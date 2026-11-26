Cadouri de călătorie pentru Crăciunul 2026. De la accesorii utile pentru bagaje și gadgeturi inteligente până la cărți, calendare tematice și obiecte de colecție, există numeroase opțiuni pentru cei care iubesc să descopere destinații noi. Selecția include produse pentru diferite bugete, dar și articole exclusiviste, dedicate celor care apreciază călătoriile și amintirile adunate pe drum.

Călătoriile presupun planificare, organizare și liste întocmite cu atenție. De la pregătirea bagajelor până la stabilirea itinerariilor, fiecare detaliu contează pentru cei pasionați de explorarea lumii. Crăciunul oferă un prilej potrivit pentru a transforma această pasiune într-o sursă de inspirație pentru alegerea cadourilor.

O listă de daruri pentru iubitorii de călătorii poate include obiecte practice, accesorii pentru următoarea vacanță sau produse care păstrează amintirea unor experiențe speciale. Oferta cuprinde atât articole accesibile, cât și produse premium, realizate în ediții limitate.

Calendarul de Advent The Luxury Collection x Laila Gohar este una dintre propunerile dedicate perioadei sărbătorilor. The Luxury Collection a lansat o ediție limitată, realizată în parteneriat cu artista și designerul Laila Gohar. Produsul este inspirat de 24 de locații din portofoliul internațional al brandului Marriott.

Calendarul reunește ilustrații originale semnate de Joana Avillez și bomboane de ciocolată personalizate, realizate de Casa Bosques. Prețul este de 218 de dolari, echivalentul a 199,15 euro, potrivit Euronews.

O altă variantă cu tematică de iarnă este Calendarul de Advent al Satului de Schi Alpin Little Worlds. Acesta conține 24 de ornamente inspirate de stațiunile montane. Printre elementele incluse se numără schiori, cabane și teleschiuri. Ornamentele pot fi agățate în bradul de Crăciun sau aranjate pentru a forma un mic sat de iarnă. Prețul este de 5,19 lire sterline, aproximativ 6,21 euro.

Pentru cei care preferă să păstreze o evidență vizuală a locurilor vizitate, Harta lumii Envami Scratch oferă o alternativă la listele clasice de destinații. Harta permite îndepărtarea stratului de suprafață pentru fiecare loc vizitat.

Designul include pictograme și repere din diferite regiuni ale lumii. Produsul este disponibil în trei variante: auriu, auriu roz și argintiu. Prețul este de 16,99 lire sterline, echivalentul a 20,30 euro.

Cutia de arhivă Jastown Adventure se adresează celor care păstrează bilete, cărți poștale și alte obiecte adunate în timpul călătoriilor. În loc să rămână depozitate într-un sertar, aceste amintiri pot fi expuse într-o cutie special concepută pentru păstrarea lor. Aceasta poate fi așezată pe o masă sau agățată pe perete. Prețul este de 16,99 lire sterline, aproximativ 20,30 euro.

Pentru organizarea următoarelor escapade, Calendarul de perete de călătorie Grupo Erik 2027 poate oferi inspirație pentru alegerea viitoarelor destinații. Produsul este destinat celor care își planifică din timp vacanțele și caută idei pentru următorul an. Calendarul are un preț de 8,99 lire sterline, echivalentul a 10,74 euro.

O propunere din categoria produselor exclusiviste este Geanta tip trunchi A&K Sanctuary x Globe-Trotter Sundowner. Brandul Globe-Trotter produce manual genți de călătorie în Anglia încă din 1897. Colecția sa include genți de mână, modele tote, cufere și alte accesorii.

Modelul Sundowner a fost creat pentru a marca deschiderea Kitirua Plains Lodge, un sanctuar A&K situat în regiunea Amboseli din Kenya. Produsul este disponibil exclusiv la comandă. Acest bar portabil personalizat face trimitere la una dintre tradițiile safariurilor: „relaxându-vă la apus și savurând amintirile unui safari incredibil cu o băutură rece”. Prețul este de 18.995 de lire sterline, aproximativ 22.682 de euro.

The Little Shop by Raffles reprezintă o altă propunere pentru cei interesați de produse premium inspirate de industria ospitalității. Brandurile hoteliere de lux își extind tot mai mult oferta dincolo de serviciile de cazare, prin colecții de modă și design.

Raffles Hotels & Resorts a lansat recent propriul magazin, inspirat de boutique-ul Raffles Singapore din anii 1940. Colecția include articole prêt-à-porter personalizate și produse realizate prin parteneriate în ediție limitată.

Printre produsele disponibile se află papuci Frette, cești de cafea Christofle și genți de mână Globe-Trotter. Oferta mai cuprinde șorturi de baie Orlebar Brown, costume de baie Vanessa Sposi și genți Amambaih. Colecția este completată de măști de somn Z Lab, articole din piele Smythson și produse de masă Ginori 1735.

