Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE) critică Transelectrica pentru cheltuielile salariale, contractele de închiriere și întârzierile în dezvoltarea rețelei electrice. Organizația susține că majorările salariale sunt aprobate rapid, în timp ce investițiile necesare pentru racordarea unor noi capacități energetice sunt programate peste aproape un deceniu. Potrivit unei analize APCE, 68,6% din capacitatea oferită printr-o procedură de alocare din 2026 este prevăzută abia pentru anii 2036 și 2037.

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România, condusă de Dan Pîrșan, solicită explicații privind cheltuielile companiilor energetice de stat.

Într-o analiză publicată pe 21 noiembrie 2026, organizația critică diferența dintre ritmul aprobării cheltuielilor salariale și cel al investițiilor în infrastructură.

Potrivit Digi24, care citează surse guvernamentale, Executivul ar fi aprobat majorarea cu 6,5% a salariilor angajaților Transelectrica și Transgaz. Decizia ar fi fost luată în ședința din 20 noiembrie 2026.

APCE susține că proiectul nu s-a aflat pe ordinea de zi publică, fiind încadrat la documentele confidențiale.

„Guvernul României și ministrul Energiei datorează contribuabililor o explicație simplă: de când au devenit majorările salariale din companiile controlate de stat secrete de stat?”, întreabă reprezentanții asociației.

Conform datelor publicate în presă și citate de APCE, câștigul salarial mediu lunar la Transelectrica era de aproximativ 17.200 de lei înaintea majorării.

La Transgaz, valoarea medie era de 15.600 de lei, iar la Romgaz ajungea la aproximativ 18.000 de lei. Asociația precizează că aceste sume reprezintă valori medii, nu salariile nete ale fiecărui angajat.

Organizația amintește că Guvernul a mai aprobat, în 2026, ocuparea a 124 de posturi vacante la Transelectrica. Măsura a fost însoțită de majorarea cheltuielilor salariale cu 12,278 milioane de lei.

La Transgaz au fost aprobate 148 de posturi și cheltuieli salariale suplimentare de 9,548 milioane de lei.

APCE precizează că nu contestă necesitatea unei remunerări corespunzătoare pentru specialiștii din sectorul energetic. Criticile vizează transparența și lipsa unor indicatori privind performanța investițiilor.

„APCE nu contestă necesitatea unei remunerări corecte pentru inginerii și specialiștii din energie – oamenii care țin rețeaua în funcțiune iarna, pe ger, nu sunt problema. Contestăm lipsa transparenței și absența oricărei legături vizibile între creșterea cheltuielilor și performanța infrastructurii energetice naționale”, arată organizația.

Un alt aspect criticat de APCE privește contractele de închiriere ale Transelectrica pentru sediul din București.

Asociația amintește că, în ianuarie 2010, Ziarul Financiar relata despre închirierea unei suprafețe de 6.730 de metri pătrați în clădirea Platinum Center. Chiria era atunci de 16,5 euro pe metru pătrat lunar.

Potrivit unei investigații PRESShub din septembrie 2026, citate de APCE, Transelectrica a cheltuit aproximativ 28,5 milioane de euro pentru chirii între 2011 și 2026.

Un nou contract, valabil până în 2031, presupune cheltuieli suplimentare de 11,78 milioane de euro, fără TVA.

Astfel, valoarea cumulată a chiriilor plătite și a angajamentelor viitoare ajunge la aproximativ 40,3 milioane de euro.

APCE compară această sumă cu valoarea contabilă raportată pentru întreaga clădire, de 10,5 milioane de euro.

Organizația subliniază că valoarea contabilă nu este neapărat egală cu valoarea de piață. Totuși, consideră că diferența justifică un audit independent al contractelor.

Noul contract presupune o cheltuială lunară de aproximativ 196.000 de euro, echivalentul a peste un milion de lei.

Principala problemă semnalată de APCE privește dezvoltarea infrastructurii necesare pentru racordarea noilor proiecte energetice.

Asociația a analizat datele publicate de Transelectrica privind capacitățile disponibile pentru racordare care necesită lucrări suplimentare de dezvoltare.

Documentele se referă la procedura competitivă desfășurată între 30 octombrie și 12 noiembrie 2026. Capacitățile analizate sunt aferente perioadei de alocare 2028-2037.

Potrivit calculelor APCE, capacitatea totală oferită în cadrul procedurii este de 1.566 MW.

Pentru anii 2028, 2029, 2030 și 2031 nu sunt prevăzute capacități în această procedură. Primii 412 MW apar în 2032.

În 2033 și 2034 nu sunt indicate capacități suplimentare, iar pentru 2035 sunt prevăzuți 80 MW.

Cea mai mare parte a capacității este programată pentru ultimii doi ani ai intervalului.

În 2036 ar urma să fie disponibili 862 MW, reprezentând 55% din total. Pentru 2037 sunt prevăzuți 212 MW, adică 13,5%.

Prin urmare, 1.074 MW din totalul de 1.566 MW sunt programați pentru 2036 și 2037.

„Citiți tabelul încă o dată. În 2028, 2029, 2030 și 2031: zero megawați. Nu este o eroare de tipar. Este calendarul. Din cei zece ani ai perioadei de alocare, șase sunt goi. Primii megawați apar abia în 2032, iar 1.074 MW din 1.566 – adică 68,6% – sunt împinși în 2036 și 2037”, arată APCE.

Asociația face însă o precizare importantă. Datele analizate nu înseamnă că toate racordările la rețeaua electrică din România sunt imposibile înainte de 2032.

