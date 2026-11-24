Creditul neguvernamental a crescut cu 9,4% în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate marți de Banca Națională a României (BNR). Valoarea totală a împrumuturilor acordate populației și companiilor a ajuns la 487,6 miliarde de lei. În același timp, depozitele bancare ale rezidenților au depășit 702 miliarde de lei.

Soldul creditelor acordate populației și companiilor de instituțiile de credit a ajuns la 487,6 miliarde de lei la sfârșitul lunii octombrie 2026.

Potrivit BNR, creditul neguvernamental a crescut cu 1,5% față de septembrie, respectiv cu 0,7% în termeni reali.

Comparativ cu octombrie 2025, avansul a fost de 9,4%, echivalentul unei creșteri reale de 2,3%.

Creditele în lei au reprezentat 66,1% din total, cu un sold de 322,4 miliarde de lei.

Acestea au crescut cu 4,9% într-un an, însă în termeni reali au înregistrat o scădere de 1,9%.

În schimb, creditarea în valută, exprimată în lei, a avansat cu 19,5%, până la 165,2 miliarde de lei.

Datele BNR arată evoluții diferite între împrumuturile acordate populației și cele destinate companiilor.

Creditele în lei ale gospodăriilor populației au ajuns la 206,8 miliarde de lei, în creștere cu 9,5% față de octombrie 2025.

În schimb, creditele în lei acordate societăților nefinanciare și instituțiilor financiare nemonetare au scăzut cu 2,3%, până la 115,6 miliarde de lei.

În cazul împrumuturilor în valută, evoluția a fost inversă.

Creditele în valută ale populației, exprimate în lei, au scăzut cu 11,1%, până la 13,8 miliarde de lei.

Pentru celelalte sectoare, împrumuturile în valută au crescut cu 23,3%, ajungând la 151,4 miliarde de lei.

Depozitele rezidenților, persoane fizice și companii, au ajuns la 702,1 miliarde de lei la sfârșitul lunii octombrie.

Valoarea acestora a crescut cu 1,6% față de septembrie și cu 9,8% comparativ cu octombrie 2025.

În termeni reali, creșterea anuală a fost de 2,6%.

Depozitele în lei au totalizat 465,6 miliarde de lei, reprezentând 66,3% din total.

Economiile în lei ale populației au ajuns la 270,4 miliarde de lei, cu 6,3% peste nivelul de anul trecut.

Totuși, după ajustarea cu inflația, acestea au scăzut cu 0,6%.

Depozitele în lei ale companiilor și altor sectoare au crescut cu 8,3%, până la 195,3 miliarde de lei.

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, au ajuns la 236,4 miliarde de lei.

Acestea au crescut cu 15,3% față de octombrie 2025 și cu 4% comparativ cu luna precedentă.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației au totalizat 159 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 29,8 miliarde de euro.

Creșterea anuală a fost de 13,1% atunci când indicatorul este exprimat în lei și de 7,6% în euro.

În cazul companiilor și al altor sectoare, depozitele în valută au ajuns la 77,4 miliarde de lei, în creștere anuală cu 20,3%.

BNR a publicat și datele privind creditarea administrațiilor publice.

Soldul creditului guvernamental a crescut cu 2,1% față de septembrie, ajungând la 304,6 miliarde de lei.

Comparativ cu octombrie 2025, creșterea a fost de 17%, respectiv 9,4% în termeni reali.

În același timp, masa monetară în sens larg (M3) a ajuns la 827,5 miliarde de lei.

Indicatorul a crescut cu 1,4% față de luna precedentă și cu 9,1% comparativ cu octombrie 2025.

În termeni reali, creșterea anuală a masei monetare a fost de 2%.

Numerarul aflat în circulație în afara sistemului bancar a totalizat 143,9 miliarde de lei, în creștere anuală cu 5,4%.

Depozitele overnight, care includ conturile curente și depozitele la vedere, au ajuns la 357,7 miliarde de lei, cu 9,1% mai mult decât în octombrie 2025.

Toate datele prezentate de Banca Națională a României pentru luna octombrie 2026 au caracter provizoriu.