Pentru pasionații de artă și călătorii culturale, cartea „Arta călătoriilor – Franța: Pe urmele marilor artiști” propune o modalitate diferită de a descoperi destinațiile franceze. Volumul face parte din seria „Arta călătoriilor” și este al doilea titlu publicat în această colecție.

Scrisă de Nick Trend și ilustrată de Cassandre Montoriol, cartea „Franța: Pe urmele marilor artiști” îi invită pe cititori să exploreze reperele culturale ale Franței prin prisma unor artiști cunoscuți. Volumul este structurat în 12 capitole. Fiecare este dedicat unui artist sau unui grup de artiști și include itinerarii și ilustrații personalizate. Prețul este de 50 de lire sterline, echivalentul a 59,71 euro.

Apple AirTag, generația a doua, este o opțiune practică pentru cei care călătoresc frecvent cu avionul. Dispozitivul permite urmărirea bagajelor în timpul transportului prin aeroport sau atunci când acestea sunt uitate. AirTag poate fi introdus direct în valiză sau atașat cu ajutorul unei huse pentru breloc.

Înainte de utilizarea dispozitivului în bagajul de cală, este recomandată verificarea regulilor companiei aeriene. Produsul are un preț de 29 de lire sterline, aproximativ 34,65 euro.

Pentru zborurile lungi, Husa pentru buzunarele avionului, produsă de Airplane Pockets, este concepută pentru organizarea obiectelor personale. Accesoriul din poliester se fixează pe măsuța rabatabilă a scaunului și creează o suprafață curată pentru lucru sau servirea mesei.

Partea inferioară include mai multe buzunare pentru depozitarea revistelor, telefonului, sticlei cu apă, încărcătoarelor și gustărilor. Astfel, pasagerii pot avea obiectele necesare la îndemână, fără să fie nevoiți să acceseze constant bagajul de mână. Prețul este de 34,41 lire sterline, echivalentul a 41,09 euro.

Încărcătorul solar Big Blue de 28W este destinat celor care preferă drumețiile și activitățile în aer liber. Dispozitivul permite încărcarea gadgeturilor în timpul excursiilor, inclusiv în zonele în care accesul la surse obișnuite de electricitate este limitat.

Panoul are un design pliabil și este echipat cu două porturi USB. Este conceput pentru a furniza energie în condiții variate de utilizare. Prețul este de 89,99 lire sterline, aproximativ 107,40 euro.

Cursurile de limbi străine Gymglish sunt o variantă pentru cei care vor să învețe expresii și vocabular înainte de a vizita o destinație nouă. Platforma oferă cursuri care combină studiul limbilor străine cu elemente despre cultura asociată acestora. Lecțiile includ și „umor inclus”.

Conținutul este adaptat fiecărui utilizator. Lecțiile reiau greșelile anterioare, contribuie la memorarea vocabularului nou și testează informațiile învățate. Un abonament de două luni oferă acces la până la 43 de lecții. Prețurile pornesc de la 57 de euro.

Suportul universal pentru telefon Perilogics este destinat celor care vor să urmărească filme sau alte materiale video fără să țină telefonul în mână. Accesoriul poate fi fixat pe spătarul unui scaun sau pe o măsuță. Poate fi folosit în mașină, autobuz, tren sau avion. Prețul este de 13,99 dolari, aproximativ 12,79 euro.

Spre deosebire de modelele voluminoase, aceasta are dimensiuni reduse și poate încăpea într-un buzunar. Dispozitivul cântărește doar 90 de grame și permite încărcarea wireless, astfel încât telefonul poate fi folosit în continuare în timpul alimentării cu energie.

Produsul este disponibil în trei culori: negru, roz și alb. De asemenea, oferă funcție de încărcare rapidă. Modelul prezentat este compatibil doar cu dispozitivele USB-C. Există însă și alte mărci care oferă baterii externe compatibile cu diferite tipuri de porturi.

Un aspect important pentru pasagerii care călătoresc cu avionul este transportul acestui tip de dispozitiv. Bateriile externe trebuie păstrate în bagajul de mână. Prețul modelului Charmast este de 14,99 lire sterline, echivalentul a 17,90 euro.

Lonely Planet: Unde să-ți înșeli pisica este o propunere pentru persoanele care iubesc atât călătoriile, cât și pisicile. Noua carte a editurii Lonely Planet este descrisă drept „ghidul de călătorie suprem pentru iubitorii de pisici”.

Volumul prezintă destinații din întreaga lume unde vizitatorii pot descoperi farmecul, caracterul și importanța culturală a pisicilor. Cartea se adresează celor interesați de experiențe de călătorie diferite și de particularitățile culturale ale locurilor vizitate. Prețul este de 13,99 lire sterline, aproximativ 16,70 euro.

Pentru un cadou de Crăciun de dimensiuni reduse, Trusa de călătorie Bon Voyage este o altă opțiune. Kitul Bon Voyage Traveler este destinat persoanelor care se pregătesc să plece într-o călătorie. Acesta conține o selecție de articole atent alese și poate fi inclus printre micile daruri oferite de sărbători. Prețul este de 3,99 lire sterline, echivalentul a 4,76 euro.