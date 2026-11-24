Economistul Radu Georgescu a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care contestă explicațiile potrivit cărora România are cea mai mare inflație din Europa din cauza prețurilor la energie. Acesta consideră că evoluția prețurilor gazelor naturale și petrolului din ultimii 20-30 de ani contrazice această interpretare și susține că inflația din ultimele două decenii are, în principal, o cauză monetară.

În opinia economistului, dezbaterea publică din România privind inflația este afectată de lipsa unor cunoștințe economice suficiente. Radu Georgescu face o distincție între persoanele care au absolvit o facultate cu profil economic și cele care înțeleg efectiv mecanismele economiei, considerând că absolvirea unei astfel de instituții nu garantează automat înțelegerea fenomenelor economice.

Acesta critică explicațiile prezentate frecvent la televiziune, potrivit cărora România înregistrează cea mai mare inflație din Europa din cauza prețului energiei. Pentru a-și susține argumentul, economistul face referire la evoluția prețurilor gazelor naturale și petrolului la nivel internațional.

„Este foarte greu să fii economist în România. Bine, din punctul meu de vedere, economist este cel care înțelege economia, indiferent de școala făcută. Din punctul meu de vedere, nu sunt economiști cei care nu au noțiuni minime de economie, dar au o facultate economică. La TV, în România, auzi non-stop că România are cea mai mare inflație din Europa din cauza prețului energiei. Pe bune??? S-a uitat cineva la evoluția prețului energiei pe planeta Pământ în ultimii 30 de ani?”, a scris acesta pe Facebook.

Economistul atrage atenția în mesajul publicat pe Facebook că, în urmă cu aproximativ două decenii, prețul gazelor naturale era de trei ori mai mare decât cel actual. De asemenea, acesta amintește că, în perioada 2008-2013, prețul petrolului a fost superior celui înregistrat în prezent.

Pornind de la aceste comparații, Radu Georgescu contestă ideea că prețurile energiei reprezintă cauza principală a inflației actuale. În interpretarea sa, energia este chiar categoria de prețuri care a înregistrat o diminuare în ultimii 20 de ani, fenomen pe care îl pune pe seama supraproducției.

Ca exemplu, economistul menționează situația Rusiei, care ar fi exportat în 2025 o cantitate mai mare de petrol decât înainte de începerea războiului.

Radu Georgescu consideră că inflația din ultimii 20 de ani are o cauză exclusiv monetară, respectiv creșterea cantității de bani aflate în circulație prin emisiuni monetare masive. În opinia sa, energia nu a alimentat inflația, ci a contribuit la limitarea acesteia.

Mai mult, economistul susține că prețurile relativ reduse ale energiei reprezintă unul dintre motivele pentru care economiile nu au ajuns la hiperinflație în această perioadă.

„De exemplu, poți să te uiți la prețul gazului de acum 20 de ani. Acum 20 de ani, prețul gazului era de 3 ori mai mare decât cel de acum !!! Ups În perioada 2008–2013, prețul petrolului a fost mai mare decât cel de acum !!! Ups Cum naiba sa spui ca avem inflatie din cauza pretului la energie? De fapt, prețul energiei este singurul preț de pe planeta Pământ care a fost suprimat în ultimii 20 de ani.

Acest lucru vine din supraproducție. De exemplu, Rusia a exportat în 2025 mai mult petrol decât înainte de începerea războiului. Singurul motiv pentru inflația din ultimii 20 de ani este exclusiv monetar. Adică s-au tipărit bani fără număr. De fapt, prețul energiei este singurul motiv pentru care nu avem hiperinflație, deoarece prețul a fost suprimat”, a subliniat economistul.

Radu Georgescu consideră că situația economică a României este și mai complicată din cauza evoluției cursului de schimb și a dobânzilor.

Acesta atrage atenția asupra faptului că leul și dobânzile sunt, în opinia sa, menținute la niveluri care nu reflectă suficient dezechilibrele economice ale țării.

Economistul consideră o anomalie faptul că România înregistrează o inflație ridicată și un deficit de cont curent record, dar are în continuare un curs valutar relativ stabil.

O altă situație pe care o consideră neobișnuită este apropierea dobânzilor plătite de Guvern pentru împrumuturile în euro de cele aferente împrumuturilor în lei. Această evoluție este cu atât mai surprinzătoare în condițiile în care inflația înregistrată la moneda națională este, potrivit economistului, cel puțin de două ori mai mare decât cea din zona euro sau din Statele Unite.

În interpretarea sa, o asemenea situație nu ar trebui să existe în condițiile economice descrise.

„În România este și mai complicat. Cursul euro și dobânzile sunt și ele suprimate. Este o anomalie economică faptul că o țară cu o inflație mare și un deficit de cont curent record are un curs relativ stabil. La fel de mare anomalie este faptul că dobânzile plătite de Guvern la împrumuturile în euro au început să fie egale cu cele în lei. Asta în condițiile în care inflația la leu este cel puțin dublă față de inflația la euro sau la dolar. Nu exista asa ceva in economie”, explică Radu Georgescu.

În continuarea analizei sale, Radu Georgescu susține că dobânzile la creditele din România ar trebui să fie în jurul valorii de 20%.

Pentru a-și argumenta poziția, acesta recomandă compararea situației României cu cea din alte state care nu dispun de monede forte și se confruntă cu deficite de cont curent foarte mari și inflație ridicată.

Printre exemplele menționate se numără Brazilia și Turcia, economii în care, potrivit economistului, pot fi observate niveluri ale dobânzilor relevante pentru comparația cu situația României.

„Dobânzile la credite în România ar trebui să fie în jur de 20%. Uită-te ce dobânzi sunt în țările care nu au monedă forte și care au deficite de cont curent uriașe si inflatie mare: Brazilia, Turcia etc”, a scris acesta.

În concluzia mesajului său, economistul consideră că România are nevoie de mai mulți specialiști și persoane care înțeleg mecanismele economice, pentru a putea începe să urmeze o direcție economică mai bună.

„Ca România să înceapă să meargă pe drumul cel bun, trebuie să fie cât mai mulți economiști care înțeleg economia. Eu, pe această pagină, încerc să fac cât mai mulți economiști. Să fie economie!”, a conchis economistul.

Mesajul poate fi vizualizat aici.