Pentru a înțelege cum funcționează dobânda compusă, trebuie să pornim de la un principiu matematic simplu: dobânda se calculează atât asupra capitalului inițial, cât și asupra dobânzii acumulate anterior. Prin capitalizare periodică, economiile pot crește progresiv, rezultatul fiind influențat de rata dobânzii, frecvența capitalizării și durata economisirii.

Dobânda compusă reprezintă mecanismul prin care dobânda obținută într-o anumită perioadă se adaugă la capitalul existent și intră în calculul dobânzii viitoare. Procesul permite acumularea progresivă a economiilor.

Să vedem cum funcționează dobânda compusă pornind de la un exemplu ipotetic. Presupunem că o persoană economisește 10.000 de lei, la o rată anuală a dobânzii de 5%, cu capitalizare anuală. După primul an, suma ajunge la 10.500 de lei. În anul următor, dobânda se calculează asupra întregii valori acumulate, astfel încât capitalul ajunge la 11.025 de lei.

Diferența de 25 de lei față de dobânda simplă reprezintă dobânda generată de câștigul acumulat în primul an.

Dobânda simplă se calculează exclusiv asupra capitalului inițial, în timp ce dobânda compusă ia în considerare și dobânda acumulată anterior. Diferența dintre cele două mecanisme devine mai evidentă pe măsură ce perioada de economisire se prelungește.

Pornind de la același capital de 10.000 de lei și o rată anuală constantă de 5%, după zece ani, dobânda simplă ar conduce la o sumă totală de 15.000 de lei, iar cea compusă, cu capitalizare anuală, la aproximativ 16.289 de lei. După 20 de ani, valorile ar ajunge la 20.000 de lei, respectiv 26.533 de lei.

Aceste calcule sunt ilustrative, nu includ taxe, comisioane sau inflație și nu reprezintă estimări ale rezultatelor viitoare ale unui produs financiar.

Durata economisirii, rata dobânzii și frecvența capitalizării influențează direct suma acumulată. În condițiile unei dobânzi pozitive, perioadele mai lungi permit dobânzii capitalizate să genereze, la rândul său, dobândă suplimentară.

Contribuțiile periodice influențează valoarea finală a economiilor. Fiecare sumă depusă suplimentar beneficiază de propria perioadă de acumulare, în funcție de momentul depunerii și de condițiile produsului financiar.

În proces ar trebui să se țină cont că o creștere a valorii nominale a economiilor nu presupune automat o creștere a puterii de cumpărare. Inflația, taxele și comisioanele pot diminua beneficiile acumulării.

Capitalizarea depinde de condițiile produsului financiar. Dacă dobânda este plătită separat și nu este adăugată la capital, efectul dobânzii compuse nu apare automat.

La aceeași rată nominală anuală pozitivă, capitalizarea lunară generează o sumă mai mare decât capitalizarea anuală, în condiții identice de calcul. Diferența rezultă din includerea mai frecventă a dobânzii acumulate în baza de calcul.

Reinvestirea câștigurilor poate genera un efect asemănător dobânzii compuse. Spre deosebire de o dobândă fixă contractuală, randamentele investițiilor pot fluctua.

Înțelegerea principiilor care explică cum funcționează dobânda compusă oferă o perspectivă mai clară asupra evoluției economiilor pe termen lung. Timpul poate amplifica efectele capitalizării, însă rezultatele depind de condițiile financiare aplicabile.

Investițiile responsabile presupun înțelegerea mecanismelor financiare, evaluarea costurilor și a riscurilor. Investițiile implică riscuri, inclusiv posibilitatea pierderii parțiale sau totale a capitalului investit, iar reinvestirea câștigurilor nu garantează rezultate pozitive.

*Exemplele și calculele prezentate în acest articol sunt ipotetice, au scop exclusiv educațional și ilustrativ și presupun menținerea unei rate constante a dobânzii pe întreaga perioadă analizată. Acestea nu iau în considerare impactul taxelor, comisioanelor sau inflației.

În cazul investițiilor în acțiuni, ilustrarea unui efect similar dobânzii compuse prin reinvestirea dividendelor poate avea la bază ipoteza simplificatoare că prețul acțiunilor și valoarea dividendelor distribuite de emitenți rămân constante pe întreaga perioadă analizată.

În realitate, acești parametri pot varia. Prețul acțiunilor poate atât să crească, cât și să scadă, iar dividendele nu sunt garantate și pot fi reduse, suspendate sau eliminate. Scăderea prețului acțiunilor poate genera pierderi care să depășească inclusiv câștigurile obținute din dividende.

Exemplele prezentate nu constituie o estimare, o promisiune sau o garanție a rezultatelor viitoare ale unui produs financiar sau ale unei investiții.