Turismul din România are nevoie de mai mult decât peisaje atractive și obiective istorice. Reprezentanții industriei cer investiții în aeroporturi, autostrăzi și porturi fluviale, restaurarea patrimoniului național și o promovare mai eficientă a țării. La Târgul de Turism de la Romexpo, aceștia au explicat ce ar trebui să schimbe autoritățile și de ce proiectele anunțate trebuie transformate în realitate.

Dezvoltarea turismului din România depinde de investiții în infrastructură, restaurarea obiectivelor istorice, promovarea destinațiilor și o mai bună colaborare între autorități și mediul privat. Acestea au fost câteva dintre problemele discutate de reprezentanții industriei în cadrul panelului Travel Pro Forum „Conectivitate, colaborare și soluții pentru dezvoltarea turismului din România”, organizat la Târgul de Turism al României 2026, ediția de toamnă, de la Romexpo.

Participanții au vorbit despre problemele care împiedică valorificarea potențialului turistic al țării. Printre propunerile formulate s-au numărat înființarea unui Minister al Turismului condus de profesioniști, modernizarea infrastructurii aeroportuare și portuare, promovarea unui brand de țară și respectarea proiectelor anunțate de autorități.

Marius Berca, Manager Operațional la Christian Tour, consideră că autoritățile trebuie să acorde mai multă atenție infrastructurii aeroportuare și rutiere. Acesta a dat exemplul Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, unde agenția operează deja curse charter către Antalya și Creta.

El a explicat că operațiunile se desfășoară bine datorită disponibilității personalului aeroportului. În urma unei analize, agenția intenționează să introducă treptat și alte curse charter din Brașov.

Reprezentantul Christian Tour a subliniat că investițiile nu trebuie să se limiteze la aeroporturi și autostrăzi. În opinia sa, autoritățile trebuie să restaureze și obiectivele turistice și istorice care fac parte din patrimoniul național.

Acesta a explicat că agenția include deja numeroase astfel de obiective în programele Senior Voyage, destinate turiștilor care călătoresc în România sau în străinătate. Unele dintre obiectivele vizitate nu se află însă la nivelul necesar pentru a atrage și primi turiști.

„Eu cred că autoritățile ar trebui să fie mult mai implicate pentru că infrastructura aeroporturilor, a autostrăzilor în România trebuie să fie la cele mai înalte standarde pentru a atrage cât mai mulți turiști. Eu cred că în toate zonele autoritățile trebuie să sprijine nu numai aeroporturile sau infrastructura autostrăzilor, ci sunt foarte multe obiective turistice în România care fac parte din patrimoniul național și care ar trebui restaurate pentru că atrag foarte mulți turiști. Noi avem acele programe de Senior Voyage pentru România și pentru străinătate și în acele programe noi am introdus foarte multe obiective turistice și foarte multe obiective istorice pentru a fi vizitate de către turiști. Și unele, am o îndoială că sunt la nivelul la care ar trebui să fie, pentru că am fost și le-am vizitat. România are o bază turistică și istorică foarte bogată și toate obiectivele turistice și istorice ar trebui susținute de către autorități, restaurate în așa fel încât turiștii români sau străini care vin să se bucure de aceste obiective. Cred că ar veni din ce în ce mai mulți turiști să vadă România. Eu sper ca în următorii ani să vină din ce în ce mai mulți turiști în România, pentru că dacă la nivelul aeroporturilor orașele mari din România s-au modernizat — acuma știu că este la modernizare aeroportul din Timișoara, infrastructura aeroportului din Timișoara… Noi am zburat acum două zile din Arad spre București și s-au modernizat, am văzut că se lucrează intens și la autostrăzi — cred eu că obiectivele istorice trebuie restaurate, renovate, cum vreți să-i spuneți, și în momentul ăla vom avea un aflux de turiști”, a declarat Marius Berca, Manager Operațional la Christian Tour.

Marius Berca consideră, de asemenea, că România are nevoie de o instituție dedicată turismului, condusă de persoane care cunosc industria și au experiență în domeniu.

El susține că o asemenea structură ar putea contribui semnificativ la promovarea țării și la dezvoltarea sectorului.

„Mi-aș dori ca România să aibă un Minister al Turismului cu oameni din turism, profesioniști, și cred că atunci noi ca țară am promova și am urca foarte mult. De ani de zile spun chestia asta și o s-o spun în continuare: îmi doresc ca România să aibă Ministerul Turismului cu oameni din turism și atunci cu siguranță România va ajunge foarte sus”, a adăugat Marius Berca.

Daniel Micu, Director General al Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, a atras atenția asupra lipsei unei promovări coerente a României. Acesta consideră că țara trebuie să-și construiască un brand care să o reprezinte în mai multe domenii.

Pentru a explica importanța promovării, reprezentantul aeroportului a relatat o discuție avută la un eveniment dedicat vinurilor. El a dat exemplul producătorilor români care comercializează în străinătate, dar întâmpină dificultăți atunci când încearcă să-și dezvolte afacerile pe piața internă.