Calendarul se referă exclusiv la capacitățile din procedura competitivă din 2026, pentru care sunt necesare lucrări suplimentare de dezvoltare.

De asemenea, APCE precizează că aplicabilitatea acestor reguli pentru instalațiile independente de stocare trebuie verificată separat.

Analiza APCE prezintă și costurile pe care investitorii le-ar putea suporta pentru alocarea capacităților de racordare.

Asociația a utilizat prețurile de pornire publicate de Transelectrica și a realizat simulări pentru proiecte de 100 MW.

În zona D, pentru anul 2036, prețul de pornire este de 724.569 de lei/MW. Costul teoretic pentru un proiect de 100 MW ajunge la aproximativ 72,5 milioane de lei.

În zona I, pentru anul 2032, costul calculat este de 111,7 milioane de lei. În zona B, pentru 2036, acesta crește la 207,2 milioane de lei.

Cea mai mare valoare prezentată în analiză este de 384,3 milioane de lei. Aceasta corespunde zonei D, pentru anul 2037, unde capacitatea este dedicată exclusiv rețelei electrice de distribuție.

APCE precizează că acestea sunt calcule teoretice, realizate la prețurile de pornire. În unele zone, capacitatea totală oferită este mai mică de 100 MW.

Totodată, prețurile finale pot crește în urma licitațiilor.

Potrivit asociației, valoarea cumulată rezultată din înmulțirea capacităților disponibile cu prețurile de pornire ajunge la aproximativ 1,97 miliarde de lei, echivalentul a circa 369 de milioane de euro.

Această sumă reprezintă un calcul teoretic, nu venituri deja încasate de Transelectrica.

La aceste costuri se adaugă garanțiile de participare prevăzute de reglementările ANRE.

Ordinul ANRE nr. 15/2026 a introdus o garanție de 20.000 de euro pentru fiecare MW solicitat în sesiunea din acest an.

Pentru un proiect de 100 MW, investitorul trebuie să constituie o garanție de două milioane de euro.

Suma este distinctă de costul alocării capacității și poate fi restituită în condițiile prevăzute de metodologie.

Potrivit organizației, întârzierile sunt provocate de mai multe probleme ale infrastructurii energetice.

Una dintre acestea privește stațiile electrice subdimensionate, unde anumite celule de 110, 220 și 400 kV sunt indisponibile. În alte situații, transformatoarele funcționează aproape de limita capacității.

APCE indică și congestia liniilor electrice. Chiar dacă există o celulă disponibilă într-o stație, liniile pot să nu permită transportul energiei suplimentare.

Alte probleme sunt legate de capacitatea insuficientă de transformare și de necesitatea respectării criteriilor de siguranță.

Organizația atrage atenția și asupra proiectelor care dețin avize tehnice de racordare (ATR), dar nu mai avansează.

Acestea pot menține rezervate capacități necesare altor investitori pregătiți să înceapă construcția.

APCE critică și modul în care este prezentată performanța companiei.

Asociația susține că Transelectrica raportează capacitățile conectate în întregul sistem energetic, dar nu evidențiază separat câți megawați suplimentari de racordare au fost creați prin propriile investiții.

Pentru reducerea întârzierilor, asociația propune mai multe măsuri pe termen scurt și mediu.

Într-un interval de 3-12 luni, APCE recomandă verificarea avizelor tehnice de racordare inactive. Capacitățile rezervate pentru proiectele abandonate ar putea fi eliberate.

De asemenea, organizația propune publicarea capacităților disponibile pentru instalațiile industriale de stocare a energiei, cunoscute drept BESS.

O altă măsură ar fi introducerea contractelor de racordare flexibilă. Acestea ar permite limitarea automată a puterii injectate în rețea în perioadele de congestie.

Pe termen mediu, într-un interval de 6-36 de luni, APCE propune modernizarea liniilor electrice și extinderea stațiilor existente.

Organizația recomandă inclusiv reutilizarea racordurilor unor termocentrale dezafectate, atunci când studiile tehnice permit această soluție.

Regiunile indicate drept prioritare pentru analiză sunt Oltenia, Dobrogea, Muntenia de Sud, București-Ilfov, Banat și Hunedoara.

Un rol important ar putea reveni instalațiilor de stocare, care permit utilizarea energiei produse în perioadele cu consum redus.

APCE oferă exemplul unui parc fotovoltaic de 100 MW asociat unei baterii de 100 MW și 400 MWh.

Cele două instalații ar putea utiliza același racord, cu limitarea injecției la 100 MW, dacă studiul de soluție confirmă fezabilitatea.

În finalul analizei, asociația atrage atenția asupra efectelor pe care cheltuielile administrative și întârzierile investițiilor le pot avea asupra economiei.

Potrivit APCE, costurile salariale, chiriile și alte cheltuieli administrative se pot reflecta în tariful de transport al energiei, în măsura în care sunt recunoscute de ANRE.

Acest tarif reprezintă o componentă a prețului final plătit de consumatori și companii.

Organizația consideră că întârzierile în dezvoltarea infrastructurii pot limita investițiile private în noi capacități de producție și stocare.

„Românii nu își pot amâna plata facturilor cu zece ani. Firmele românești nu își pot amâna competitivitatea cu zece ani. Economia României nu poate aștepta zece ani pentru energie mai ieftină”, avertizează reprezentanții asociației.

APCE solicită accelerarea investițiilor în rețea, transparență privind cheltuielile și indicatori clari pentru evaluarea performanței Transelectrica.