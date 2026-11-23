Chirurgia toracică se desfășoară într-un spațiu în care câțiva centimetri separă plămânul de inimă, vase mari, trahee, esofag și structuri nervoase importante. Fiecare intervenție trebuie gândită nu doar prin ceea ce chirurgul trebuie să îndepărteze, ci și prin ceea ce poate și trebuie să păstreze.

Pentru pacient, întâlnirea cu chirurgul toracic vine adesea într-un moment dificil. Poate exista deja un diagnostic de cancer pulmonar sau doar imaginea unui nodul descoperit întâmplător la un CT. Uneori există o suspiciune care trebuie lămurită prin bronhoscopie sau biopsie. Alteori diagnosticul este cunoscut, iar întrebarea este ce se poate face mai departe.

Dr. Ciprian Sebastian Lovin lucrează de peste două decenii în acest spațiu dintre diagnostic, decizie și intervenție.

Medic primar în chirurgie toracică, cu competențe în chirurgie minim invazivă, bronhoscopie flexibilă și bronhologie intervențională, și-a completat formarea profesională în mai multe centre din Franța. Profilul său profesional consemnează un AFS în chirurgie cardiotoracică la CHU Poitiers, ulterior experiență la Grenoble și Aix-en-Provence, formare în bronhologie intervențională la Marsilia și, în 2019, pregătire la IRCAD Strasbourg pentru rezecții pulmonare prin chirurgie minim invazivă. Domeniul său principal de interes este chirurgia oncologică.

Privit retrospectiv, parcursul lui urmărește aproape în paralel transformarea chirurgiei toracice din ultimii douăzeci de ani. Inciziile mari au început să lase loc intervențiilor video-asistate, bronhoscopia a devenit din ce în ce mai importantă atât pentru diagnostic, cât și pentru intervenții, iar astăzi chirurgia robotică adaugă o nouă etapă acestei evoluții.

Dincolo de tehnică însă, rămâne o întrebare mai interesantă: cum se schimbă felul în care gândește un chirurg atunci când, de-a lungul unei singure cariere, instrumentele cu care lucrează se schimbă atât de mult?

Reporter: De ce ați ales chirurgia toracică? Ce v-a atras spre o specialitate care presupune intervenții dificile și o anatomie atât de complexă?

Dr. Ciprian Sebastian Lovin: Cred că mi-a plăcut încă de la început faptul că este o chirurgie foarte precisă și foarte logică. Toracele este un spațiu anatomic complex, în care ai plămânii, vasele mari, inima, traheea, esofagul, nervii, toate foarte aproape unele de altele. Nu ai foarte mult spațiu pentru aproximații.

În același timp, este o specialitate în care vezi foarte clar legătura dintre ceea ce faci în sala de operație și viața pacientului după intervenție. Când operezi plămânul, nu te interesează doar să îndepărtezi o leziune. Te interesează și cât țesut pulmonar poți păstra, cum va respira pacientul după operație, cât de repede se va putea mobiliza și ce tratamente va mai avea nevoie ulterior.

Cred că această combinație dintre anatomie, tehnică și responsabilitatea pentru funcția pe care pacientul o păstrează după operație m-a atras și continuă să mă intereseze și astăzi.

Formarea profesională a Dr. Lovin a inclus încă de timpuriu contactul cu chirurgia toracică practicată în centre franceze. Profilul său oficial menționează pregătirea la CHU Poitiers în 2005, iar istoricul profesional public indică ulterior experiență la CHU Grenoble Alpes și, câțiva ani mai târziu, în Aix-en-Provence.

Sunt experiențe care contează nu doar prin tehnicile pe care le vede medicul, ci și prin faptul că îl obligă să descopere că aceeași problemă poate fi privită diferit de la o echipă la alta.

Reporter: Ce v-a rămas din anii de formare și de lucru în Franța? A fost mai importantă tehnica sau felul în care era organizată medicina din jurul pacientului?

Dr. Ciprian Sebastian Lovin: Tehnica este importantă, evident, iar când ești tânăr chirurg probabil că aceasta este și prima preocupare. Vrei să vezi operații, să înțelegi cum lucrează alți chirurgi, cum abordează cazurile dificile și să înveți cât mai mult.

Cu timpul îți dai însă seama că iei cu tine și altceva. Vezi cum este construit traseul pacientului, cum comunică specialitățile între ele, cum sunt analizate cazurile oncologice și cât de mult contează faptul că fiecare om din echipă știe foarte bine ce are de făcut.

