Comisia Europeană a anunțat introducerea unor cote pentru importurile de autoturisme hibride în Uniunea Europeană, începând cu 1 decembrie 2026. Măsurile urmăresc protejarea producătorilor europeni, după creșterea accelerată a importurilor din ultimii ani. Restricțiile vor fi aplicate tuturor țărilor exportatoare, nu doar Chinei, și vor avea o durată inițială de maximum 200 de zile.

Comisia Europeană a publicat măsuri provizorii de salvgardare care limitează numărul autoturismelor hibride ce pot fi importate pe piața comunitară.

Noile reguli vor intra în vigoare la 1 decembrie 2026 și se vor aplica indiferent de țara de origine a vehiculelor.

Sistemul presupune stabilirea unor cote cantitative pentru statele care exportă mașini hibride către Uniunea Europeană.

Fiecare cotă reprezintă numărul maxim de autoturisme care pot fi introduse pe piața europeană în perioada de aplicare a restricțiilor.

Importurile care depășesc limitele stabilite nu vor fi permise.

Decizia vine după o investigație a Comisiei Europene, care a identificat o creștere semnificativă a importurilor de autoturisme hibride începând din 2023.

Măsurile adoptate de Executivul comunitar au legătură cu discuțiile comerciale purtate anterior între Uniunea Europeană și China.

La 9 octombrie 2026, în cadrul celei de-a doua reuniuni a consultărilor bilaterale privind comerțul și investițiile, cele două părți au convenit asupra temperării exporturilor chineze de vehicule hibride către piața europeană.

Cu toate acestea, restricțiile introduse de Comisia Europeană nu se limitează la autoturismele fabricate în China.

Ele vor fi aplicate importurilor din toate statele din afara Uniunii Europene.

Potrivit Comisiei, creșterea importurilor este influențată de extinderea capacităților mondiale de producție peste nivelul cererii.

Un alt factor îl reprezintă restricțiile comerciale adoptate pe alte piețe importante, care influențează fluxurile internaționale de autoturisme.

Investigația europeană a arătat că producătorii de autoturisme hibride din UE pierd cotă de piață în fața importurilor.

Această evoluție are loc chiar dacă piața europeană a vehiculelor hibride continuă să crească.

Comisia consideră că situația poate afecta viabilitatea pe termen lung a producției europene din acest segment.

Potrivit evaluării Executivului comunitar, există o amenințare iminentă de prejudiciu grav pentru industria auto din Uniunea Europeană.

În acest context, autoritățile au decis introducerea unor măsuri temporare pentru limitarea volumului importurilor.

Noul sistem va utiliza două mecanisme de alocare a cotelor.

Țările care au o pondere semnificativă în importurile europene de autoturisme hibride vor beneficia de cote individuale.

Acestea vor fi acordate statelor care au reprezentat peste 2% din totalul importurilor de hibride în Uniunea Europeană în 2025.

Pentru stabilirea limitelor, Comisia a luat ca referință volumul importurilor din fiecare țară în anul respectiv.

La aceste volume a fost adăugat un procent de puțin peste 15%.

Pentru statele care nu îndeplinesc pragul de 2%, va exista o cotă comună, denumită cotă reziduală.

Aceasta va putea fi utilizată de toate celelalte țări exportatoare.

Măsurile Comisiei Europene acoperă mai multe categorii de autoturisme electrificate.

Prima categorie include vehiculele hibride convenționale, cunoscute drept HEV, precum și modelele mild-hybrid (MHEV).

A doua categorie este reprezentată de autoturismele plug-in hybrid (PHEV).

Toate aceste vehicule utilizează un motor cu ardere internă și un sistem de propulsie electric.

Diferențele apar în modul de utilizare și încărcare a bateriei.

Modelele plug-in hybrid pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică.

Hibridele convenționale își produc energia electrică la bord, inclusiv prin recuperarea energiei la frânare și cu ajutorul motorului termic.

În cazul autoturismelor mild-hybrid, bateria are o capacitate mai mică și contribuie în principal la reducerea consumului de combustibil.

Investigația privind importurile de autoturisme hibride a fost deschisă oficial pe 30 octombrie 2026.

Decizia a venit la câteva săptămâni după acordul discutat între Uniunea Europeană și China, pe 9 octombrie.

Restricțiile anunțate acum au caracter provizoriu și vor putea fi aplicate pentru o perioadă de cel mult 200 de zile.

În acest interval, Comisia Europeană va continua procedurile necesare pentru stabilirea eventualelor măsuri definitive.

Potrivit calendarului anunțat, Executivul comunitar poate adopta măsuri permanente în termen de nouă luni de la deschiderea investigației.

Acest termen poate fi prelungit cu cel mult două luni.

Forma finală a restricțiilor va depinde de rezultatele investigației și de concluziile autorităților europene privind impactul importurilor asupra industriei auto din UE.