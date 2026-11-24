România a recuperat o parte importantă din decalajul economic față de restul Europei, însă continuă să se confrunte cu probleme structurale care îi limitează competitivitatea și capacitatea de dezvoltare.

Un raport realizat sub coordonarea fostului premier italian Enrico Letta identifică administrația publică drept una dintre principalele vulnerabilități ale țării. Lipsa specialiștilor, politizarea instituțiilor, schimbările frecvente de conducere și dependența de consultanța externă afectează funcționarea statului și aplicarea politicilor publice.

Documentul, intitulat „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook”, va fi prezentat marți, 24 noiembrie, la București, în cadrul unui eveniment organizat la Banca Națională a României. La prezentare sunt așteptați guvernatorul Mugur Isărescu și premierul Luca Niculescu.

Potrivit informațiilor publicate de HotNews, autorii analizează problemele administrației publice și propun măsuri pentru îmbunătățirea funcționării instituțiilor statului, astfel încât România să își poată continua dezvoltarea economică până în 2035.

Raportul analizează și alte domenii importante, printre care politica economică și bugetară, sistemul financiar, energia, digitalizarea și inteligența artificială, educația, cercetarea și forța de muncă. Documentul include, de asemenea, propuneri pentru anumite sectoare ale economiei.

Una dintre principalele probleme identificate de autorii raportului este nivelul insuficient de expertiză din administrația publică românească. Deși există funcționari publici competenți și motivați, numărul acestora nu este suficient pentru a asigura funcționarea eficientă a instituțiilor.

Autorii consideră că această situație îngreunează activitatea statului și afectează capacitatea administrației de a elabora și implementa politici publice eficiente.

Un exemplu relevant este relația ministerelor cu organizațiile internaționale, precum Banca Mondială și Comisia Europeană, care oferă asistență tehnică și consultanță autorităților române.

„Există un consens larg privind lipsa generală de calitate și expertiză din administrația publică a României. Deși există funcționari publici foarte competenți și motivați, ponderea lor este insuficientă, ceea ce îngreunează funcționarea eficientă a statului”, scrie în raport.

Sprijinul acestor instituții este considerat esențial, însă ar trebui să aibă un caracter temporar. Scopul său ar trebui să fie dezvoltarea capacității interne a administrației, astfel încât instituțiile românești să ajungă să dispună de propriii specialiști.

În România, dependența de expertiza externă a avut însă un efect contrar celui urmărit. Potrivit raportului, această situație i-a descurajat pe decidenții de la nivel central și local să investească în dezvoltarea competențelor angajaților din propriile instituții.

Mai mult, fenomenul a contribuit la pierderea unor specialiști din ministere. Funcționari publici români talentați au părăsit instituțiile statului pentru a lucra în organizații care oferă asistență tehnică și consultanță externă.

„În România, capacitatea limitată a statului, mai ales în privința transparenței, a stabilității instituționale și a expertizei, reprezintă un obstacol major pentru dezvoltarea economică a țării și îi subminează atractivitatea internațională”, notează autorii studiului.

O altă problemă majoră identificată în raport este instabilitatea instituțională provocată de schimbările politice. Autorii consideră că lipsa transparenței, instabilitatea conducerii și nivelul insuficient de expertiză reprezintă obstacole importante în calea dezvoltării economice a României. Aceste probleme afectează inclusiv atractivitatea internațională a țării.

Potrivit documentului, la fiecare ciclu electoral este înlocuită o mare parte a conducerii ministerelor și a altor autorități publice. Schimbările împiedică asigurarea continuității în elaborarea politicilor publice și reduc capacitatea statului de a acționa pe baza unei viziuni pe termen lung.

Schimbările frecvente de guvern produc și perioade îndelungate de inacțiune. În astfel de intervale, funcționarii publici tind să adopte o atitudine pasivă și ezită să ia decizii până când este stabilită noua conducere politică.

Continuitatea activității ministerelor este afectată și de lipsa documentelor de predare-primire pentru miniștrii care preiau funcțiile. Noii titulari nu dispun adesea de informații suficiente despre înțelegerile și deciziile anterioare, fiind nevoiți să reia activitatea aproape de la zero.

