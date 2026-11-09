PNL riscă executarea silită pentru o datorie de peste 14 milioane de lei. Ilie Bolojan pregătește acțiuni împotriva foștilor lideri

Partidul Național Liberal trebuie să restituie statului peste 14 milioane de lei, după ce a pierdut definitiv procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă privind cheltuielile din campania prezidențială din 2024. ANAF a anunțat că va aplica procedurile legale pentru recuperarea datoriei. În paralel, președintele PNL, Ilie Bolojan, intenționează să îi acționeze în instanță pe foștii conducători ai partidului considerați responsabili pentru problemele financiare. Printre persoanele vizate s-ar afla fostul secretar general Lucian Bode.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a precizat că procedurile de recuperare a obligațiilor bugetare restante se aplică tuturor categoriilor de debitori, inclusiv partidelor politice, fără tratament diferențiat în funcție de statutul acestora.

Clarificările instituției au venit după ce Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), a explicat că autoritatea nu a putut iniția executarea silită a PNL cât timp procesul privind recuperarea sumelor se afla pe rolul instanțelor.

Fiscul a subliniat că legislația privind colectarea creanțelor bugetare se aplică în aceleași condiții persoanelor fizice, companiilor și formațiunilor politice, indiferent de categoria fiscală în care sunt încadrate.

„Indiferent dacă debitorii sunt persoane fizice, persoane juridice sau partide politice și indiferent de încadrarea acestora în categoria contribuabililor mari, mijlocii sau mici, ANAF aplică mecanismele legale de colectare a obligațiilor restante”, a transmis instituția.

Recuperarea datoriei PNL trebuie să respecte etapele prevăzute de legislația fiscală, iar instituirea unor măsuri precum poprirea conturilor sau sechestrarea bunurilor nu intervine automat odată cu constatarea existenței unei obligații restante.

Conform explicațiilor ANAF, prezentate de Profit, procedura de executare silită debutează prin transmiterea unei somații, împreună cu titlul executoriu. Debitorul beneficiază de un termen de 15 zile de la primirea documentelor pentru a plăti suma restantă sau pentru a comunica intenția de a solicita medierea cu organul fiscal.

Procedura de mediere oferă posibilitatea clarificării obligațiilor fiscale și a identificării unei modalități legale de stingere a acestora. Plata voluntară, compensarea creanțelor și eșalonarea sumelor datorate se numără printre soluțiile disponibile.

În situația în care datoria nu este achitată și nu există un temei legal pentru suspendarea executării, Fiscul poate dispune poprirea conturilor bancare. De asemenea, pot fi urmărite sumele datorate partidului de terți și pot fi instituite sechestre asupra bunurilor mobile sau imobile, urmate, dacă este cazul, de valorificarea acestora.

ANAF precizează că fiecare măsură trebuie stabilită în raport cu situația juridică și fiscală a debitorului. Prin urmare, existența restanțelor nu determină automat blocarea conturilor sau aplicarea sechestrului, fiind obligatorie respectarea etapelor legale.

Obligația financiară de peste 14 milioane de lei provine din cheltuielile efectuate de PNL pentru candidatura lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale din 2024, pentru care Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit ulterior că anumite sume nu puteau fi rambursate.

Litigiul dintre liberali și AEP s-a încheiat definitiv în septembrie 2026, când Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de partid împotriva deciziei privind recuperarea banilor.

Valoarea exactă a obligației de restituire este de 14.117.378,04 lei, reprezentând echivalentul a aproape trei milioane de euro.

În perioada campaniei electorale, PNL, condus atunci de Nicolae Ciucă, a finanțat o parte dintre activitățile electorale inclusiv din subvențiile primite de la bugetul de stat.

După anularea scrutinului prezidențial din decembrie 2024, formațiunea a solicitat rambursarea cheltuielilor de campanie. AEP a aprobat inițial cererea și a restituit integral suma solicitată de liberali.

Un control efectuat ulterior de autoritatea electorală a identificat însă cheltuieli care nu respectau cerințele legale pentru rambursare. În consecință, instituția a decis recuperarea sumelor respective.

PNL a contestat decizia în justiție, dar demersul nu a avut succes. Hotărârea definitivă a Înaltei Curți a menținut măsura dispusă de AEP, astfel că partidul are obligația de a restitui banii.

Conducerea actuală a PNL analizează posibilitatea recuperării prejudiciilor de la persoanele care au gestionat finanțele partidului în anii anteriori, în condițiile în care obligațiile financiare totale ale formațiunii depășesc cu mult suma revendicată de stat.

Datoriile acumulate față de diferiți creditori, inclusiv obligațiile către bugetul public, ajung la aproape 20 de milioane de euro.

Situația a fost discutată în cadrul ședinței Biroului Politic Național desfășurate duminică, 8 noiembrie, la Vila Lac. Potrivit surselor citate de Adevărul, problemele financiare au reprezentat principalul subiect al reuniunii.

După ce a preluat conducerea formațiunii, Ilie Bolojan i-a solicitat fostului secretar general Lucian Bode să își asume responsabilitatea pentru semnarea documentelor privind administrarea finanțelor partidului până la 31 decembrie 2024.

Lucian Bode primise anterior mandatul de a negocia cu firma AMMA Print reeșalonarea unor obligații de plată, pentru perioade de trei și, respectiv, cinci ani.

Ulterior, noua conducere liberală a constatat că partidul nu dispunea de resursele necesare pentru respectarea ratelor stabilite și a solicitat o nouă amânare a plăților.

În acest context, Ilie Bolojan intenționează să inițieze acțiuni judiciare împotriva foștilor responsabili de administrarea resurselor financiare ale PNL. Demersul urmărește stabilirea răspunderii pentru deciziile care au contribuit la acumularea obligațiilor restante.

Dificultățile financiare ale PNL au fost abordate de Ilie Bolojan și în cadrul Consiliului Național al partidului din 28 iunie 2025, când liderul liberal a prezentat mai multe măsuri destinate reducerii datoriilor și reorganizării modului de administrare a fondurilor.

Una dintre propuneri prevedea implicarea aleșilor locali în achitarea restanțelor. Potrivit mecanismului prezentat atunci, jumătate din contribuțiile acestora urma să rămână la organizațiile județene, iar diferența să fie transferată către structura centrală a partidului pentru plata datoriilor.

În aceeași reuniune, Bolojan a anunțat introducerea principiului răspunderii personale pentru liderii care aprobă cheltuieli nejustificate și provoacă astfel dificultăți financiare formațiunii.

Prevederile au fost incluse în noul statut al PNL, care stabilea responsabilitatea individuală a conducătorilor pentru angajarea unor cheltuieli fără justificare.

Măsurile prezentate în iunie 2025 vizau însă regulile interne de administrare financiară a partidului. Anunțul respectiv nu reprezenta confirmarea inițierii unui proces împotriva unui anumit fost conducător liberal.