Economistul Radu Georgescu avertizează că România se apropie de o perioadă dificilă din punct de vedere economic, pe fondul creșterii accelerate a datoriei publice și a sumelor pe care Guvernul trebuie să le achite pentru dobânzi.

Potrivit analizei publicate pe Facebook, cheltuielile cu dobânzile au crescut de peste șase ori în ultimii 10 ani, iar anul 2027 ar putea aduce noi presiuni asupra bugetului de stat, în condițiile în care ajung la scadență datorii de aproape 140 de miliarde de lei.

Economistul a comparat situația financiară a României din 2016 cu cea din 2026. Acesta consideră că problemele economice au devenit tot mai vizibile și că următorul an ar putea reprezenta un moment deosebit de dificil pentru Guvernul României.

„De 4 ani explic că România merge spre un zid economic. Acum 4 ani, cei de la Guvern ne spuneau că România a depășit economic Ungaria, Cehia, Polonia și Grecia. Că suntem pe drumul cel bun. Probabil eram pe drumul cel bun. Dar mergeam pe contrasens. Anul trecut au apărut primele semne că România merge pe contrasens. Anul acesta, flashurile pe care le primește România s-au înmulțit. La anul cred că va fi șah mat pentru Guvernul României. Îți explic”, a scris acesta pe Facebook.

Unul dintre principalele semnale de alarmă prezentate de Radu Georgescu privește evoluția sumelor achitate de stat pentru dobânzile aferente datoriei publice.

În 2016, Guvernul României plătea dobânzi în valoare de 9,9 miliarde de lei. În 2026, suma a ajuns la aproximativ 64 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă o creștere de peste șase ori în decurs de 10 ani.

Economistul explică această evoluție prin majorarea considerabilă a datoriei publice. Dacă în 2016 România avea o datorie de 286 de miliarde de lei, în august 2026 aceasta ajunsese la 1.230 de miliarde de lei, adică peste 1,2 trilioane de lei.

Creșterea datoriei publice a determinat, implicit, majorarea sumelor pe care statul trebuie să le aloce pentru plata dobânzilor.

Potrivit economistului, România plătește în prezent pentru dobânzi o sumă echivalentă cu peste 3% din Produsul Intern Brut (PIB).

Radu Georgescu atrage atenția că această cheltuială depășește întregul buget al Ministerului Educației. Comparația include atât salariile profesorilor, cât și toate cheltuielile necesare funcționării școlilor.

„În poză vezi dobânzile plătite de Guvernul României în ultimii 10 ani. În 2016: 9,9 miliarde lei. În 2026: aproximativ 64 de miliarde lei. Dobânda plătită a crescut de peste 6 ori !!!

Șoc și groază. Cum naiba? Simplu. În 2016, România avea o datorie de 286 de miliarde de lei. În august 2026, România are o datorie de 1.230 de miliarde de lei. Adică peste 1,2 trilioane. Nu e greșeală de scriere. România plătește acum pe dobânzi peste 3% din PIB. Mai mult decât tot bugetul Ministerului Educației: salariile profesorilor și toate cheltuielile de funcționare ale școlilor”, a subliniat economistul.

O altă problemă semnalată de economist este reprezentată de datoriile care ajung la scadență în 2027.

Potrivit informațiilor prezentate de acesta, anul viitor vor ajunge la scadență datorii de aproape 140 de miliarde de lei.

O dificultate suplimentară este legată de diferența dintre dobânzile aferente împrumuturilor vechi și costurile actuale de finanțare.

Datoria care urmează să fie refinanțată avea o dobândă medie mai mică de 5%. În schimb, noile împrumuturi ar urma să fie contractate la dobânzi de peste 7%.

Prin urmare, refinanțarea obligațiilor ajunse la scadență ar putea presupune costuri mai mari pentru statul român. Diferența dintre dobânzile vechi și cele la care Guvernul ar putea să se împrumute în prezent reprezintă o presiune suplimentară asupra finanțelor publice.

„Bonus. În 2027 ajung la scadență datorii de aproape 140 de miliarde de lei. Datoria veche avea o dobândă medie sub 5%. Se va refinanța la peste 7%”, a explicat acesta.

Economistul atrage atenția și asupra dimensiunii datoriei externe a Guvernului României.

Potrivit datelor prezentate de Radu Georgescu, datoria externă a Executivului se apropie de 600 de miliarde de lei, echivalentul a peste 110 miliarde de euro.

În acest context, economistul estimează că, în 2027, Guvernul României va plăti creditorilor străini dobânzi de aproape 6 miliarde de euro.

Suma este comparată cu fondurile europene primite de România într-un an. Potrivit comparației prezentate de acesta, dobânzile care ar urma să fie achitate creditorilor străini ar depăși valoarea sumelor pe care țara noastră le primește anual de la Uniunea Europeană.

Această situație ar putea limita și mai mult resursele financiare disponibile pentru alte cheltuieli publice și investiții, în condițiile în care o parte tot mai mare din buget trebuie direcționată către plata obligațiilor financiare.

„Extra bonus. Datoria externă a Guvernului e de aproape 600 de miliarde de lei. Adică peste 110 miliarde de euro. Pe românește: la anul, Guvernul României va plăti creditorilor străini dobânzi de aproape 6 miliarde de euro. Mai mult decat Romania primeste intr-un an de la UE”, avertizează Radu Georgescu.

În opinia sa, situația ar putea ajunge într-un punct critic în 2027, când presiunea refinanțării datoriilor, creșterea costurilor de împrumut și cheltuielile ridicate cu dobânzile vor pune noi probleme Guvernului.

În încheiere, economistul avertizează că România se apropie rapid de un șoc economic și subliniază că oamenii ar trebui să se pregătescă pentru perioada următoare.

„De România se apropie rapid un meteorit economic. Ar fi timpul să te pregătești. Să fie economie”, a conchis acesta.

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