Autorii subliniază că României nu îi lipsesc strategiile naționale, analizele și recomandările elaborate de organizațiile internaționale. Problema este că instabilitatea politică îngreunează asumarea acestora și aplicarea lor efectivă.

„La fiecare ciclu electoral, o mare parte a conducerii din ministere și din alte autorități publice este înlocuită, ceea ce împiedică asigurarea continuității în elaborarea politicilor publice și slăbește capacitatea statului de a acționa pe baza unei viziuni pe termen mai lung. Schimbările frecvente de guvern întrerup continuitatea politică și aduc perioade lungi de inacțiune, în care funcționarii publici adoptă o atitudine pasivă, ezitând să ia decizii înainte să fie stabilită noua conducere politică. Continuitatea politicilor este îngreunată și de lipsa dosarelor de predare-primire pentru miniștrii care vin în funcție, care adesea nu au informații despre înțelegerile anterioare, fiind practic nevoiți să o ia de la zero. României nu îi lipsesc strategiile naționale sau analizele și recomandările puse la dispoziție de organizațiile internaționale, dar instabilitatea politică îngreunează asumarea și punerea lor efectivă în aplicare”, subliniază autorii studiului.

Pentru îmbunătățirea guvernanței, autorii raportului recomandă reducerea numărului de persoane numite politic în ministere și în celelalte autorități publice.

O altă propunere vizează consolidarea coordonării dintre ministere. Instituțiile care participă la implementarea aceleiași politici publice ar trebui să lucreze mai strâns împreună și să urmărească obiective comune.

Raportul atrage atenția și asupra comportamentului funcționarilor care evită să ia decizii din cauza instabilității politice sau a temerii de a-și asuma responsabilitatea.

În acest sens, autorii recomandă întărirea mecanismelor de stimulare a responsabilității și a răspunderii. Inacțiunea ar trebui să devină un motiv de îngrijorare pentru instituții, nu luarea deciziilor.

O altă recomandare importantă vizează depolitizarea administrației publice prin acordarea unei importanțe mai mari meritului profesional în procesul de angajare și promovare a funcționarilor publici.

Autorii consideră că desprinderea serviciului public de rețelele politice ar putea reduce teama angajaților de a semnala problemele și vulnerabilitățile instituțiilor în care lucrează.

Astfel, funcționarii ar putea vorbi mai deschis despre deficiențele administrative, iar autoritățile ar avea posibilitatea să învețe din greșelile făcute și să îmbunătățească politicile publice.

„Desprinderea serviciului public de rețelele politice poate reduce «frica de a vorbi», permițând funcționarilor publici să semnaleze mai deschis problemele și slăbiciunile. Acest lucru ar ajuta autoritățile publice să învețe din greșeli și să pună în aplicare politici mai bune”, este scris în studiu.

Raportul recomandă și îmbunătățirea perspectivelor profesionale pentru funcțiile-cheie din administrație. Salariile și oportunitățile de dezvoltare în sectorul public ar trebui să devină mai competitive, astfel încât statul să poată atrage și păstra specialiști valoroși.

În prezent, administrația publică trebuie să concureze cu sectorul privat, instituțiile europene și organizațiile internaționale pentru atragerea celor mai buni profesioniști. Pentru a reuși, instituțiile statului ar trebui să ofere perspective de carieră previzibile și atractive.

Salariile funcționarilor publici ar trebui să fie echitabile în raport cu remunerațiile oferite de alte organizații și să reflecte contribuția acestora la elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor publice.

Documentul recomandă ca activitatea funcționarilor să fie evaluată inclusiv în funcție de contribuția proactivă și inovatoare la aceste procese.

O altă problemă identificată este diferența dintre grilele de salarizare din ministere și celelalte autorități publice. Autorii consideră că acestea ar trebui armonizate într-o măsură mai mare, pentru a asigura un nivel mai ridicat de egalitate între funcționarii publici.

Perspectivele mai bune de promovare și salariile competitive ar putea reduce fluctuația personalului din sectorul public. O administrație cu angajați mai stabili ar putea asigura, la rândul său, o continuitate mai mare a politicilor publice și ar putea compensa instabilitatea de la nivel politic.

