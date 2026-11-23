Comisia Europeană a deschis o investigație oficială împotriva Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), unul dintre cei mai mari îmbuteliatori și distribuitori ai băuturilor Coca-Cola din Europa. Autoritățile suspectează compania că ar fi limitat comerțul între statele membre și ar fi împiedicat anumiți clienți să negocieze achiziții pentru mai multe țări. Ancheta urmărește să stabilească dacă societatea a abuzat de poziția sa dominantă pe piață.

Executivul european a anunțat deschiderea unei investigații aprofundate privind practicile comerciale ale Coca-Cola Europacific Partners.

Compania, cu sediul în Regatul Unit, este unul dintre cei mai mari doi îmbuteliatori europeni care furnizează băuturi sub mărcile The Coca-Cola Company.

CCEP comercializează produse în Belgia, Franța, Germania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Spania și Suedia.

Pe aceste piețe, compania este cel mai mare furnizor de băuturi răcoritoare carbogazoase.

Comisia Europeană suspectează că societatea ar fi utilizat această poziție pentru a restricționa concurența și circulația produselor între statele membre.

Investigația vizează în special relațiile cu supermarketurile și alți comercianți care vând băuturi pentru consum în afara propriilor spații.

Restaurantele, hotelurile și cafenelele nu reprezintă categoria de clienți vizată de această analiză.

Una dintre practicile investigate privește condițiile în care CCEP acordă reduceri de preț clienților angro.

Comisia suspectează că anumite reduceri ar fi fost oferite numai dacă băuturile răcoritoare carbogazoase și cele pentru sportivi nu erau exportate în alte țări ale Uniunii Europene.

O asemenea condiție ar putea limita posibilitatea comercianților de a cumpăra produse dintr-un stat și de a le revinde într-un altul.

Autoritățile europene analizează și posibila diferențiere intenționată a produselor între piețele naționale.

De exemplu, compania ar fi putut utiliza ambalaje cu volume diferite pentru anumite băuturi, cu scopul de a îngreuna comerțul transfrontalier.

Ancheta va verifica dacă aceste practici au urmărit fragmentarea Pieței Unice Europene.

O altă componentă a investigației privește piața spaniolă.

Comisia Europeană verifică dacă CCEP ar fi oferit stimulente anumitor comercianți pentru a limita importurile de băuturi carbogazoase în Spania.

Autoritățile urmăresc să stabilească dacă asemenea practici au afectat libertatea comercianților de a se aproviziona din alte state membre.

Separat, investigația analizează posibilitatea ca distribuitorul să fi refuzat negocierile comune pentru achizițiile destinate mai multor țări.

Potrivit suspiciunilor, CCEP ar fi insistat asupra negocierilor separate pentru fiecare piață națională.

Această abordare ar fi putut împiedica marile rețele comerciale să negocieze centralizat condițiile de achiziție pentru mai multe state europene.

Comisia Europeană analizează dacă aceste comportamente reprezintă un posibil abuz de poziție dominantă.

Articolul 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene interzice practicile prin care o companie dominantă afectează concurența pe Piața Unică.

În cazul CCEP, suspiciunile se referă la împărțirea pieței europene de-a lungul frontierelor naționale.

Autoritățile consideră că restricțiile teritoriale nejustificate pot împiedica libera circulație a bunurilor și serviciilor.

Comisia urmărește eliminarea acestor bariere și îmbunătățirea funcționării Pieței Unice în beneficiul consumatorilor europeni.

În paralel, Executivul comunitar desfășoară o consultare publică privind restricțiile teritoriale de aprovizionare.

Scopul este identificarea unor instrumente suplimentare pentru situațiile care nu sunt acoperite de legislația actuală a concurenței.

Investigația oficială vine după o serie de verificări efectuate anterior de Comisia Europeană.

În martie 2025, inspectorii europeni au realizat controale neanunțate la sediile CCEP din mai multe state membre.

Deschiderea procedurii formale permite acum analizarea aprofundată a practicilor comerciale suspectate.

Comisia a anunțat că va trata ancheta cu prioritate.

Totuși, instituția subliniază că deschiderea investigației nu înseamnă că societatea a încălcat legislația europeană.

O eventuală încălcare va trebui stabilită în urma procedurilor și a analizării probelor.

Potrivit Comisiei Europene, legislația nu stabilește o durată maximă pentru finalizarea unei investigații antitrust.

Procedura poate varia în funcție de complexitatea cazului, cooperarea companiei investigate și exercitarea dreptului la apărare.

Deschiderea anchetei produce și anumite efecte juridice la nivelul Uniunii Europene.

Conform Regulamentului european nr. 1/2003, autoritățile naționale de concurență nu mai pot aplica regulile europene asupra acelorași practici investigate de Comisie.

De asemenea, instanțele naționale trebuie să evite adoptarea unor hotărâri care ar putea intra în contradicție cu decizia pregătită de Executivul european.

Comisia va continua verificările pentru a stabili dacă practicile Coca-Cola Europacific Partners au restricționat concurența și comerțul între statele membre.