Un stagiu într-un alt centru este valoros și pentru că îți zdruncină puțin certitudinile. Descoperi că lucrurile nu trebuie făcute neapărat într-un singur fel. Începi să compari, să întrebi de ce un chirurg preferă o anumită soluție și altul alta, iar în timp îți construiești propriul mod de lucru.

Cred că acesta este unul dintre lucrurile importante în formarea unui medic. Să vezi suficient de multe încât să nu confunzi obișnuința cu regula.

Pentru chirurgia toracică, una dintre schimbările importante ale ultimelor decenii a fost trecerea progresivă de la operațiile deschise către abordurile video-asistate și alte tehnici minim invazive.

În 2019, Dr. Ciprian Lovin a urmat la IRCAD Strasbourg o formare dedicată rezecțiilor pulmonare prin chirurgie minim invazivă. Trei ani mai târziu, făcea parte din echipa care realiza la Iași o lobectomie pulmonară inferioară dreaptă cu limfadenectomie printr-o singură incizie de aproximativ patru centimetri, fără depărtarea coastelor. Intervenția a fost prezentată la momentul respectiv drept o premieră regională.

Din exterior, diferența pare simplă: o incizie mai mică. Pentru chirurg însă, schimbarea este mai profundă. Se modifică perspectiva asupra câmpului operator, poziția instrumentelor, modul în care sunt controlate structurile anatomice și felul în care sunt anticipate dificultățile intervenției.

Reporter: Ce a schimbat chirurgia minim invazivă în felul în care operați? Este vorba în primul rând despre incizii mai mici?

Dr. Ciprian Sebastian Lovin: Incizia este partea pe care pacientul o vede și este normal să fie atent la ea, dar chirurgia minim invazivă nu trebuie redusă la dimensiunea cicatricei.

Operația din interior trebuie să respecte aceleași principii oncologice. Dacă vorbim despre un cancer pulmonar, obiectivul intervenției nu devine mai puțin important doar pentru că accesul este diferit. Trebuie să faci rezecția corect, să controlezi structurile vasculare în siguranță și, atunci când este indicat, să efectuezi limfadenectomia.

Diferența este că încerci să obții același rezultat chirurgical cu o agresiune mai mică asupra peretelui toracic. Pentru pacient, acest lucru poate conta foarte mult în recuperare.

Dar chirurgia minim invazivă nu înseamnă că trebuie să forțezi orice caz într-o anumită tehnică. Dacă siguranța pacientului cere schimbarea abordului, trebuie să o faci. Pentru mine, tehnica este un mijloc, nu obiectivul operației.

O parte importantă a activității Dr. Lovin este chirurgia oncologică toracică, în special chirurgia cancerului pulmonar. Profilurile sale profesionale indică chirurgia oncologică drept principal domeniu de interes, iar în materialele medicale publicate de-a lungul timpului a vorbit atât despre tratamentul chirurgical al tumorilor pulmonare, cât și despre importanța diagnosticului precoce.

Chirurgia cancerului pulmonar s-a schimbat însă și dintr-un alt motiv. Pacientul de astăzi nu mai ajunge neapărat direct de la diagnostic la operație. Imunoterapia, tratamentele țintite și chimioterapia administrată înainte sau după chirurgie au schimbat traseul unor pacienți, iar decizia terapeutică a devenit din ce în ce mai mult una multidisciplinară.

Chirurgul modern nu se mai întreabă doar dacă o tumoră poate fi îndepărtată. Trebuie stabilit dacă operația este programată la momentul potrivit, ce întindere trebuie să aibă și cum se încadrează în strategia oncologică mai largă.

Reporter: Chirurgul este asociat aproape instinctiv cu ideea de a îndepărta boala. Cât de mult s-a schimbat însă preocuparea pentru ceea ce poate fi păstrat?

Dr. Ciprian Sebastian Lovin: Foarte mult. În chirurgia pulmonară trebuie să te gândești permanent și la funcția respiratorie pe care pacientul o va avea după operație.

Evident, primul obiectiv este controlul oncologic. Nu putem compromite acest lucru. Dar, atunci când situația oncologică permite, trebuie să ne întrebăm cât parenchim pulmonar sănătos poate fi păstrat.

Nu operăm o imagine de pe CT, operăm un om care trebuie să trăiască după această intervenție. Un pacient poate avea boală pulmonară asociată, poate să fi fost fumător mulți ani, poate avea o rezervă respiratorie limitată sau alte afecțiuni. Toate aceste lucruri contează în alegerea operației.