„În al doilea rând, pentru funcțiile-cheie din administrația publică, perspectivele de carieră și salariile din sectorul public trebuie să devină mai competitive. Pentru a putea concura cu sectorul privat și cu instituțiile europene și internaționale pentru cei mai buni specialiști, administrația publică trebuie să ofere perspective de carieră previzibile și atractive”, este scris în raport.

Raportul analizează și sistemul de stimulente financiare acordate angajaților din administrația publică.

Autorii consideră că unele stimulente pot produce efecte contrare celor urmărite și ar trebui înlocuite.

Un exemplu îl reprezintă bonusurile acordate funcționarilor publici pentru îmbunătățirea absorbției fondurilor europene. Deși au fost introduse cu acest scop, autorii recomandă revizuirea lor și înlocuirea cu un sistem de bonusuri cu o sferă mai largă de aplicare.

Noile stimulente ar trebui să încurajeze angajații din sectorul public să îmbunătățească eficiența și transparența procedurilor administrative, nu să urmărească doar un obiectiv punctual legat de absorbția fondurilor europene.

„În al treilea rând, stimulentele care pot avea efecte contrare celor urmărite ar trebui înlocuite. Deși au fost concepute cu intenția de a îmbunătăți absorbția fondurilor UE, bonusurile acordate funcționarilor publici în acest scop ar trebui revizuite și înlocuite cu bonusuri cu o sferă mai largă de aplicare, care să îi încurajeze pe angajații din sectorul public să facă procedurile administrative mai eficiente și mai transparente. În al patrulea rând, trebuie găsit un nou echilibru în privința recurgerii la asistență tehnică și consultanță externă. Deși Banca Mondială, Comisia Europeană și alte organizații internaționale oferă un sprijin esențial administrației publice din România, faptul că aceasta s-a bazat atât de mult pe expertiza lor a creat o dependență excesivă. Asistența tehnică ar trebui să fie temporară și să ajute instituțiile să își dezvolte propriile capacități”, explică autorii studiului.

O altă recomandare importantă privește relația României cu organizațiile internaționale care oferă asistență tehnică și consultanță.

Banca Mondială, Comisia Europeană și alte instituții internaționale au un rol esențial în sprijinirea administrației publice românești. Cu toate acestea, autorii consideră că dependența excesivă de expertiza lor a devenit o problemă.

Asistența externă ar trebui să fie temporară și să contribuie la dezvoltarea capacităților proprii ale instituțiilor românești.

Potrivit raportului, faptul că România s-a bazat atât de mult pe expertiza externă i-a descurajat pe decidenții de la nivel național și local să investească în pregătirea specialiștilor din administrație. În consecință, sprijinul extern a ajuns să fie necesar în permanență.

Situația are și un alt efect negativ: pierderea personalului calificat din instituțiile statului. Funcționari publici români cu experiență și competențe importante pleacă din ministere pentru a lucra în organizațiile care oferă consultanță și asistență tehnică.

Pentru remedierea problemei, autorii recomandă elaborarea unei strategii prin care expertiza externă să fie înlocuită treptat cu expertiză internă.

Guvernul ar trebui să formeze, în diferitele ministere, un corp stabil de experți în politici publice, capabil să preia responsabilitățile care sunt în prezent acoperite prin consultanță externă.

Organizațiile internaționale ar trebui să își concentreze eforturile asupra dezvoltării acestei expertize interne și să își reducă treptat implicarea în chestiunile centrale de politică publică. Acestea ar urma să păstreze un rol complementar, continuând să ofere sprijin administrației românești.

Autorii consideră că o asumare mai mare a rapoartelor de analiză și a propunerilor de politici publice ar contribui la reducerea diferenței dintre planificarea unor măsuri și implementarea lor efectivă.

„În cazul României însă, ea i-a descurajat pe decidenții de la nivel național și local să investească în aceste capacități, astfel încât sprijinul extern a devenit necesar în permanență. Rolul important al instituțiilor externe duce la pierderea de specialiști din instituțiile statului: funcționari publici români talentați pleacă din ministere pentru a lucra în organizații care oferă asistență tehnică și consultanță externă. Pentru a remedia această situație și pentru a-și asuma în mai mare măsură politicile publice, guvernul României trebuie să elaboreze o strategie pentru a înlocui expertiza externă cu cea internă, formând treptat, în diferitele ministere, un corp stabil de experți în politici publice. Organizațiile internaționale ar trebui să își concentreze eforturile asupra dezvoltării acestei expertize și să își reducă treptat rolul în chestiunile centrale de politică publică, continuând să ofere sprijin într-un rol complementar. O mai mare asumare a rapoartelor de analiză și a propunerilor de politici publice va contribui la reducerea decalajului dintre planificare și punerea efectivă în aplicare”, subliniazăă autorii studiului.

