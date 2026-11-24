Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, pregătește o reformă a sistemului de acordare a ajutoarelor pentru plata facturilor la energie. Noua schemă ar urma să țină cont de veniturile beneficiarilor, caracteristicile locuințelor și problemele medicale ale consumatorilor. Obiectivul propus este reducerea cu 50% a numărului consumatorilor vulnerabili în următorii zece ani. Totodată, ministrul are în vedere prelungirea plafonării prețurilor la gaze naturale până la 31 martie 2028.

La aproximativ o lună de la preluarea mandatului, Dumitru Chisăliță anunță schimbări în sistemul de sprijin pentru consumatorii vulnerabili.

Ministrul a declarat marți, 24 noiembrie, că instituția a transmis deja Ministerului Muncii un pachet de propuneri. Acesta vizează atât continuarea pe termen scurt a măsurilor existente, cât și introducerea unui nou mecanism de acordare a ajutoarelor.

Pentru sezonul rece 2026-2027, Ministerul Energiei are în vedere menținerea actualului sistem de sprijin. În paralel, autoritățile urmăresc introducerea unei formule care să permită identificarea mai precisă a consumatorilor vulnerabili.

Noua schemă ar urma să stabilească atât persoanele care au nevoie de sprijin, cât și cuantumul ajutorului acordat.

„Propunerea noastră a fost să continuăm pe termen scurt măsurile și introducerea noii scheme pe care am propus-o. Începând cu iarna viitoare să se identifice consumatorii vulnerabili și să se stabilească și suma acordată”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Ministrul Energiei consideră necesară elaborarea unei formule unitare și echitabile de acordare a sprijinului pentru plata facturilor.

Potrivit acestuia, actualul sistem generează cheltuieli importante pentru stat, în condițiile în care fondurile nu sunt direcționate exclusiv către persoanele care au nevoie de ajutor.

Noua abordare ar urma să ia în considerare mai multe criterii, nu doar veniturile beneficiarilor. Printre acestea se numără caracteristicile locuinței și eventualele probleme medicale ale consumatorilor.

„Schema pe care am propus o poate să vină cu o abordare unică și echitabilă pentru consumatori – în funcție de venit , de problemele legate de geometria casei, probleme medicale etc”, a precizat ministrul Energiei.

Dumitru Chisăliță propune și stabilirea unui obiectiv pe termen lung privind reducerea numărului persoanelor încadrate în categoria consumatorilor vulnerabili.

„Propunerea noastră este să gândim o abordare dinamică, nr consumatorilor vulnerabili să scadă cu 50% în 10 ani”, a mai declarat acesta.

În privința cuantumului sprijinului, ministrul a afirmat că „valoarea de 50 de lei ar putea să satisfacă nevoile multor consumatori”. Acesta nu a prezentat însă detalii suplimentare privind metodologia de calcul.

În prezent, ajutorul pentru încălzirea locuinței este acordat în baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

De acest sprijin beneficiază gospodăriile cu venituri reduse, în condițiile prevăzute de legislație.

Ajutorul poate fi acordat pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri.

Valoarea sprijinului este stabilită în funcție de venitul beneficiarilor și de sursa de încălzire utilizată.

Separat, statul acordă sprijin pentru plata facturilor la energie electrică prin intermediul tichetelor electronice de energie.

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în februarie 2026 erau înregistrate 1.016.852 de cereri în aplicația EPIDS pentru acordarea tichetului electronic de energie.

Dintre acestea, 724.847 de cereri au fost declarate eligibile.

Pe lângă reforma sistemului de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, Ministerul Energiei pregătește măsuri privind prețurile gazelor naturale.

Dumitru Chisăliță a anunțat marți că are în vedere prelungirea mecanismului de plafonare a prețurilor la gaze naturale până la 31 martie 2028.

Atât modificarea sistemului de acordare a ajutoarelor pentru energie, cât și prelungirea plafonării prețurilor la gaze se află în etapa de propunere.

Noile condiții de acordare a sprijinului și metodologia de calcul a sumelor urmează să fie stabilite de autorități.