Experiența cred că te învață tocmai să nu vezi intervenția doar ca pe o rezecție. Trebuie să te gândești și la viața de după rezecție.

Una dintre dificultățile cancerului pulmonar este faptul că boala poate evolua o perioadă fără simptome evidente. Într-un material publicat în 2024 despre tendințele din chirurgia oncologică toracică, Dr. Lovin sublinia tocmai importanța diagnosticului precoce și rolul CT-ului cu doză redusă în screeningul persoanelor cu risc crescut.

Din perspectiva chirurgului, diferența dintre un cancer descoperit într-un stadiu precoce și unul identificat după apariția simptomelor poate schimba radical opțiunile terapeutice.

În același timp, simpla apariție pe un CT a unui nodul pulmonar nu înseamnă automat cancer și, cu atât mai puțin, operație. Este nevoie de context clinic, comparația cu investigații anterioare, uneori PET-CT, bronhoscopie sau biopsie și, în numeroase situații, discuție multidisciplinară.

Reporter: Ce ați vrea să înțeleagă un pacient în momentul în care pe un CT apare pentru prima dată expresia „nodul pulmonar” sau „formațiune pulmonară”?

Dr. Ciprian Sebastian Lovin: În primul rând, să nu transforme singur un rezultat imagistic într-un diagnostic. Un nodul pulmonar nu este sinonim cu un cancer, iar un raport CT trebuie interpretat în context.

Pe de altă parte, nici amânarea nu ajută. Trebuie stabilit ce este acea leziune și ce pași sunt necesari mai departe.

De multe ori, pacientul ajunge foarte speriat pentru că a citit câteva cuvinte pe rezultat și deja se gândește la cel mai grav scenariu. Rolul nostru este să punem lucrurile în ordine: ce știm, ce nu știm încă, ce investigații mai sunt necesare și în ce moment putem lua o decizie.

Tratamentul cancerului pulmonar nu începe în sala de operație, iar chirurgia este doar una dintre etapele unui traseu mai lung. Cu cât diagnosticul și stadializarea sunt făcute corect, cu atât și decizia chirurgicală poate fi mai bună.

Există în parcursul Dr. Lovin și o componentă care îl apropie de diagnosticul bolilor pulmonare, nu doar de tratamentul lor chirurgical.

Are competență în bronhoscopie flexibilă și bronhologie intervențională, cu formare în bronhoscopie la București și un atestat de bronhologie intervențională obținut la Marsilia în 2017.

Bronhoscopia permite examinarea directă a traheei și bronhiilor și poate fi utilizată pentru recoltarea probelor necesare diagnosticului unor afecțiuni pulmonare, inclusiv al unor cancere. Dr. Lovin a explicat public rolul procedurii în investigarea infecțiilor, inflamațiilor și a suspiciunilor oncologice.

Reporter: De ce este important pentru un chirurg toracic să aibă și experiență în bronhologie?

Dr. Ciprian Sebastian Lovin: Pentru că diagnosticul și tratamentul nu sunt două lumi complet separate.

Ca chirurg, este foarte util să poți vedea leziunea și din perspectiva căilor respiratorii, să înțelegi raportul ei cu arborele bronșic și, în anumite situații, să obții informațiile necesare diagnosticului înainte de a ajunge la o decizie chirurgicală.

Bronhoscopia te obligă și să privești boala altfel. În chirurgie lucrezi din exterior spre structurile toracelui. Prin bronhoscopie ajungi să vezi aceeași anatomie din interiorul căilor aeriene.

Cred că această perspectivă suplimentară te ajută să înțelegi mai bine cazul în ansamblu și să nu separi artificial investigațiile de ceea ce vei face ulterior în sala de operație.

După chirurgia deschisă și chirurgia video-asistată, o nouă etapă începe să își facă loc în chirurgia toracică: chirurgia asistată robotic.

Dr. Ciprian Sebastian Lovin este inclus în echipa de chirurgi da Vinci a programului de chirurgie robotică Elytis, în cadrul specialității chirurgie toracică. Utilizarea sistemului da Vinci Xi pentru evaluarea unor cazuri cu formațiuni pulmonare sau mediastinale, atunci când indicația și particularitățile cazului permit un abord robotic, este o etapă firească în medicina modernă.

Pentru un chirurg care a trecut prin etapele anterioare ale chirurgiei minim invazive, robotica nu pornește de la zero. Principiile oncologice, anatomia și judecata chirurgicală rămân aceleași. Se modifică însă instrumentele prin care chirurgul poate lucra într-un spațiu anatomic restrâns.

