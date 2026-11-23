Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va prezenta luni, 23 noiembrie, un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Evenimentul este programat la ora 19:00, la Camera Deputaților. Liderul formațiunii, George Simion, îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru că nu a prezentat încă propriul raport privind circumstanțele anulării scrutinului.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat organizarea unui briefing luni seară, începând cu ora 19:00, în sala grupului parlamentar AUR din Camera Deputaților.

În cadrul evenimentului, reprezentanții partidului vor prezenta raportul privind anularea scrutinului prezidențial din decembrie 2024.

Anunțul a fost făcut și de liderul formațiunii, George Simion, într-un mesaj publicat duminică pe Facebook.

„Cum Nicuşor nu a mai prezentat nimic, Ţara trebuie să meargă mai departe: Raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat mâine seară”, a transmis acesta.

AUR susține că, la aproape doi ani de la anularea alegerilor, cetățenii încă așteaptă explicații complete privind decizia luată de autorități.

Formațiunea consideră că lipsa unui raport public din partea președintelui Nicușor Dan a prelungit incertitudinile legate de evenimentele din 2024.

Raportul care urmează să fie prezentat luni a fost anunțat anterior de deputata AUR Laura Gherasim.

La sfârșitul lunii septembrie, aceasta declara că documentul este finalizat, după analizarea informațiilor privind anularea alegerilor prezidențiale.

Laura Gherasim este președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților.

Potrivit explicațiilor oferite atunci, demersul a inclus studierea unor documente, discuții cu persoane implicate și analizarea motivelor invocate pentru anularea scrutinului.

„Am studiat documentele, am vorbit cu oamenii, am ascultat, am pus întrebări, am citit, am pus cap la cap piesele acestui puzzle […] şi, astăzi, vă pot spune că raportul este finalizat”, afirma deputata într-un mesaj publicat pe Facebook.

Gherasim preciza că a analizat inclusiv posibilitatea ca decizia autorităților să fi avut la bază informații care nu erau disponibile publicului.

Deputata a criticat dur anularea alegerilor, folosind expresia „asasinat al democraţiei” pentru a descrie propria interpretare a evenimentelor.

Conținutul și concluziile raportului urmează să fie prezentate în cadrul briefingului anunțat pentru luni.

Președintele Nicușor Dan a vorbit pe 10 noiembrie despre raportul privind anularea alegerilor prezidențiale.

Șeful statului a explicat că unul dintre elementele relevante privește finanțarea campaniei electorale.

Potrivit acestuia, au existat diferențe între cheltuielile declarate oficial de un candidat și sumele utilizate efectiv.

„A fost o neregulă evidentă financiară. Un candidat a anunţat zero cheltuieli de campanie şi sunt dovezi evidente de sume consistente care au fost cheltuite în această campanie”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că investigațiile privind proveniența și traseul banilor sunt încă în desfășurare.

Acesta a susținut însă că există deja dovezi privind utilizarea unor sume importante în campania electorală.

Nicușor Dan a declarat că explicațiile privind anularea alegerilor trebuie să includă și amenințările hibride cu care se confruntă România și alte state europene.

Șeful statului a amintit că procurorul general a prezentat anterior informații privind presupusele acțiuni de influență rusească.

Potrivit președintelui, situația trebuie analizată într-un context mai larg, care include atacuri cibernetice, sabotaje și campanii de dezinformare.

„Tabloul general este mult mai amplu. În România şi în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federaţia Rusă”, a afirmat Nicușor Dan.

Acesta a menționat existența a sute de exemple de sabotaj în Europa, precum și a numeroase atacuri cibernetice și operațiuni de dezinformare.

Președintele și-a exprimat dorința ca viitorul raport să prezinte public acest context, nu doar elementele referitoare la finanțarea campaniei.

Nu a fost anunțată însă o dată exactă pentru publicarea documentului.

Alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate printr-o decizie a Curții Constituționale a României din 6 decembrie.

Hotărârea a intervenit după primul tur de scrutin, în urma căruia Călin Georgescu și Elena Lasconi se calificaseră în turul al doilea.

Curtea Constituțională a dispus reluarea întregului proces electoral. Decizia a provocat reacții politice și dezbateri privind motivele care au stat la baza anulării scrutinului.