Raportul acordă o atenție specială capacității administrative de la nivel local, unde problemele sunt considerate deosebit de grave.

Deși lipsa expertizei afectează administrația publică din România în ansamblu, situația este mai dificilă în cazul autorităților locale.

Autorii consideră că sunt necesare eforturi deosebite pentru dezvoltarea capacității administrative în întreaga țară. Un domeniu în care această îmbunătățire este esențială îl reprezintă achizițiile publice.

În același timp, raportul identifică agențiile pentru dezvoltare regională drept un posibil model de bună practică pentru organizarea administrației publice în ansamblu.

Cele opt agenții gestionează în prezent fondurile europene destinate celor opt programe regionale din cadrul financiar multianual 2021-2027. Responsabilitățile lor includ și planurile de dezvoltare regională, precum și dezvoltarea economică teritorială.

Mai mulți actori implicați și experți au evidențiat competența, credibilitatea, imparțialitatea și transparența acestor agenții. Stabilitatea conducerii este indicată drept unul dintre factorii care susțin aceste caracteristici.

Autorii propun instituționalizarea unui dialog între funcționarii publici și experții care lucrează în agențiile pentru dezvoltare regională. Schimbul de experiență și de bune practici ar putea contribui la transformarea administrației publice românești.

„În al cincilea rând, sunt necesare eforturi deosebite pentru îmbunătățirea capacității administrative la nivel local. Deși administrația publică din România duce în general lipsă de expertiză, problema este deosebit de gravă în administrațiile publice locale. Pentru a îmbunătăți procese precum achizițiile publice, este esențial ca această capacitate să fie dezvoltată în întreaga țară. În al șaselea rând, agențiile pentru dezvoltare regională ar putea servi drept exemplu de bună practică pentru organizarea administrației publice în ansamblu. Cele opt agenții răspund în prezent de gestionarea fondurilor UE pentru cele opt programe regionale din cadrul financiar multianual 2021–2027, de planurile de dezvoltare regională și de dezvoltarea economică teritorială. Numeroși actori implicați și experți au evidențiat competența, credibilitatea, imparțialitatea și transparența agențiilor, susținute de stabilitatea conducerii. Un dialog instituționalizat între funcționarii publici și experții care lucrează în agențiile pentru dezvoltare regională ar putea facilita schimbul de bune practici și ar putea transforma administrația publică”, propun autorii studiului.

Studiul intitulat „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook” a fost realizat de Institutul Jacques Delors, un centru independent de cercetare a politicilor europene, împreună cu HorizonX.

Raportul a fost comandat de fundația Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe și este realizat sub coordonarea lui Enrico Letta, fost premier al Italiei.

Letta este autorul raportului „Much More than a Market”, publicat în 2024 și dedicat viitorului pieței unice europene. Documentul respectiv a fost prezentat Consiliului European și Comisiei Europene.

După prezentarea studiului de la Banca Națională a României, Enrico Letta va discuta concluziile cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, precum și cu Alessio Menegazzo, directorul general al PPC România, și Ömer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania.

La ora 15:00, fostul premier italian va fi primit la Palatul Cotroceni.

Evenimentul organizat la Banca Națională a României reunește și alte personalități politice internaționale. Printre invitați se numără Tawakkol Karman, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2011, Ehud Olmert, fost premier al Israelului, și Dorin Recean, fost premier al Republicii Moldova.

Lista participanților îi include și pe Boris Tadić, fost președinte al Serbiei, Armen Sarkissian, fost președinte al Armeniei, și Serghei Stanișev, fost premier al Bulgariei. De asemenea, sunt așteptați Frans Timmermans și Věra Jourová, foști vicepreședinți ai Comisiei Europene.