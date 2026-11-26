Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, a primit aprobarea Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) pentru începerea unui studiu clinic decisiv. Cercetarea va evalua implantul cerebral Telepathy în cazul pacienților adulți diagnosticați cu scleroză laterală amiotrofică (SLA). Este primul studiu clinic de fază pivotală aprobat în Statele Unite pentru o interfață creier-computer implantabilă.

Aprobarea marchează intrarea oficială a companiei în etapa de validare clinică necesară înaintea unei eventuale solicitări de autorizare comercială. Înscrierile pentru participanți au fost deja deschise pe 25 noiembrie.

Studiul LINK reprezintă o etapă importantă în procesul de reglementare a dispozitivelor medicale. O cercetare clinică pivotală urmărește să completeze dovezile necesare privind siguranța și eficacitatea unui produs.

Dacă rezultatele vor fi suficient de solide, Neuralink va putea depune la FDA o cerere de autorizare pentru comercializare. Aprobarea studiului nu înseamnă însă că implantul poate fi vândut publicului larg.

Autorizarea comercială va depinde de datele obținute în timpul cercetării și de evaluarea ulterioară a autorităților americane.

Studiul vizează Telepathy, primul produs al companiei, și se adresează pacienților cu paralizie severă provocată de SLA. Cercetătorii vor urmări dacă participanții pot controla un computer prin intermediul gândurilor, relatează Finance BigGo.

Evaluarea nu se limitează însă la această funcționalitate. Specialiștii vor analiza și siguranța sistemului, fiabilitatea acestuia și capacitatea de a le oferi pacienților mai multă independență.

Cercetarea se va desfășura în centre medicale din Statele Unite. Monitorizarea va include și evaluarea funcționării implantului pe termen lung.

Tehnologia Telepathy se bazează pe implantul N1, care captează semnalele neuronale din creier. Un software asociat transformă ulterior aceste informații în comenzi pentru dispozitive digitale.

Astfel, persoanele paralizate pot utiliza computerele fără să fie nevoite să execute mișcări fizice. Intervenția chirurgicală prin care sunt introduși electrozii este realizată cu ajutorul robotului R1.

Potrivit viziunii Neuralink, tehnologia ar putea reda persoanelor cu paralizie severă sau cu pierderea capacității de vorbire accesul la numeroase activități digitale.

Printre utilizările posibile se numără trimiterea mesajelor, scrierea codului informatic, modelarea tridimensională și jocurile video.

Compania atrage însă atenția asupra limitărilor actuale ale dispozitivului. Implantul nu vindecă paralizia și nu restabilește mișcarea fizică, sensibilitatea sau capacitatea de vorbire.

Procedura chirurgicală presupune, la rândul său, anumite riscuri. Printre acestea se numără hemoragiile, infecțiile, crizele epileptice și eventualele defecțiuni ale dispozitivului.

Neuralink nu a precizat deocamdată câți pacienți vor participa la studiul LINK. Compania nu a comunicat nici durata cercetării sau data estimată pentru finalizarea acesteia.

Înaintea aprobării studiului pivotal, implantul Telepathy fusese evaluat în cercetări preliminare desfășurate în Statele Unite, Canada și Marea Britanie.

Peste 30 de participanți au primit implanturi, iar utilizarea dispozitivelor a generat mii de ore de date din condiții reale.

Experiențele acestora includ revenirea la studii universitare, realizarea unor lucrări artistice, jocurile video și comunicarea cu familia și prietenii.

Unul dintre cele mai spectaculoase exemple prezentate de companie este cel al participantului Billy. Acesta suferă de tetraplegie în urma unei leziuni a măduvei spinării, dar a reușit să joace GTA 6 fără un controller fizic.

Potrivit videoclipurilor demonstrative publicate de Neuralink, acesta poate controla acțiuni care presupun echivalentul a două joystickuri și 12 butoane.

Billy poate conduce mașini, pilota un hidroavion, trage cu arme și manevra ambarcațiuni. Controlul nu reproduce direct mișcările mâinilor, ci se bazează pe imaginație.

De exemplu, participantul își imaginează că își mișcă degetul inelar pentru ca personajul din joc să lovească. Pentru ridicarea botului avionului, acesta își imaginează că împinge mâna dreaptă înainte.

Alți participanți au demonstrat utilizări diferite ale implantului.

Noland, primul pacient care a primit implantul Neuralink, a revenit la facultate pentru a studia neuroștiințele. Sebastian, student la medicină, utilizează dispozitivul pentru adnotarea lucrărilor științifice și parcurgerea cursurilor interactive.

Acesta ajunge să folosească implantul chiar și 17 ore pe zi.

Audrey, prima femeie participantă la studiu, a depins aproape 20 de ani de partenerul său pentru utilizarea calculatorului. Aceasta suferă de o leziune a măduvei spinării, iar implantul i-a permis să înceapă să creeze independent lucrări de artă digitală.

Un alt exemplu este Brad, un pacient diagnosticat cu SLA. Înainte de implant, acesta utiliza un dispozitiv de urmărire a mișcărilor ochilor pentru a introduce text.

Sistemul respectiv nu funcționa însă în condiții de lumină puternică. După implantare, Brad poate deplasa cursorul și introduce text prin intermediul gândurilor.

Un program de sinteză vocală citește apoi cu voce tare mesajele introduse de acesta.

