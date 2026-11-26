Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru joi, 26 noiembrie 2026. Potrivit datelor oficiale, euro este cotat la 5,3431 lei, dolarul american ajunge la 4,8682 lei, iar francul elvețian este evaluat la 5,8417 lei. Lira sterlină are un curs de 6,3833 lei.

Cursul valutar comunicat de BNR este urmărit zilnic de persoanele care efectuează schimburi valutare, de companii și de cei care au credite sau alte obligații financiare raportate la evoluția monedelor internaționale.

În ședința de joi, moneda europeană a fost cotată de BNR la 5,3431 lei, în timp ce dolarul american a ajuns la 4,8682 lei. Francul elvețian are o valoare de 5,8417 lei, iar lira sterlină este evaluată la 6,3833 lei.

În ceea ce privește celelalte monede importante, dolarul australian este cotat la 3,2271 lei, iar cel canadian la 3,4220 lei. Coroana cehă valorează 0,2185 lei, coroana daneză ajunge la 0,7149 lei, iar lira egipteană este cotată la 0,0888 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4351 lei, în timp ce 100 de yeni japonezi valorează 3,0561 lei. Leul moldovenesc este cotat la 0,2658 lei, coroana norvegiană la 0,4973 lei, iar zlotul polonez la 1,1915 lei. Rubla rusească are un curs de 0,0591 lei, coroana suedeză este evaluată la 0,4769 lei, iar lira turcească ajunge la 0,0958 lei.

Randul sud-african este cotat la 0,2764 lei, realul brazilian la 0,8357 lei, iar renminbi-ul chinezesc la 0,7309 lei. Rupia indiană valorează 0,0527 lei, în timp ce 100 de woni sud-coreeni sunt evaluați la 0,3621 lei. Peso-ul mexican are un curs de 0,2473 lei, iar dolarul neo-zeelandez este cotat la 2,6675 lei.

Dinarul sârbesc ajunge la 0,0454 lei, iar hryvna ucraineană este evaluată la 0,1079 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe are un curs de 1,3255 lei, bahtul thailandez valorează 0,1429 lei, iar dolarul din Hong Kong este cotat la 0,6212 lei. Shekelul israelian ajunge la 1,4573 lei.

În cazul celorlalte monede asiatice, 100 de rupii indoneziene sunt cotate la 0,0269 lei, iar peso-ul filipinez la 0,0764 lei. Pentru 100 de coroane islandeze, cursul este de 3,9001 lei. Ringgitul malaysian valorează 1,1829 lei, iar dolarul singaporez este cotat la 3,7724 lei.

BNR a publicat și cotația gramului de aur pentru joi, 26 noiembrie. Metalul prețios este evaluat la 557,1955 lei.

Totodată, Drepturile Speciale de Tragere (DST), instrumentul monetar utilizat de Fondul Monetar Internațional, au fost cotate la 6,5425 lei.

Monedă Cod valutar Curs BNR (lei) Dolar australian AUD 3,2271 Dolar canadian CAD 3,4220 Franc elvețian CHF 5,8417 Coroană cehă CZK 0,2185 Coroană daneză DKK 0,7149 Liră egipteană EGP 0,0888 Euro EUR 5,3431 Liră sterlină GBP 6,3833 100 forinți maghiari HUF 1,4351 100 yeni japonezi JPY 3,0561 Leu moldovenesc MDL 0,2658 Coroană norvegiană NOK 0,4973 Zlot polonez PLN 1,1915 Rublă rusească RUB 0,0591 Coroană suedeză SEK 0,4769 Liră turcească TRY 0,0958 Dolar american USD 4,8682 Rand sud-african ZAR 0,2764 Real brazilian BRL 0,8357 Renminbi chinezesc CNY 0,7309 Rupie indiană INR 0,0527 100 woni sud-coreeni KRW 0,3621 Peso mexican MXN 0,2473 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6675 Dinar sârbesc RSD 0,0454 Hryvna ucraineană UAH 0,1079 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,3255 Baht thailandez THB 0,1429 Dolar din Hong Kong HKD 0,6212 Shekel israelian ILS 1,4573 100 rupii indoneziene IDR 0,0269 Peso filipinez PHP 0,0764 100 coroane islandeze ISK 3,9001 Ringgit malaysian MYR 1,1829 Dolar singaporez SGD 3,7724 Gramul de aur XAU 557,1955 Drepturi Speciale de Tragere XDR 6,5425

Cursurile publicate de Banca Națională a României reprezintă valori de referință. Prețurile efective practicate de bănci și casele de schimb valutar pot fi diferite, în funcție de instituție și de marjele comerciale aplicate.

Potrivit datelor publicate pentru joi, 26 noiembrie 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au înregistrat valori cuprinse între 5,47% și 6,19% pe an, în funcție de perioada de referință.

