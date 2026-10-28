Cât câștigă judecătorii din România în 2026. Indemnizațiile nete ajung la 20.346 de lei pe lună

Judecătorii din România au indemnizații nete lunare cuprinse între 6.990 și 20.346 de lei, în funcție de gradul profesional, vechime și gradație, potrivit datelor aferente lunii octombrie 2026, prezentate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Un judecător stagiar câștigă între 6.990 și 8.285 de lei net pe lună, în timp ce veniturile judecătorilor de la curțile de apel pot ajunge la 20.346 de lei net lunar.

Datele au fost făcute publice în contextul dezbaterilor generate de decizia Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) din 22 octombrie 2026, pronunțată în cauza „Pușcașu și alții împotriva României”. CSM prezintă nivelurile indemnizațiilor din sistemul judiciar, o comparație cu veniturile medii din România și date privind poziția țării în raport cu celelalte state europene.

Potrivit datelor publicate de Consiliul Superior al Magistraturii, indemnizațiile nete lunare ale judecătorilor diferă în funcție de gradul profesional, vechime și gradație.

Un judecător stagiar, aflat la începutul carierei, primește între 6.990 și 8.285 de lei net pe lună.

În cazul judecătorilor cu grad de judecătorie, indemnizațiile nete lunare sunt cuprinse între 10.486 și 16.157 de lei. Pentru judecătorii cu grad de tribunal, intervalul este de 14.390-17.948 de lei net pe lună.

Judecătorii cu grad de curte de apel au indemnizații nete lunare cuprinse între 16.309 și 20.346 de lei, acesta fiind cel mai ridicat nivel menționat în datele prezentate de CSM.

Prin urmare, diferențele dintre veniturile din sistemul judiciar sunt semnificative, în funcție de poziția profesională și de celelalte criterii care determină nivelul indemnizației.

Conform datelor Consiliului Superior al Magistraturii disponibile la 26 octombrie 2026, sistemul judiciar din România cuprindea 4.544 de judecători.

Cea mai mare parte a acestora își desfășura activitatea la judecătorii. Mai exact, 2.076 de judecători, reprezentând aproximativ 46% din total, lucrau în cadrul acestor instanțe.

La tribunale activau 1.503 judecători, echivalentul a 33% din numărul total al magistraților. Alte 965 de persoane, reprezentând 21% din total, își desfășurau activitatea la curțile de apel.

CSM precizează că distribuția include și magistrați care dețin un grad profesional superior celui corespunzător instanței la care lucrează.

Astfel, repartizarea judecătorilor pe categorii de instanțe nu reflectă exclusiv gradul profesional deținut de fiecare magistrat, ci și situațiile în care un judecător cu un grad superior își desfășoară activitatea într-o instanță inferioară.

Pentru a evidenția raportul dintre veniturile judecătorilor și cele ale populației active, CSM utilizează datele Institutului Național de Statistică (INS) privind câștigul salarial mediu din România.

Potrivit celor mai recente date citate de instituție, în august 2026, câștigul salarial mediu net la nivel național era de 5.688 de lei. Câștigul salarial mediu brut ajunsese la 9.497 de lei.

Raportat la aceste valori, indemnizația brută a unui judecător stagiar aflat la nivelul minim al grilei reprezintă de 1,26 ori câștigul salarial mediu brut național.

În cazul unui judecător definitiv cu grad de judecătorie, aflat tot la nivelul minim al grilei de salarizare, raportul dintre indemnizația brută și câștigul salarial mediu brut ajunge la 1,89.

Comparația prezentată de CSM urmărește să evidențieze poziționarea veniturilor judecătorilor în raport cu nivelul general al câștigurilor salariale din România.

Consiliul Superior al Magistraturii compară situația din România și cu media aritmetică a celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Datele utilizate provin din raportul CEPEJ din 2024 și au fost publicate în documentul EU Justice Scoreboard 2026.

Potrivit CSM, media europeană a raportului dintre veniturile judecătorilor și câștigul salarial mediu brut național este de aproximativ 2,13. România se situează sub acest indicator, conform comparației prezentate de instituție.

CSM amintește și o analiză comparativă publicată la 16 iulie 2025, care a urmărit veniturile judecătorilor aflați la începutul carierei în statele europene.

Potrivit datelor prezentate în acea analiză, România ocupa poziția 20 din 27 de state în ceea ce privește venitul brut al judecătorilor începători. În privința venitului net, țara se situa pe locul 22 din 27.

Aceste clasamente oferă un reper pentru compararea remunerației magistraților români cu cea din alte state europene, atât înainte, cât și după aplicarea impozitelor și a contribuțiilor aferente.

În comunicatul de presă în care prezintă datele privind indemnizațiile judecătorilor, Consiliul Superior al Magistraturii abordează și modul în care sunt prezentate realitățile naționale în fața jurisdicțiilor internaționale.

Instituția critică ceea ce descrie drept practici de transferare a divergențelor politice interne în fața acestor jurisdicții, prin prezentarea distorsionată a situației din România.

Potrivit CSM, asemenea demersuri pot genera avantaje conjuncturale pe plan intern, însă pot avea consecințe asupra credibilității instituțiilor statului și asupra imaginii României.

Poziția Consiliului este prezentată în contextul dezbaterilor generate de decizia CEDO din 22 octombrie 2026, pronunțată în cauza „Pușcașu și alții împotriva României”.

Prin publicarea datelor privind indemnizațiile, distribuția judecătorilor și comparațiile salariale naționale și europene, CSM prezintă informații despre nivelul remunerației magistraților și poziția României în raport cu indicatorii utilizați la nivel european.