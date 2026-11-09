Titluri de stat TEZAUR, disponibile de astăzi, 9 noiembrie. Câți bani pot câștiga românii din dobânzi

Ministerul Finanțelor a lansat luni, 9 noiembrie 2026, o nouă ediție a Programului TEZAUR, prin care românii pot investi în titluri de stat cu dobânzi anuale cuprinse între 6,50% și 7,50%. Titlurile au maturități de un an, trei ani și cinci ani, iar veniturile obținute nu sunt impozitate. Perioada de subscriere se încheie pe 4 decembrie, însă termenele diferă în funcție de modalitatea de achiziție aleasă.

Românii pot investi, începând de luni, 9 noiembrie, în titlurile de stat TEZAUR, potrivit anunțului transmis de Ministerul Finanțelor. Noua emisiune este disponibilă până pe 4 decembrie 2026 și oferă trei variante de investiție, în funcție de perioada pentru care sunt plasați banii.

Pentru titlurile de stat cu maturitatea de un an, dobânda anuală este de 6,50%. Cei care aleg o perioadă de trei ani beneficiază de o dobândă anuală de 7,00%, în timp ce titlurile cu maturitatea de cinci ani oferă o dobândă de 7,50% pe an.

Veniturile obținute din aceste investiții sunt neimpozabile, iar dobânda este plătită anual, la datele prevăzute în prospectul de emisiune.

Titlurile de stat au o valoare nominală de un leu și sunt emise în formă dematerializată.

Programul este destinat persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la momentul subscrierii.

Ministerul Finanțelor pune la dispoziția investitorilor mai multe modalități de achiziție a titlurilor de stat, fiecare având propriul termen-limită.

Prin platforma Ghișeul.ro, subscrierile pot fi realizate în perioada 9 noiembrie – 2 decembrie 2026.

Persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV) pot cumpăra titluri de stat online până pe 3 decembrie, pentru emisiunile derulate prin unitățile Trezoreriei Statului.

Prin SPV, investitorii pot deschide un cont de subscriere la o unitate a Trezoreriei Statului, pot achiziționa titluri TEZAUR și pot transfera sumele din contul de subscriere către un cont bancar.

La sediile unităților Trezoreriei Statului, titlurile pot fi cumpărate până pe 4 decembrie 2026.

Și Poșta Română participă la distribuirea titlurilor de stat. În mediul urban, subscrierile se încheie pe 3 decembrie, iar în mediul rural, pe 2 decembrie.

Unul dintre principalele avantaje ale programului este faptul că veniturile din dobânzi nu sunt supuse impozitării.

Ministerul Finanțelor precizează că titlurile de stat TEZAUR sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență.

De asemenea, investitorii pot efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni.

Cei care doresc să anuleze o subscriere deja efectuată pot face acest lucru numai în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Fondurile atrase de stat prin această emisiune vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și eventualele modificări sunt disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor, în secțiunea dedicată titlurilor de stat, precum și pe website-ul Poștei Române.

Ministerul Finanțelor a pus la dispoziția investitorilor și un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere TEZAUR în contul bancar personal.

Operațiunea se realizează prin completarea unui Ordin de plată multiplu electronic (OPME), document disponibil pe site-ul Ministerului Finanțelor, în secțiunea Tezaur Online.

Formularul trebuie descărcat și deschis exclusiv cu Adobe Acrobat Reader, apoi completat cu datele de identificare ale investitorului, inclusiv CNP-ul și codul IBAN al contului bancar în care urmează să fie transferați banii.

Din suma totală transferată trebuie scăzut comisionul aferent operațiunii. Acesta este de 0,51 lei pentru transferurile de până la 50.000 de lei și de 6 lei pentru sumele mai mari.

După completare, documentul PDF trebuie validat, salvat și încărcat în contul SPV, prin opțiunea „Depunere formulare”.

Ministerul Finanțelor precizează că, după încărcarea cu succes a documentului, transferul sumelor va fi procesat în cel mai scurt timp posibil.

Posibilitatea cumpărării titlurilor de stat TEZAUR prin Ghișeul.ro a fost introdusă în martie 2025, pentru cetățenii care dețin un cont pe platformă și un card de debit.