și expoziții.

La Cluj-Napoca, între 28 noiembrie și 1 decembrie, Muzeul Etnografic al Transilvaniei va organiza ateliere de meșteșuguri pentru copii. Participanții vor putea învăța să confecționeze păpuși din coceni de porumb și să țeasă semne de carte.

O altă activitate propusă este transformarea blugilor vechi în covoare. Atelierele oferă copiilor ocazia de a descoperi tehnici tradiționale și de a participa la activități creative.

La Timișoara, pe 1 decembrie, va fi organizat un tur ghidat gratuit. Acesta se va desfășura între orele 17:00 și 19:00 și le va permite participanților să descopere poveștile personalităților care au marcat istoria Banatului.

Punctul de întâlnire este Aleea Personalităților din Parcul Scudier. Participarea la tur nu necesită rezervare.

În București, familiile pot vizita gratuit și expoziția de dantelă „Fir de România”. Aceasta este organizată în Piața Alexandru Lahovari nr. 7 și poate fi vizitată zilnic, între orele 10:00 și 20:00.