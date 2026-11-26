Comenzile sunt gata de expediere, dar aplicația de stocuri nu răspunde, iar echipa nu poate verifica ce plăți au intrat? Când în spatele acestor blocaje se află un atac ransomware, unele sisteme vor trebui izolate, chiar dacă deocamdată funcționează. În timp ce echipa IT limitează incidentul, trebuie luate decizii asupra pașilor următori: ce comenzi pleacă, ce operațiuni se suspendă și ce le comunici clienților.

În primele 72 de ore, obiectivul este să păstrezi în funcțiune activitățile esențiale pe care le poți desfășura în siguranță. Pentru unele afaceri, asta presupune să livreze exclusiv comenzile confirmate. Pentru altele, să preia solicitările urgente pe un canal separat până când aplicația de lucru devine din nou disponibilă. Ordinea intervențiilor depinde de amploarea atacului, iar intervalele de mai jos te ajută să îți stabilești prioritățile.

Cere echipei tehnice să izoleze de rețea sistemele afectate sau suspecte și să verifice ce alte servicii ar putea fi compromise. Evită repornirile sau reinstalările făcute din proprie inițiativă: echipa care investighează are nevoie de jurnale și de alte dovezi pentru a stabili ce s-a întâmplat. Dacă e-mailul sau mesageria companiei ar putea fi compromise, mută discuțiile despre incident pe un canal separat, confirmat ca sigur.

Desemnează o persoană care coordonează intervenția și poate decide, împreună cu responsabilii de operațiuni, ce activități se suspendă. Notează când a fost observat incidentul, ce servicii sunt afectate și ce măsuri s-au luat.

Dacă un partener extern se ocupă de protecția perimetrului rețelei, cere-i să verifice ce jurnale de trafic sunt disponibile și ce conexiuni trebuie restricționate. Aceste date ajută investigația, dar echipa trebuie să verifice suplimentar ce s-a întâmplat în sistemele afectate și în conturile folosite pentru administrare.

Întreabă fiecare echipă ce trebuie să funcționeze până la finalul zilei și ce poate aștepta. De exemplu, în cazul gestionării unui depozit, echipa ar putea expedia comenzile deja verificate folosind un registru temporar, pe un sistem separat și aprobat.

În registru trebuie să apară identificatorul comenzii, confirmarea plății și dovada expedierii. Dacă nu poți verifica plata sau stocul dintr-o sursă sigură, amână expedierea și transmite clientului când se va reveni la el cu o actualizare.

Stabilește de la început cine ține evidența operațiunilor temporare și cine le introduce în aplicație după restaurare. Dacă două echipe înregistrează aceeași comandă în fișiere diferite, există riscul să fie expediată de două ori când sistemul revine.

Pentru solicitările noi, folosește un canal aprobat și colectează doar datele necesare. Un cont personal de e-mail sau un document deschis oricui are linkul creează o problemă suplimentară într-un moment în care echipa are deja acces limitat la informații. În tot acest timp, clienții au nevoie să știe ce funcționează, ce întârzieri îi afectează și unde pot contacta compania.

Este indicat să implici și echipa juridică sau responsabilul cu protecția datelor pentru a evalua dacă incidentul a afectat confidențialitatea, integritatea ori disponibilitatea datelor cu caracter personal.

În cazul în care notificarea este necesară conform articolului 33 din GDPR, operatorul trebuie să informeze autoritatea de supraveghere competentă (în România, ANSPDCP) fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în cel mult 72 de ore de când a luat cunoștință de încălcarea securității datelor. Evaluarea începe în timpul intervenției, chiar dacă investigația tehnică este încă în curs.

Începe cu sistemele de care depind operațiunile prioritare. De exemplu, ca să reiei facturarea, ai nevoie de acces sigur pentru angajați, de baza de date cu tranzacții și de legătura cu aplicația de comenzi. Echipa tehnică trebuie să verifice dacă punctul de intrare a fost remediat, dacă mediul în care face restaurarea este sigur și dacă poate folosi copiile de rezervă fără să reintroducă modificările făcute în timpul atacului. Cea mai recentă copie poate conține deja date sau configurări compromise.

Dacă externalizezi administrarea serverelor, clarifică ce poate prelua furnizorul conform contractului și ce revine echipei tale. Furnizorul se poate ocupa de infrastructură în limitele serviciului contractat, iar colegii care folosesc aplicația trebuie să confirme că operațiunile esențiale funcționează. Din punct de vedere al facturării, testul înseamnă să verifici că documentul se emite pentru comanda corectă, cu suma și datele potrivite, și că apare o singură dată în evidență.

Înainte să renunți la procedura temporară, compară comenzile, plățile și livrările înregistrate în timpul întreruperii cu datele din sistemul restaurat. O comandă poate fi deja livrată, chiar dacă ultima copie recuperată o arată în așteptare. Rezolvă astfel de diferențe înainte de a reactiva confirmările automate sau de a le cere clienților să reia o plată.

La finalul celor 72 de ore, este posibil ca unele aplicații să fie încă indisponibile. Echipa ar trebui să știe însă ce operațiuni au fost reluate și verificate, care rămân suspendate și cine răspunde de următoarea decizie. Pentru clienți și angajați, acest lucru presupune instrucțiuni clare: ce se poate face astăzi, ce trebuie să aștepte și când primesc următoarea actualizare.