În cazul indicilor ROBID, pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N), dobânda este de 5,47% pe an. Pentru o săptămână (1W), rata ajunge la 5,52%, pentru o lună (1M) este de 5,70%, iar pentru trei luni (3M) se situează la 5,76%. La șase luni (6M), ROBID este de 5,77%, în timp ce pentru 12 luni (12M) ajunge la 5,83%.

În ceea ce privește indicii ROBOR, ratele pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N) sunt de 5,77% pe an. Pentru o săptămână (1W), dobânda este de 5,82%, iar pentru o lună (1M) ajunge la 5,99%. La trei luni (3M), ROBOR este de 6,07%, la șase luni (6M) se situează la 6,13%, iar la 12 luni (12M) ajunge la 6,19%.

Comparativ cu ziua precedentă, 25 noiembrie 2026, ROBID a crescut ușor pentru scadența de o săptămână, de la 5,51% la 5,52% pe an. Celelalte valori ROBID au rămas neschimbate.

În cazul ROBOR, rata pentru overnight a crescut de la 5,76% la 5,77%, iar cea pentru o săptămână a urcat de la 5,81% la 5,82%. Pentru celelalte scadențe, inclusiv T/N, 1M, 3M, 6M și 12M, valorile au rămas la nivelul înregistrat pe 25 noiembrie.

Comparativ cu ședința anterioară, cursul valutar publicat de BNR în ziua de joi, 26 noiembrie, arată evoluții mixte pentru monedele internaționale.

Euro a înregistrat o creștere ușoară, de la 5,3428 lei la 5,3431 lei, ceea ce înseamnă un avans de 0,0003 lei. Dolarul american a scăzut însă cu 0,0135 lei, de la 4,8817 lei la 4,8682 lei.

Francul elvețian a coborât de la 5,8670 lei la 5,8417 lei, înregistrând o depreciere de 0,0253 lei. În schimb, lira sterlină a crescut de la 6,3817 lei la 6,3833 lei, cu 0,0016 lei.

Dintre valutele internaționale, dolarul australian a înregistrat o creștere de 0,0202 lei, ajungând la 3,2271 lei, iar dolarul canadian a urcat cu 0,0037 lei, până la 3,4220 lei.

Coroana daneză a crescut ușor, de la 0,7148 lei la 0,7149 lei. Lira egipteană a scăzut de la 0,0892 lei la 0,0888 lei, în timp ce 100 de forinți maghiari au ajuns de la 1,4326 lei la 1,4351 lei.

În cazul yenului japonez, 100 de unități au coborât de la 3,0646 lei la 3,0561 lei. Leul moldovenesc a rămas la 0,2658 lei, în timp ce coroana norvegiană a crescut de la 0,4948 lei la 0,4973 lei.

Zlotul polonez a scăzut de la 1,1920 lei la 1,1915 lei, iar rubla rusească și-a menținut cotația de 0,0591 lei. Coroana suedeză a crescut de la 0,4758 lei la 0,4769 lei, în timp ce lira turcească a coborât de la 0,0965 lei la 0,0958 lei.

Randul sud-african a scăzut de la 0,2773 lei la 0,2764 lei. Realul brazilian a înregistrat o creștere de la 0,8259 lei la 0,8357 lei, în timp ce renminbi-ul chinezesc a coborât de la 0,7313 lei la 0,7309 lei.

Rupia indiană a scăzut de la 0,0529 lei la 0,0527 lei, iar 100 de woni sud-coreeni au ajuns de la 0,3631 lei la 0,3621 lei. Peso-ul mexican a coborât de la 0,2489 lei la 0,2473 lei, în timp ce dolarul neo-zeelandez a crescut de la 2,6664 lei la 2,6675 lei.

Dinarul sârbesc și-a păstrat valoarea de 0,0454 lei, iar hryvna ucraineană a crescut ușor, de la 0,1078 lei la 0,1079 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe a scăzut de la 1,3292 lei la 1,3255 lei, iar bahtul thailandez a coborât de la 0,1431 lei la 0,1429 lei.

Dolarul din Hong Kong a scăzut de la 0,6229 lei la 0,6212 lei. Shekelul israelian a înregistrat o creștere de la 1,4459 lei la 1,4573 lei. În același timp, 100 de rupii indoneziene au rămas la 0,0269 lei, iar peso-ul filipinez a coborât de la 0,0767 lei la 0,0764 lei.

Pentru 100 de coroane islandeze, cursul a crescut de la 3,8942 lei la 3,9001 lei. Ringgitul malaysian a scăzut de la 1,1849 lei la 1,1829 lei, iar dolarul singaporez a coborât de la 3,7792 lei la 3,7724 lei.

O creștere importantă s-a înregistrat și în cazul gramului de aur. Acesta a ajuns joi, 26 noiembrie, la 557,1955 lei, față de 553,9606 lei în ședința precedentă. Diferența este de 3,2349 lei.

În schimb, Drepturile Speciale de Tragere (DST) au scăzut de la 6,5517 lei la 6,5425 lei.