România a împrumutat 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale. Ministerul Finanțelor anunță o cerere de peste 9 miliarde de euro din partea investitorilor

Ministerul Finanțelor a anunțat că România a încasat 4,5 miliarde de euro în urma unei noi emisiuni de euroobligațiuni pe piețele internaționale. Finanțarea a fost realizată prin trei tranșe, cu scadențe în 2030, 2034 și 2038, iar interesul investitorilor a depășit inițial 9 miliarde de euro. Ministrul Alexandru Nazare susține că operațiunea confirmă încrederea investitorilor în programul de consolidare fiscală al României.

Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, a încasat suma aferentă celei de-a doua emisiuni de euroobligațiuni realizate în 2026 pe piețele internaționale de capital.

Operațiunea, în valoare totală de 4,5 miliarde de euro, a fost structurată în trei tranșe, cu perioade diferite de rambursare.

Prima tranșă, de 1,25 miliarde de euro, are o maturitate de patru ani și va ajunge la scadență în 2030. A doua tranșă, în valoare de două miliarde de euro, are o maturitate de opt ani, cu scadența în 2034.

Cea de-a treia tranșă, de 1,25 miliarde de euro, este reprezentată de euroobligațiuni verzi, cu maturitate de 12 ani și scadență în 2038.

Aceasta din urmă este destinată finanțării în cadrul programului de obligațiuni verzi al statului.

Potrivit Ministerului Finanțelor, tranzacția a atras un interes ridicat, în ciuda volatilității de pe piețele financiare.

În cursul după-amiezii, ordinele investitorilor au depășit nouă miliarde de euro, ceea ce a reprezentat o suprasubscriere de peste două ori față de suma oferită.

Cererea ridicată a permis reducerea marjelor față de nivelurile indicate inițial, cu 20 de puncte de bază pentru obligațiunile pe patru ani și cu 25 de puncte de bază pentru cele pe opt și 12 ani.

După stabilirea condițiilor finale și alocarea obligațiunilor, ordinele s-au situat la aproximativ șapte miliarde de euro, echivalentul unei suprasubscrieri de 1,6 ori.

Ministerul Finanțelor precizează că aceste ajustări au contribuit la optimizarea costurilor de finanțare.

Cele trei tranșe au fost emise cu dobânzi diferite, în funcție de maturitate.

Obligațiunile pe patru ani au un cupon anual de 5,250% și un randament de 5,256%. La această tranșă au participat 117 investitori.

Pentru obligațiunile cu scadență în 2034, cuponul este de 6,125%, iar randamentul de 6,222%. Numărul investitorilor a fost de 146.

Tranșa verde pe 12 ani are cel mai ridicat cupon, de 6,750%, și un randament de 6,783%, fiind alocată către 131 de investitori.

Randamentele reflectă costurile de finanțare la momentul emisiunii, în timp ce cupoanele reprezintă dobânzile plătite periodic de stat pentru obligațiunile respective.

Emisiunea a atras investitori din mai multe regiuni ale lumii, cu o distribuție diferită pentru fiecare tranșă.

În cazul obligațiunilor pe patru ani, cea mai mare parte a alocării, respectiv 69%, a revenit investitorilor din vestul Europei.

Pentru tranșa pe opt ani, Marea Britanie și Irlanda au reprezentat 47% din alocări, urmate de America de Nord, cu 32%.

În cazul obligațiunilor verzi pe 12 ani, investitorii din Marea Britanie și Irlanda au avut o pondere de 45%, iar cei din America de Nord, de 20%.

Ministerul Finanțelor arată că aproximativ 49% din tranșa verde a fost alocată investitorilor responsabili social și celor care urmăresc criterii ESG sau au mandate specifice investițiilor verzi.

Administratorii de active au reprezentat principala categorie de cumpărători pentru toate cele trei tranșe, cu ponderi cuprinse între 60% și 72%.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatele operațiunii reflectă interesul investitorilor pentru titlurile de stat românești și pentru măsurile de consolidare fiscală.

„Cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni a României pe piețele internaționale de capital din anul 2026 s-a bucurat de un interes mare din partea investitorilor și a reconfirmat încrederea de care se bucură țara noastră în urma implementării unui program ambițios de consolidare fiscală. Suma atrasă va contribui, alături de fondurile europene (CFM, PNRR, SAFE) și împrumuturile de la instituții financiare internaționale, la îndeplinirea necesarului de finanțare de pe piețele externe pentru acest an, precum și la consolidarea rezervelor noastre în valută”, a transmis Alexandru Nazare.

Tranzacția a fost intermediată de BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., JP Morgan SE și Société Générale.