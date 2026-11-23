Apple pregătește o serie de lansări succesive de produse în primele luni ale anului 2027. Compania americană urmează să prezinte noi modele de iPhone, iPad și MacBook, potrivit informațiilor publicate de Bloomberg. Printre noutățile așteptate se numără smartphone-urile iPhone 18 și iPhone 18e, o nouă generație de iPad Air, care va beneficia pentru prima dată de un ecran OLED, dar și o versiune actualizată a laptopului MacBook Neo.

Lansările sunt programate pentru perioada februarie-martie 2027, iar Apple pregătește și alte produse noi pentru prima jumătate a anului viitor. În același timp, există posibilitatea ca noile dispozitive să fie comercializate la prețuri mai mari, după ce compania a majorat deja în acest an prețurile majorității produselor sale cel puțin o dată.

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, Apple va începe anul 2027 cu mai multe lansări importante în categoria smartphone-urilor.

Compania urmează să prezinte iPhone 18 și iPhone 18e în perioada februarie-martie. Cele două modele vor face parte din noua ofertă de telefoane pregătită de producător pentru anul viitor.

Pe lângă smartphone-uri, Apple va introduce și o nouă versiune a tabletei iPad de bază, precum și un model actualizat de iPad Air.

Una dintre cele mai importante schimbări pregătite pentru gama de tablete vizează ecranul modelului iPad Air. Noua generație va fi prima din această serie care va beneficia de un ecran OLED.

Trecerea la această tehnologie reprezintă o noutate pentru gama iPad Air, care va primi astfel o schimbare importantă la nivelul display-ului.

Tot în primele luni ale anului 2027, Apple ar urma să lanseze o nouă versiune a laptopului MacBook Neo.

Actualizarea va aduce schimbări la nivelul procesorului și al memoriei RAM. Modelul actual utilizează cipul A18 Pro și dispune de 8 GB de RAM. Noua versiune va trece la procesorul A19 Pro și va beneficia de 12 GB de memorie RAM.

Potrivit Bloomberg, Apple și-ar fi propus să lanseze anual versiuni noi ale laptopului MacBook Neo, ceea ce ar indica intenția companiei de a actualiza regulat această gamă.

Laptopul a fost lansat inițial la un preț de 600 de dolari. După o perioadă scurtă de la debutul comercial, Apple a majorat însă prețul, iar MacBook Neo costă în prezent de la 700 de dolari.

Noile lansări ar putea veni și cu prețuri mai mari pentru consumatori.

Apple și-a scumpit în cursul acestui an majoritatea produselor cel puțin o dată. În aceste condiții, nu este exclus ca și dispozitivele care vor fi prezentate în primul trimestru din 2027 să fie comercializate la prețuri mai ridicate.

Până în prezent, nu sunt prezentate prețurile noilor modele de iPhone, iPad și MacBook Neo. Totuși, evoluția tarifelor din acest an lasă deschisă posibilitatea unor noi majorări.

În cazul MacBook Neo, prețul de pornire a crescut deja de la 600 la 700 de dolari, după scumpirea aplicată la scurt timp de la lansare.

Planurile companiei americane pentru 2027 nu se limitează la lansările programate în februarie și martie.

Până la jumătatea anului viitor, Apple este așteptată să prezinte și iPhone Air 2, alături de o nouă versiune a tabletei iPad Pro.

Prin urmare, prima jumătate a anului 2027 ar urma să fie marcată de mai multe lansări importante pentru portofoliul companiei.

Pe lista produselor așteptate se află iPhone 18, iPhone 18e, iPad-ul de bază, noul iPad Air cu ecran OLED, MacBook Neo cu procesor A19 Pro și 12 GB de RAM, iPhone Air 2 și o nouă generație de iPad Pro.