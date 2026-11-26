România face un pas important în dezvoltarea pieței de capital prin operaționalizarea Contrapărții Centrale, un proiect urmărit de peste zece ani. Joi începe tranzacționarea primelor contracte futures pe indicele BET la Bursa de Valori București (BVB). Potrivit prim-vicepreședintelui ASF, Gabriel Avrămescu, noua infrastructură va permite diversificarea instrumentelor financiare și ar putea contribui la atragerea investitorilor.

România își pune în funcțiune propria infrastructură de compensare centralizată, odată cu operaționalizarea CCP.RO Bucharest.

Anunțul a fost făcut joi, 26 noiembrie, de Gabriel Avrămescu, prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Potrivit acestuia, proiectul reprezintă îndeplinirea unui obiectiv strategic urmărit de România de peste un deceniu, fiind important pentru dezvoltarea pieței financiare locale.

„Este un moment de referinţă pentru România şi pentru pieţele sale financiare. Un proiect ambiţios, aşteptat de mult timp şi realizat printr-un efort instituţional susţinut devine astăzi realitate”, a transmis Gabriel Avrămescu.

Contrapartea Centrală are rolul de a asigura compensarea și garantarea tranzacțiilor cu anumite instrumente financiare, contribuind la gestionarea riscurilor dintre participanții la piață.

Operaționalizarea CCP.RO coincide cu lansarea primelor contracte futures având ca activ suport indicele BET, principalul indice al Bursei de Valori București.

Contractele futures sunt instrumente financiare derivate prin care participanții pot lua poziții în funcție de evoluția viitoare a unui activ, în acest caz indicele bursier BET.

Noua infrastructură va permite dezvoltarea treptată a pieței instrumentelor derivate din România.

ASF a autorizat CCP.RO Bucharest la 1 iulie 2026, aceasta devenind, potrivit lui Gabriel Avrămescu, prima contraparte centrală europeană autorizată în baza noului cadru de reglementare EMIR 3.

„Operaţionalizarea Contrapărţii Centrale se concretizează astăzi prin începerea tranzacţionării primelor contracte futures la Bursa de Valori Bucureşti, cu activ suport indicele BET, marcând debutul unei noi etape de dezvoltare a pieţei locale”, a explicat oficialul ASF.

Autorizația acordată CCP.RO acoperă mai multe categorii de instrumente financiare.

Printre acestea se numără contractele futures pe acțiuni și indici bursieri, cu decontare în numerar, tranzacționate pe o piață administrată de BVB.

De asemenea, sunt incluse contractele futures pe energie electrică, cu decontare în numerar, pe o piață a BVB, precum și contractele forward standardizate pentru energie electrică, tranzacționabile pe piața administrată de OPCOM.

Lansarea începe cu instrumentele futures pe indicele BET, urmând ca restul produselor autorizate să fie introduse gradual, până la jumătatea anului 2027.

Gabriel Avrămescu a precizat că CCP.RO trebuie să implementeze recomandările formulate de autoritățile membre ale Colegiului de supraveghere.

ASF va monitoriza respectarea cerințelor de reglementare și buna funcționare a infrastructurii, în timp ce responsabilitatea principală pentru operarea sa în siguranță revine conducerii societății.

Prim-vicepreședintele ASF consideră că lansarea Contrapărții Centrale reprezintă și un progres în îndeplinirea angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Proiectul este inclus în direcțiile stabilite prin Strategia privind dezvoltarea pieței de capital pentru perioada 2023-2026.

Gabriel Avrămescu a evidențiat colaborarea dintre acționarii CCP.RO, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Banca Națională a României și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

Potrivit acestuia, beneficiile proiectului ar urma să devină vizibile în următorii ani, prin apariția unor noi oportunități de investiții, dezvoltarea instrumentelor derivate și creșterea lichidității pieței.