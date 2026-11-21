Revelionul 2027 vine cu oferte pentru toate buzunarele, de la pensiuni și cabane la munte până la hoteluri din marile capitale europene și resorturi exotice. Diferențele de preț sunt considerabile. Iată unde pot merge românii și ce buget trebuie să pregătească.

Revelionul 2027 se apropie, iar hotelurile, pensiunile și agențiile de turism au început să publice ofertele pentru noaptea dintre 31 decembrie 2026 și 1 ianuarie 2027. Turiștii pot alege între o vacanță la munte, un sejur în Delta Dunării, un city break în Europa sau o destinație exotică. Prețurile variază în funcție de destinație, durata sejurului și serviciile incluse. În timp ce unele pachete la munte pornesc de la aproximativ 1.000–1.300 de lei de persoană, vacanțele exotice pot depăși 2.000 de euro.

Valea Prahovei, Poiana Brașov, Bran-Moieciu, Bucovina și Maramureș se numără printre destinațiile căutate de românii care vor să petreacă noaptea dintre ani la munte. Unitățile de cazare propun pachete cu cină festivă și program artistic, pensiuni cu preparate tradiționale sau cabane închiriate integral pentru grupuri de prieteni.

Potrivit ofertelor publicate pentru Revelion 2027, tarifele pentru unele pensiuni și cabane din Predeal, Borșa sau Bucovina încep de la aproximativ 1.100–1.300 de lei de persoană. În stațiunile mai populare, prețurile sunt considerabil mai mari. De exemplu, un pachet de trei nopți la un hotel de patru stele din Poiana Brașov poate ajunge la 4.000–5.000 de lei de persoană, în funcție de serviciile incluse.

O altă variantă pentru cei care călătoresc în grup este închirierea unei cabane. În Moieciu, Complexul Vraja Muntelui a publicat oferte pentru perioada 30 decembrie 2026 – 2 ianuarie 2027, care includ trei nopți de cazare, demipensiune și masă festivă. Prețurile pentru camerele duble încep de la 3.500 de lei pe cameră, în timp ce închirierea unei cabane este disponibilă la tariful de 23.000 de lei.

Înainte de rezervare, turiștii trebuie să verifice ce servicii sunt incluse în preț. Micul dejun, mesele festive, băuturile, accesul la spa și transportul către pârtie pot influența semnificativ costul final al vacanței. În cazul cabanelor, cheltuielile pot fi împărțite între mai multe persoane, ceea ce poate face această variantă mai convenabilă pentru grupuri.

Pentru cei care preferă o vacanță mai liniștită, departe de aglomerația stațiunilor montane, Delta Dunării reprezintă o alternativă. Pensiunile și hotelurile din localități precum Murighiol, Crișan sau Sfântu Gheorghe pot oferi pachete care includ cazare, mese festive și preparate tradiționale din pește.

Turiștii care aleg această destinație trebuie să verifice dacă transportul cu barca, transferul de la debarcader și activitățile turistice sunt incluse în ofertă. În sezonul rece, excursiile pe apă pot fi influențate de condițiile meteorologice și de navigație.

Nu toate unitățile de cazare din Delta Dunării organizează petreceri de Revelion. Tarifele și serviciile diferă de la o locație la alta, iar disponibilitatea transportului trebuie confirmată înainte de efectuarea rezervării.

Un city break de Revelion reprezintă o alternativă pentru turiștii care vor să petreacă noaptea dintre ani în străinătate și să viziteze, în același timp, obiective turistice. Budapesta, Viena, Praga, Roma, Paris și Barcelona se numără printre destinațiile incluse în ofertele agențiilor de turism pentru sfârșitul anului 2026.

Pentru un circuit cu autocarul de cinci zile, care include patru nopți de cazare la un hotel de trei stele și mic dejun în Budapesta și Viena, un operator turistic afișează un tarif de 475 de euro de persoană. Cina festivă de Revelion nu este inclusă în pachet și poate fi achiziționată separat, pentru 170 de euro.

Turiștii care preferă călătoriile cu avionul au la dispoziție mai multe variante. Ofertele pentru Revelion 2027 includ circuite la Praga, cu prețuri de la aproximativ 664 de euro de persoană, la Viena, de la 725 de euro, la Paris, de la 810 euro, și la Roma, de la 935 de euro. Tarifele diferă în funcție de durata vacanței, aeroportul de plecare și serviciile incluse în pachet.

Înainte de a face o rezervare, turiștii trebuie să verifice ce costuri sunt acoperite de prețul afișat. Bagajul de cală, transferurile de la aeroport, mesele și participarea la petrecerea de Revelion pot presupune cheltuieli suplimentare. Unele pachete includ doar transportul și cazarea, în timp ce cina festivă și excursiile opționale se achită separat.

Pentru turiștii care vor să petreacă Revelionul departe de temperaturile scăzute, ofertele agențiilor de turism includ destinații exotice precum Thailanda, Maldive, Zanzibar, Bali, Seychelles, Republica Dominicană și Mexic. Aceste vacanțe durează, de regulă, între șapte și zece nopți, iar prețul este influențat în principal de costul biletelor de avion și de categoria unității de cazare.

Potrivit ofertelor publicate de un operator turistic, un sejur în Thailanda pornește de la aproximativ 2.190 de euro de persoană. Pentru Maldive, tarifele încep de la 2.690 de euro, iar pentru Zanzibar, de la 2.590 de euro. În cazul unei vacanțe în Bali, prețurile pornesc de la aproximativ 2.290 de euro, în timp ce un sejur în Seychelles costă de la circa 2.450 de euro de persoană. Tarifele sunt orientative și pot varia în funcție de disponibilitate și de serviciile incluse în pachet.

Există și alternative mai accesibile pentru cei care vor să petreacă sărbătorile în afara țării. Egipt și Turcia se numără printre destinațiile pentru care agențiile afișează pachete de șase-șapte nopți, cu transport cu avionul și cazare, la prețuri de câteva sute de euro de persoană. În schimb, vacanțele în Dubai, Tenerife sau Zanzibar presupun un buget mai ridicat.

Înainte de rezervarea unei vacanțe exotice, turiștii trebuie să ia în calcul durata zborului, eventualele escale, condițiile de intrare în țara de destinație și costul unei asigurări medicale de călătorie. Este important să verifice dacă pachetul include masa festivă din noaptea de Revelion sau dacă aceasta trebuie achitată separat.