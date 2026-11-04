Protest la Ministerul Finanțelor. Angajații INS cer plata drepturilor salariale câștigate definitiv în instanță

Angajații Institutului Național de Statistică (INS) protestează miercuri, 4 noiembrie, în fața Ministerului Finanțelor, nemulțumiți de neplata drepturilor salariale obținute prin hotărâri judecătorești definitive. Sindicaliștii reclamă amânarea plăților restante pentru anii 2025 și 2026, dar și diferențele salariale față de alte instituții publice. Aceștia solicită autorităților să găsească soluții pentru achitarea sumelor datorate și eliminarea inechităților din sistem.

Angajații Institutului Național de Statistică au început miercuri, la ora 10:00, un protest în fața Ministerului Finanțelor, nemulțumiți de faptul că statul nu le-a achitat drepturile salariale câștigate definitiv în instanță.

Este vorba despre sume restante aferente anilor 2025 și 2026, a căror plată a fost amânată de Guvern în contextul măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare.

Reprezentanții Sindicatului din Institutul Național de Statistică București (SINSB) susțin că, deși instanțele au recunoscut drepturile salariale ale angajaților, autoritățile continuă să amâne plata acestora.

Sindicaliștii cer Ministerului Finanțelor să identifice soluții pentru achitarea restanțelor și respectarea hotărârilor judecătorești definitive.

Pe lângă neplata drepturilor salariale restante, protestatarii atrag atenția asupra diferențelor de remunerare existente între angajații Institutului Național de Statistică și cei din alte instituții ale administrației publice.

Reprezentanții sindicatului susțin că personalul INS se numără printre cei mai slab plătiți angajați din administrație, în ciuda responsabilităților instituției în colectarea și prelucrarea datelor statistice utilizate pentru fundamentarea deciziilor guvernamentale.

În acest context, sindicaliștii solicită alinierea salariilor angajaților INS la nivelul celor acordate personalului Secretariatului General al Guvernului.

Aceștia consideră că diferențele salariale și amânarea repetată a plăților afectează personalul instituției și pot avea consecințe asupra desfășurării activității.

Reprezentanții SINSB susțin că politicile bugetare orientate spre reducerea cheltuielilor de personal, împreună cu amânarea plății drepturilor salariale, afectează stabilitatea resurselor umane din cadrul Institutului Național de Statistică.

Potrivit acestora, situația riscă să influențeze capacitatea instituției de a-și desfășura activitatea la standarde europene.

„Respectarea hotărârilor judecătorești nu este o opțiune, ci o obligație! Drepturile salariaților nu sunt negociabile!”, transmit sindicaliștii.

Problema drepturilor salariale câștigate în instanță și neachitate de stat nu este limitată la angajații INS, fiind întâlnită și în cazul altor categorii de bugetari.

În cazul magistraților, de exemplu, datele publicate la sfârșitul anului trecut indicau obligații de plată ale statului de peste două miliarde de euro, reprezentând drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

Protestatarii de la Institutul Național de Statistică solicită autorităților atât plata sumelor restante, cât și măsuri pentru eliminarea diferențelor salariale dintre instituțiile publice.