Reporter: După experiența în chirurgia deschisă și apoi în chirurgia video-asistată, cum priviți trecerea către chirurgia robotică?

Dr. Ciprian Sebastian Lovin: O văd ca pe o evoluție firească a chirurgiei minim invazive, nu ca pe o ruptură față de tot ceea ce am făcut înainte.

Anatomia este aceeași, principiile oncologice sunt aceleași și responsabilitatea chirurgului este aceeași. Robotul nu decide ce trebuie rezecat și nu știe dacă planul pe care l-ai făcut este corect. Aceste lucruri rămân responsabilitatea medicului.

Ceea ce se schimbă sunt instrumentele. Vizualizarea tridimensională, mobilitatea instrumentelor și ergonomia pot fi foarte utile într-o zonă în care spațiul de lucru este limitat și structurile importante sunt foarte apropiate.

Dar nu cred că trebuie să pornim de la întrebarea „putem face robotic această operație?”. Întrebarea corectă este „care este abordarea potrivită pentru pacientul acesta?”. Uneori răspunsul poate fi chirurgia robotică, alteori chirurgia video-asistată sau un alt tip de intervenție.

Tehnologia contează atunci când ne ajută să facem o operație mai bună pentru pacient, nu doar una mai spectaculoasă.

Chirurgul toracic, oncologul medical, radioterapeutul, pneumologul, radiologul, anatomopatologul și medicul de medicină nucleară pot ajunge să contribuie la aceeași decizie medicală în cazul pacientului diagnosticat cu cancer pulmonar. Pentru unele tumori, operația este primul tratament. Pentru altele, pacientul poate primi mai întâi tratament sistemic. Există situații în care radioterapia este preferată chirurgiei și cazuri în care rezultatele investigațiilor schimbă complet strategia inițială.

Interesul Dr. Lovin pentru această zonă este vizibil și în activitatea profesională recentă, unde a participat la discuții medicale dedicate tratamentului perioperator al cancerului pulmonar și continuă să participe la întâlnirile profesionale ale societăților de chirurgie toracică din România și Franța.

Reporter: Pentru un chirurg, este dificil să accepte că uneori cea mai bună soluție pentru pacient este să nu fie operat, sau să nu fie operat imediat?

Dr. Ciprian Sebastian Lovin: Nu cred că trebuie să fie dificil dacă pornești de la ideea că scopul nostru este tratamentul pacientului, nu efectuarea unei operații.

În oncologie sunt multe situații în care momentul intervenției este la fel de important ca intervenția în sine. Uneori pacientul trebuie operat de la început, alteori poate beneficia mai întâi de tratament sistemic, iar în alte cazuri chirurgia nu este cea mai bună opțiune.

Cred că experiența te ajută să accepți mai ușor acest lucru. Când ești chirurg tânăr, este normal ca o mare parte din energia ta să fie îndreptată spre operație. Pe măsură ce vezi mai multe cazuri, începi să privești mai mult traseul întreg al pacientului.

Un chirurg bun trebuie să știe să opereze, dar trebuie să știe și când operația nu aduce beneficiul pe care pacientul îl așteaptă de la ea.

Chirurgia toracică este una dintre acele specialități în care conversația cu pacientul poate fi complicată încă de la prima întâlnire.

Diagnosticul sau suspiciunea de cancer pulmonar aduce cu sine întrebări despre supraviețuire, pierderea unei părți din plămân, respirația după intervenție, durere și recuperare. Termeni care pentru medic fac parte din rutina profesională, precum lobectomie, segmentectomie, limfadenectomie sau mediastin, pot suna pentru pacient ca începutul unei limbi complet necunoscute.

În aceste condiții, experiența chirurgului nu se vede numai în sala de operație, ci și în capacitatea de a explica fără să minimalizeze problema și fără să o facă mai înspăimântătoare decât este.

Reporter: Care este una dintre primele întrebări pe care le auziți atunci când îi spuneți unui pacient că are nevoie de o operație pulmonară?

Dr. Ciprian Sebastian Lovin: Una dintre întrebările frecvente este „cum voi respira după operație?”. Este foarte firească. Când îi spui unui om că trebuie îndepărtată o parte din plămân, prima lui reacție este să se gândească la ceva esențial pentru viață, respirația.

Trebuie să îi explici de ce propui acea intervenție, ce parte a plămânului trebuie îndepărtată, ce știm despre funcția lui respiratorie și ce ne așteptăm să se întâmple după operație.

