Economia României ar putea intra în contracție. Avertismentul analiștilor Erste privind evoluția PIB-ului

Economia României ar putea înregistra o ușoară scădere în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit estimărilor Erste Group Research. Măsurile de consolidare fiscală continuă să afecteze cererea internă, în timp ce inflația ridicată limitează posibilitatea reducerii dobânzilor. În această săptămână sunt așteptate mai multe date economice importante, inclusiv cele privind PIB-ul, inflația și producția industrială.

Analiștii Erste Group Research estimează că produsul intern brut (PIB) al României ar putea consemna o ușoară contracție în termeni anuali în trimestrul al treilea din 2026, pe fondul efectelor măsurilor de consolidare fiscală asupra consumului și cererii interne.

Datele preliminare privind evoluția economiei urmează să fie publicate în această săptămână și vor arăta în ce măsură ajustările fiscale au influențat activitatea economică.

În aceeași perioadă vor fi publicate estimările preliminare privind PIB-ul Poloniei și Slovaciei.

Spre deosebire de România, economia Poloniei este așteptată să înregistreze o creștere anuală de 3,8%. În Slovacia, activitatea economică rămâne modestă, pe fondul dificultăților din industrie și al cererii externe reduse.

În România, atenția investitorilor se va îndrepta și către datele privind inflația din octombrie, producția industrială, salariile și balanța comercială.

Pe plan monetar, Erste Group Research anticipează că Banca Națională a României (BNR) va menține dobânda de politică monetară la nivelul actual de 6,5%.

Inflația încă ridicată limitează spațiul pentru o eventuală relaxare a politicii monetare, motiv pentru care banca centrală este așteptată să continue abordarea prudentă.

O decizie similară este anticipată și în Serbia, unde dobânda de referință ar urma să rămână la 5,75%.

În alte state din Europa Centrală și de Est, deciziile de politică monetară diferă. Banca centrală a Cehiei a majorat recent dobânda-cheie la 4%, pe fondul presiunilor generate de creșterea cererii.

Cehia este singura țară din regiune în care banca centrală a decis până acum majorarea dobânzii.

În Polonia, dobânda a fost menținută la 3,75%, iar analiștii Erste nu anticipează o nouă majorare în scenariul de bază, chiar dacă prognoza inflației pentru 2027 a fost revizuită în creștere.

Săptămâna trecută, România a atras 4,5 miliarde de euro printr-o emisiune internațională de obligațiuni, structurată în trei tranșe.

Prima tranșă, în valoare de 1,25 miliarde de euro, a avut o maturitate de patru ani. A doua tranșă a totalizat două miliarde de euro, cu scadența la opt ani, în timp ce a treia a constat în obligațiuni verzi de 1,25 miliarde de euro, cu maturitatea de 12 ani.

Cererea investitorilor a depășit sumele oferite pentru toate cele trei tranșe.

În urma acestei operațiuni, România și-a acoperit aproximativ 80% din necesarul brut de finanțare pentru întregul an.

Cu toate acestea, potrivit Erste, obligațiunile guvernamentale românești au avut o evoluție mai slabă decât cele ale altor țări din regiune.

Analiștii asociază această evoluție inclusiv cu incertitudinea politică, în condițiile în care opoziția a inițiat o moțiune împotriva ministrului Finanțelor, considerat un susținător important al disciplinei fiscale în noul guvern minoritar.

Randamentul obligațiunilor guvernamentale românești cu maturitatea de zece ani se situa la 7,12%, cel mai ridicat nivel dintre țările analizate.

Prin comparație, randamentul titlurilor similare era de 6,13% în Polonia, 5,35% în Ungaria și 5,13% în Cehia.

România înregistrează costuri relativ ridicate de finanțare și pe piața obligațiunilor denominate în euro. Diferența de randament față de titlurile de referință pentru obligațiunile românești cu scadența în 2036 era de 3,01 puncte procentuale, cea mai mare dintre statele incluse în comparația regională.

Mai mulți indicatori economici urmează să fie publicați în această săptămână și vor oferi informații suplimentare despre efectele măsurilor fiscale asupra economiei.

Datele privind inflația din octombrie vor arăta evoluția prețurilor și vor oferi indicii despre posibilitatea unei viitoare reduceri a dobânzii de politică monetară.

Totodată, datele privind producția industrială, programate pentru vineri, vor indica în ce măsură sectorul industrial este afectat de evoluția cererii interne și externe.

Vor fi publicate și informațiile privind salariile din septembrie, precum și balanța comercială.

Unul dintre cei mai importanți indicatori va fi estimarea preliminară a PIB-ului pentru trimestrul al treilea, care va arăta dacă economia României a înregistrat o contracție anuală, așa cum estimează analiștii Erste.

La nivel regional, Erste observă o apreciere a monedelor din Europa Centrală și de Est în raport cu euro, pe fondul reacției piețelor la rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

Scăderea prețului petrolului, în contextul așteptărilor privind diminuarea riscurilor de escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, a contribuit, de asemenea, la îmbunătățirea sentimentului investitorilor.

Analiștii avertizează însă că este prea devreme pentru a stabili dacă această evoluție se va menține pe termen lung.