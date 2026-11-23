Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, recomandă ca pensiile să fie indexate prudent în 2027, în funcție de inflația medie estimată pentru anul viitor. El consideră că o majorare de aproximativ 5% ar putea proteja puterea de cumpărare, în condițiile în care România trebuie să continue reducerea deficitului bugetar.

Daniel Dăianu a vorbit despre perspectivele indexării pensiilor și ale salariilor bugetarilor în 2027, într-o intervenție la B1 TV de luni, 23 noiembrie. Președintele Consiliului Fiscal a recunoscut dificultățile financiare cu care se confruntă o parte dintre români.

Acesta a amintit că pensiile și salariile bugetarilor au fost înghețate în 2025 și 2026. În special, persoanele cu venituri mici resimt efectele acestei măsuri.

Dăianu a explicat că propunerea sa privind indexarea pensiilor pornește de la această situație și de la nemulțumirile existente în rândul populației.

„În ceea ce privește o indexare a pensiilor, eu am avansat, am făcut o sugestie, pornind și de la faptul că acestea, ca și salariile bugetarilor, au fost înghețate în 2025 și 2026. Și înțeleg nu numai nemulțumirile, dar există suferințe, mai ales pentru cei care au venituri mici”, a explicat Daniel Dăianu.

Președintele Consiliului Fiscal a avertizat că statul trebuie să țină cont și de costurile ridicate ale finanțării deficitului bugetar. România plătește sume importante pentru împrumuturi și refinanțarea datoriei publice.

Din acest motiv, el consideră că orice majorare a pensiilor trebuie stabilită cu prudență.

„Eu cred însă că, dată fiind situația de ansamblu a bugetului și presiunile care sunt încă mari, faptul că plătim mult la costurile cu care ne împrumutăm pentru a finanța deficiturile și pentru a refinanța datoria publică, o indexare trebuie să fie foarte prudentă”, a declarat președintele Consiliului Fiscal.

În privința procentului de majorare, Daniel Dăianu a sugerat raportarea indexării la inflația medie estimată pentru 2027. El a menționat că a văzut inclusiv o estimare de 5%.

Potrivit acestuia, o asemenea formulă ar urmări protejarea puterii de cumpărare de la sfârșitul anului 2026. Propunerea ar trebui însă susținută printr-o decizie politică.

Dăianu a explicat că o majorare raportată la inflația anticipată ar putea limita pierderea puterii de cumpărare în anul următor.

„Eu aș face-o, dar trebuie să existe, bineînțeles, voință politică, cu inflația medie așteptată în 2027. Am văzut și o cifră de 5%. Mai mult este hazardat, pentru că, dacă o faci în raport cu inflația medie așteptată, cauți să menții puterea de cumpărare, chiar dacă există diferențe mari între cetățeni, puterea de la finele lui 2026, adică să încerci să o protejezi în 2027”, a precizat președintele Consiliului Fiscal.

Acesta a avertizat că o indexare mai consistentă ar putea afecta procesul de consolidare fiscal-bugetară. Una dintre variantele de compensare ar presupune reducerea investițiilor publice și a cheltuielilor de capital.

Președintele Consiliului Fiscal a amintit că oficialii au vorbit despre protejarea investițiilor publice. În același timp, încheierea PNRR va determina automat o scădere a acestora.

O parte din investiții ar putea fi însă compensate prin programele asociate mecanismului SAFE și prin dezvoltarea capacității de apărare.

„Dacă începi iar să indexezi, dai înapoi cu această consolidare fiscal-bugetară. Există o posibilitate de a compensa: să tai vârtos investiții, cheltuieli de capital. Am văzut că oficialii de vârf înalt vorbesc despre protejarea investițiilor publice. Mai ales că PNRR se termină. Deci, în mod automat, ai o scădere a investițiilor publice, chiar dacă parțial ar fi compensate de cele care vin pe filiera programului SAFE, de mărirea capacității de apărare”, a mai spus Daniel Dăianu.

Daniel Dăianu consideră că România trebuie să aleagă între prioritățile bugetare, dacă dorește să continue reducerea deficitului. El a explicat că statul nu poate crește permanent cheltuielile, proteja investițiile și diminua deficitul simultan.

Președintele Consiliului Fiscal a avertizat și asupra riscului unei retrogradări a ratingului suveran. În opinia sa, întreruperea consolidării fiscal-bugetare ar putea avea consecințe foarte grave.

„A vorbi de creșteri de cheltuieli permanente, că oricum, adică în orice condiții, totodată să protejezi investițiile și, în același timp, să diminuezi deficitul bugetar, adică nu se poate. Trebuie să renunți la ceva, pentru că, dacă nu continuăm consolidarea fiscal-bugetară, vom avea o retrogradare a riscului suveran, ceea ce ar fi foarte, foarte, foarte rău. Eu așa văd situația, într-o formă comprimată”, spune el.

Dăianu a precizat că instituția pe care o conduce nu dispune de cifre privind a doua rectificare bugetară sau viitoarea configurație a bugetului pentru 2027. Recomandările sale reprezintă repere pentru construirea bugetului de anul viitor.

El a menționat și așteptările privind revenirea economiei românești în 2027. Potrivit datelor invocate de acesta, economia a înregistrat în trimestrul al treilea o creștere de 2,1% față de trimestrul precedent.