Dezvoltarea tehnologiei a parcurs mai multe etape de reglementare. În iulie 2020, implantul N1 a primit din partea FDA desemnarea „Breakthrough Device”.

Acest statut permite sprijinirea dezvoltării accelerate și acordarea unei priorități în procesul de evaluare.

În mai 2023, Neuralink a primit permisiunea de a începe primul său studiu clinic pe oameni. În septembrie același an, compania a deschis înscrierile pentru cercetarea PRIME.

Aceasta viza pacienții cu tetraplegie provocată de leziuni ale măduvei spinării cervicale sau de scleroză laterală amiotrofică.

În ianuarie 2024, compania a realizat primul implant cerebral la un pacient uman.

Ulterior, cercetările au fost extinse și în afara Statelor Unite. Canada a autorizat studiul CAN-PRIME în noiembrie 2024, iar Marea Britanie a acordat aprobarea pentru GB-PRIME în iulie 2025.

Neuralink a fost cofondată de Elon Musk și alți specialiști în 2016. Compania și-a prezentat public proiectul pentru prima dată în martie 2017.

Pe lângă Telepathy, aceasta dezvoltă și alte tehnologii bazate pe interfețe creier-computer.

Unul dintre proiecte este Blindsight, conceput pentru persoanele nevăzătoare. Tehnologia urmărește stimularea regiunilor cerebrale asociate vederii, cu scopul de a permite recuperarea percepției vizuale.

Compania lucrează și la VOICE, un studiu dedicat restabilirii comunicării verbale. Cercetarea analizează transformarea semnalelor cerebrale asociate vorbirii încercate sau imaginate în text și voce sintetizată.

În ceea ce privește finanțarea, Neuralink a încheiat în luna iunie o rundă de investiții în valoare de 650 de milioane de dolari.

Potrivit materialelor prezentate investitorilor, compania urmărește să ajungă la 20.000 de intervenții anuale de implantare a cipurilor cerebrale până în 2031.

Obiectivul financiar este atingerea unor venituri anuale de un miliard de dolari. Pentru aceasta, Neuralink intenționează să își extindă rețeaua de instituții medicale și activitățile de dezvoltare a produselor.

Neuralink nu este singura companie care dezvoltă implanturi cerebrale. Unul dintre principalii concurenți este Synchron, care întâmpină dificultăți în procesul de comercializare a tehnologiei sale.

Implantul Stentrode, aflat la a doua generație, a obținut rezultate sub așteptări în cazul primilor participanți. Din acest motiv, compania a decis să suspende voluntar înscrierile pentru cercetarea respectivă.

Un alt competitor este Science Corporation, fondată de Max Hodak, fost cofondator Neuralink.

Pe 17 noiembrie, compania a încheiat o nouă rundă de finanțare de 400 de milioane de dolari. Evaluarea sa a ajuns astfel la 3,5 miliarde de dolari.

Science Corporation a comercializat deja în Europa un implant retinian. În paralel, cercetează tehnologii de generație următoare, care folosesc neuroni cultivați pentru conectarea creierului la computere.

Și China investește în dezvoltarea interfețelor creier-computer, atât prin metode invazive, cât și prin abordări semi-invazive.

În martie, sistemul NEO al companiei Neuracle a primit aprobarea pentru comercializare. Acesta utilizează o metodă semi-invazivă, prin implantarea unui dispozitiv deasupra durei mater, membrana care protejează creierul și măduva spinării.

Tehnologia poate ajuta pacienții cu tetraplegie provocată de leziuni cervicale să execute mișcări de apucare. Sistemul utilizează în acest scop o mănușă pneumatică.

Alte companii importante din domeniu sunt NeuroXess și StairMed, care avansează cu propriile cercetări clinice.

Interfețele creier-computer au fost incluse și printre cele șase industrii ale viitorului menționate în raportul de activitate guvernamental al Chinei pentru 2026.

Aprobarea FDA pentru studiul LINK reprezintă un semnal pozitiv pentru întreaga industrie a interfețelor creier-computer implantabile.

Tehnologiile invazive presupun introducerea chirurgicală a electrozilor în creier. Această abordare permite captarea unor activități neuronale mai detaliate, dar necesită verificări suplimentare privind siguranța operațiilor și fiabilitatea implanturilor.

Din acest motiv, transformarea acestor tehnologii în produse medicale disponibile pe piață presupune un proces relativ îndelungat.

Începerea unui studiu pivotal arată că autoritățile consideră suficiente datele preliminare existente pentru trecerea la o evaluare clinică mai amplă.

Pentru investitori, progresul Neuralink mută discuția despre posibilitatea comercializării de la nivelul promisiunilor tehnologice la un obiectiv clinic verificabil.

Există însă în continuare incertitudini importante. Dimensiunea studiului, durata acestuia și rezultatele finale nu au fost comunicate.

Siguranța implantului pe termen lung rămâne unul dintre criteriile esențiale pe care autoritățile le vor analiza înaintea unei eventuale autorizări.

Pe termen mai lung, utilizarea interfețelor creier-computer ar putea depăși domeniul medical. Aceste tehnologii ar putea deveni o nouă modalitate prin care oamenii interacționează cu dispozitivele digitale, inclusiv în cazul persoanelor fără probleme medicale.