Cred că pacientul nu vine în cabinet ca să audă cât de complicată este procedura pentru chirurg. El vrea să știe ce înseamnă pentru el. Cât timp va sta internat, cât îl va durea, când se va putea ridica, cum va respira și ce urmează după externare.

Datoria noastră este să traducem o operație foarte tehnică în răspunsuri care au sens în viața reală a pacientului.

În parcursul Dr. Ciprian Lovin există o constantă interesantă: revenirea periodică la formare.

După experiențele inițiale în centrele franceze au urmat competența în bronhoscopie flexibilă, formarea în bronhologie intervențională la Marsilia, pregătirea în chirurgie minim invazivă la Strasbourg și, mai recent, integrarea în chirurgia robotică toracică. Este afiliat Societății Române de Chirurgie Toracică, Societății Române de Pneumologie, Societății Franceze de Chirurgie Cardio-Toracică și Vasculară și Societății Europene de Chirurgie Toracică.

Într-o profesie în care experiența este esențială, există și riscul ca experiența să devină confort.

Să fi făcut o procedură într-un anumit fel de sute de ori poate fi un argument puternic pentru a continua. Medicina modernă cere însă chirurgului și capacitatea opusă, aceea de a recunoaște momentul în care o tehnică nouă sau dovezi noi justifică schimbarea.

Reporter: După peste două decenii de chirurgie, este mai ușor sau mai greu să înveți o tehnică nouă?

Dr. Ciprian Sebastian Lovin: Este doar diferit. La început ai mai puțină experiență, dar și mai puține reflexe formate. Mai târziu ai avantajul că înțelegi anatomia, complicațiile și principiile chirurgiei mult mai bine, însă trebuie uneori să renunți la gesturi pe care le-ai repetat ani la rând.

Cred că experiența adevărată nu înseamnă să faci lucrurile așa cum le-ai făcut întotdeauna. Înseamnă să ai suficiente repere încât să înțelegi ce trebuie păstrat și ce trebuie schimbat.

În chirurgie apar permanent tehnologii noi și nu toate vor schimba practica. Trebuie să ai o anumită curiozitate, dar și suficientă prudență încât să nu confunzi noutatea cu progresul.

Pentru mine, progresul apare atunci când avem un beneficiu real pentru pacient. Restul este tehnologie.

După mai mult de douăzeci de ani de chirurgie toracică, mai multe sisteme medicale, tehnici și generații de instrumente, poate cea mai simplă întrebare rămâne și cea mai dificilă.

Reporter: Ce înseamnă pentru dumneavoastră, astăzi, un chirurg bun?

Dr. Ciprian Sebastian Lovin: În primul rând, trebuie să își cunoască foarte bine meseria. Nu există un substitut pentru pregătire, pentru anatomie, pentru tehnică și pentru experiență.

Dar cred că un chirurg bun trebuie să aibă și judecată. Să știe ce operație trebuie făcută, cât trebuie făcut și când trebuie să se oprească. Să știe când are nevoie de un coleg și când pacientul are nevoie de altă specialitate.

Trebuie să poată lua o decizie dificilă fără să uite că omul din fața lui va trăi cu consecințele acelei decizii mult după ce operația s-a terminat.

Și mai trebuie, cred, să își cunoască limitele. Nu mi se pare că chirurgia bună este aceea în care medicul încearcă să demonstreze cât de mult poate face. Este aceea în care face exact ceea ce trebuie pentru pacient și știe inclusiv unde se termină rolul chirurgiei.

Poate că instrumentele cu care operăm se vor schimba în continuare. Cu siguranță vor apărea tehnologii pe care astăzi nici nu le folosim încă în practica de zi cu zi. Dar nu cred că se va schimba lucrul esențial: responsabilitatea pentru decizia pe care o iei atunci când un pacient îți încredințează sănătatea lui.

Dr. Ciprian Sebastian Lovin oferă consultații de chirurgie toracică în cadrul Spitalului Elytis Iași, Strada Gheorghe Săulescu nr. 43A. Pentru pacienții cu formațiuni pulmonare sau mediastinale, suspiciune ori diagnostic oncologic sau recomandare pentru o intervenție toracică, consultația permite analiza investigațiilor disponibile și stabilirea opțiunilor chirurgicale, inclusiv evaluarea posibilității unui abord minim invaziv sau robotic atunci când acesta este indicat. Dr. Lovin este inclus în echipa de chirurgie toracică a programului da Vinci Elytis. Pentru consultații și programări, pacienții pot suna la 031 9006.

Articol publicat la inițiativa Elytis Hospital.