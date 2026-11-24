Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Portugalia sau intenționează să ajungă în această țară. O grevă națională a mecanicilor de locomotivă va afecta transportul feroviar între 24 și 27 noiembrie 2026. În primele două zile, circulația trenurilor de călători va fi oprită aproape în totalitate.

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe cetățenii români că transportul feroviar din Portugalia va fi grav afectat în următoarele zile.

Sindicatul Mecanicilor de Locomotivă din cadrul companiei feroviare portugheze a anunțat organizarea unei greve naționale în perioada 24-27 noiembrie.

Potrivit informațiilor transmise de MAE, cele mai mari perturbări sunt așteptate marți și miercuri, 24 și 25 noiembrie.

În acest interval, circulația trenurilor de călători va fi suspendată aproape în totalitate.

Măsura poate afecta atât persoanele care se deplasează în interiorul Portugaliei, cât și turiștii care folosesc transportul feroviar.

În a doua parte a perioadei de grevă, transportul feroviar va continua să fie afectat, însă nu în aceeași măsură.

Pentru joi și vineri, 26 și 27 noiembrie, autoritățile portugheze anticipează întârzieri și anulări ale unor trenuri de călători.

Totuși, potrivit MAE, cursele feroviare esențiale vor fi asigurate.

Ministerul recomandă românilor să verifice situația trenurilor înainte de plecare și să urmărească eventualele modificări ale programului.

Informațiile actualizate despre circulația feroviară sunt disponibile pe pagina oficială a operatorului portughez CP, la adresa www.cp.pt/pt/avisos.

Atenționarea se adresează cetățenilor români care se află deja în Portugalia, tranzitează teritoriul acesteia sau intenționează să călătorească acolo.

MAE recomandă consultarea constantă a anunțurilor oficiale publicate de autoritățile portugheze.

Persoanele care au planificate deplasări cu trenul în perioada 24-27 noiembrie trebuie să țină cont de posibilitatea suspendării sau modificării curselor.

Ministerul recomandă și verificarea informațiilor publicate pe pagina sa oficială, precum și pe site-ul Ambasadei României la Lisabona.

Cetățenii români care întâmpină dificultăți în urma perturbării transportului feroviar pot solicita asistență consulară.

Ambasada României la Lisabona pune la dispoziție două numere de telefon pentru astfel de situații: +351 213 966 463 și +351 213 960 866.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS).

Serviciul funcționează permanent, iar solicitările sunt preluate de operatorii centrului.

Pentru situațiile speciale, dificile sau cu caracter de urgență, românii pot apela numărul de urgență al Ambasadei României la Lisabona: +351 927 411 628.

MAE reamintește și că românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”.

Aceasta oferă informații și recomandări utile pentru deplasările în afara țării, inclusiv atenționări privind situațiile care pot afecta călătoriile.