Potrivit lui Daniel Micu, aceștia consideră că România are produse de calitate, însă nu reușește să le promoveze suficient de bine. El a comparat situația cu Chile, țară asociată internațional cu producția de vin.

„Cred că ar trebui să ne promovăm un pic mai bine și să avem și noi un brand de țară. Asta e o chestie pe care sunt obligat — nu tot timpul pot, dar sunt obligat prin natura funcției pe care o am și prin ce-mi doresc astăzi să dezvolt la Brașov — să particip la foarte multe evenimente. Și-mi aduc aminte unul, la începutul anului acesta, la o degustare de vinuri, un tip care nu vinde o sticlă de vin în România. Niciuna. Nu vinde, totul vinde în afară. Și-mi spunea de ce probleme s-a lovit aici, că el ar fi vrut să înceapă de aici, dar și-a dat seama că nu. Și zice: „Când spui Chile, te gândești la vinul de Chile”. Și el mi-a spus: „Noi avem vinuri de 10 ori mai bune decât Chile, dar nu ne promovăm corespunzător”. Asta ar trebui”, a spus Daniel Micu, Director General la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.

Ada Meseșan, purtătorul de cuvânt al CFR Călători, a pus accentul pe seriozitatea instituțiilor publice și pe respectarea angajamentelor asumate. Aceasta a criticat faptul că numeroase proiecte anunțate de-a lungul timpului au rămas neimplementate.

Ea a amintit că jurnaliștii au întâlnit, în carierele lor, sute de proiecte din domenii precum transporturile, educația, cultura, economia și protecția socială. În opinia sa, mediul privat oferă un exemplu de deschidere față de critică și de preocupare pentru îmbunătățirea activității.

„Să se respecte ceea ce s-a stabilit anterior și după aceea s-a uitat și s-a uitat și s-a uitat. Pentru că atât de multe proiecte sunt, și noi ca jurnaliști vechi cunoaștem cred că sute de proiecte, nu numai pe domeniul acesta, și pe social, și pe educație, și pe cultură, pe economic. De aceea întotdeauna am avut apreciere pentru privat și vă ascultam ce frumos ați vorbit, ce frumos că nu mă supăr când presa mă critică, ci învăț — ori noi avem alte reacții primite de la alte sisteme ale statului ca jurnaliști. Deci cel puțin asta spun: seriozitate”, a afirmat Ada Meseșan.

Reprezentanta CFR Călători a oferit și exemplul unor proiecte despre care se discută de decenii, fără ca acestea să fie realizate. Ea consideră că autoritățile trebuie să-și respecte promisiunile și să treacă de la anunțuri la implementare.

„Am auzit proiecte care se discută de ani de zile, de 25 de ani de zile. Și au rămas proiecte visătoare și cei care nu le cunoșteau cred: „Uau, ce proiect interesant, se va face”. Nu, noi știm de 25 de ani că nu s-a făcut. Deci să fim serioși. Să fim serioși, să ne respectăm cuvântul”, a cerut purtătorul de cuvânt al CFR Călători.

Alexandra Constandache, PR Manager România la FlixBus, a vorbit despre necesitatea unui plan de acțiune clar și a unei implementări consecvente. Aceasta consideră că strategiile de dezvoltare nu sunt suficiente dacă nu sunt însoțite de obiective concrete și măsurabile.

Reprezentanta companiei a susținut că România ar trebui să-și stabilească anual câteva priorități realizabile, în loc să anunțe numeroase obiective care rămân neîndeplinite.

Ea a pledat și pentru o viziune pe termen lung, care să poată fi ajustată în funcție de experiența acumulată.

„Eu vin dintr-o companie cu mentalitate de startup, vin din gândirea de startup ca idee, și atunci cred că e vorba despre un plan de acțiune și implementarea lui. Strategia e importantă, dar de multe ori strategia nu are un action plan. Și noi ca industrie, ca țară, cred că avem puțin de învățat să implementăm ceea ce ne propunem. Poate să ne propunem mai puțin într-un an, dar să facem ceea ce ne propunem, și așa mai departe. Să fie o viziune de 5-10 ani, dar să fie și niște lucruri foarte, foarte concrete în fiecare an. Poate viziunea respectivă n-ar trebui să fie driver-ul, poate viziunea respectivă e în regulă să se schimbe de la an la an și să înveți, să înveți din ceea ce faci, dar în fiecare an să ai trei-patru lucruri pe care să le rezolvi, pentru că aici cred că e problema”, a afirmat Alexandra Constandache, PR Manager România la FlixBus.

Modernizarea porturilor fluviale reprezintă o altă problemă semnalată în cadrul dezbaterii. Florin Bidirel, General Manager la CruiseHub, consideră că România nu valorifică suficient potențialul acestor infrastructuri.

Acesta a atras atenția asupra imaginii pe care o întâlnesc turiștii străini atunci când ajung în porturile din Zimnicea și Giurgiu. Totodată, a precizat că acestea sunt singurele porturi prin care mai pot avea acces navele de croazieră, după ce Constanța a ieșit din această ecuație.