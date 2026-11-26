România va coopera cu Grecia pentru creșterea încasărilor bugetare și reducerea deficitului de colectare a TVA. Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, la ședința de guvern, aprobarea unei note privind colaborarea fiscală. Memorandumul va viza digitalizarea administrației, combaterea fraudei și schimbul de experiență.

Premierul Luca Niculescu a anunțat. joi, că România va prelua bune practici din Grecia pentru creșterea încasărilor bugetare. Declarația a fost făcută la începutul ședinței de guvern.

Cooperarea va viza digitalizarea administrației fiscale, utilizarea datelor pentru combaterea fraudei și reducerea deficitului de încasare a TVA. Memorandumul dintre ministerele de Finanțe ale celor două țări ar urma să fie semnat la Atena, în perioada 3-4 decembrie.

Premierul a precizat că România urmărește să preia experiența internațională pentru îmbunătățirea colectării veniturilor statului. În acest sens, el a discutat telefonic cu omologul său Kyriakos Mitsotakis despre sprijinul oferit de Grecia.

În ședința de joi, Guvernul urma să aprobe o notă privind cooperarea dintre ministerele de Finanțe ale celor două țări.

Documentul pregătit de Ministerul Finanțelor prevede încheierea unui memorandum cu Ministerul Economiei și Finanțelor din Grecia. Acordul va crea un cadru de cooperare tehnică și instituțională în domeniul politicilor economice și financiare.

Textul memorandumului este încă în curs de finalizare cu partea elenă.

România urmărește să valorifice experiența administrației fiscale din Grecia, în special în digitalizarea sistemului fiscal. Cooperarea va include și utilizarea datelor pentru prevenirea și combaterea fraudei.

Autoritățile urmăresc îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale și reducerea diferenței dintre TVA datorată și cea efectiv încasată.

Memorandumul stabilește șase direcții principale de cooperare. Acestea vizează modernizarea administrației fiscale și combaterea evaziunii, precum și gestionarea finanțelor publice și politica fiscal-bugetară.

Alte domenii includ investițiile și dezvoltarea economică, fondurile europene și reformele structurale. Cooperarea va acoperi, de asemenea, transformarea digitală, modernizarea instituțiilor și colaborarea economică și financiară la nivel european.

Activitățile comune pot include schimburi de experți, vizite de studiu și misiuni tehnice. Sunt prevăzute seminare, programe de formare, grupuri de lucru tematice și proiecte-pilot.

România și Grecia vor putea analiza utilizarea unor instrumente europene de sprijin. Printre acestea se numără Instrumentul de Asistență Tehnică, programul Fiscalis și mecanismele Organizației Intra-Europene a Administrațiilor Fiscale.

Activitățile vor avea caracter voluntar și vor fi stabilite în funcție de interesul comun. Acestea vor ține cont de atribuțiile instituțiilor implicate și de resursele disponibile.

Acordul nu va genera obligații juridice sau financiare pentru cele două țări. Memorandumul nu va avea statutul unui tratat internațional.

Documentul va constitui un cadru flexibil pentru schimbul de experiență. Acesta nu presupune asumarea imediată a unor cheltuieli sau operațiuni concrete.