Wall Street se teme de datoriile uriașe ale industriei AI. Finanțarea centrelor de date devine tot mai scumpă

Expansiunea inteligenței artificiale începe să pună presiune pe piețele financiare americane, pe măsură ce companiile tehnologice au nevoie de împrumuturi tot mai mari pentru construirea centrelor de date. Costurile finanțării cresc, iar băncile și investitorii devin mai prudenți în privința riscurilor. Inclusiv marile companii tehnologice ar putea fi afectate de dificultățile de finanțare ale proiectelor AI.

Construirea centrelor de date și achiziționarea cipurilor necesare dezvoltării inteligenței artificiale presupun investiții de ordinul trilioanelor de dolari. O parte importantă a acestor proiecte este finanțată prin obligațiuni, împrumuturi bancare și alte instrumente de credit.

Primele semne de îngrijorare au început să apară pe piața datoriilor, unde randamentele unor obligațiuni și împrumuturi destinate infrastructurii AI au ajuns la niveluri de peste 10%.

Băncile întâmpină dificultăți tot mai mari în transferarea riscurilor către asigurători și alți investitori, ceea ce le limitează capacitatea de a acorda noi împrumuturi.

Elon Musk a avertizat recent că sute de companii din categoria neocloud, furnizori specializați de infrastructură de calcul pentru inteligență artificială, riscă să intre în faliment dacă pierd accesul la finanțare.

Citadel Securities le-a atras atenția clienților că problemele ar putea afecta și companiile tehnologice mari, care susțin financiar numeroase proiecte esențiale pentru dezvoltarea propriilor servicii AI.

Analiza nu anticipează o criză iminentă a creditării. Companiile tehnologice au reușit să obțină finanțări de zeci de miliarde de dolari numai în această săptămână, însă necesarul de capital pentru următorii ani rămâne foarte ridicat.

Tucker Roberts, analist la Citadel Securities, consideră că principala dificultate ar putea deveni identificarea investitorilor dispuși să preia riscurile asociate noilor finanțări.

„Când urmează să fie emis un volum atât de mare de datorii, la un moment dat problema ar putea să nu mai fie găsirea unui garant cu rating de investiții, ci identificarea cumpărătorilor dispuși să absoarbă riscuri suplimentare provenite de la aceiași câțiva furnizori de garanții”, a explicat Roberts.

Potrivit Bloomberg, discuțiile cu peste 30 de bancheri, administratori de investiții, directori din fonduri de capital privat și alte persoane implicate în finanțarea centrelor de date indică o înăsprire semnificativă a condițiilor de creditare față de situația de acum câteva luni.

Unul dintre motive este îngrijorarea investitorilor față de clauzele contractuale care permit clienților să renunțe la proiecte în cazul unor întârzieri.

În unele contracte, beneficiarii infrastructurii de calcul pot rezilia acordurile dacă dezvoltarea unui centru de date întârzie cu 180 de zile sau mai mult.

Un fond de investiții a refuzat recent să participe la finanțarea unui proiect după ce a descoperit că beneficiarul putea renunța la contract în cazul unei întârzieri mai mari de trei luni.

Temerile investitorilor au fost accentuate după ce Oracle a transmis luna trecută o notificare de forță majoră prin care solicita posibilitatea amânării plăților în cazul întârzierii unui centru de date de mari dimensiuni din New Mexico.

Ulterior, incertitudinile privind estimările de venituri ale OpenAI și scăderile puternice ale acțiunilor și obligațiunilor CoreWeave au amplificat îngrijorările legate de sustenabilitatea investițiilor în inteligență artificială.

CoreWeave, un furnizor de infrastructură cloud specializată în AI, a devenit una dintre companiile urmărite îndeaproape de investitorii preocupați de posibilitatea formării unei bule speculative în sector.

Totodată, ofertele publice sau planurile de listare ale companiilor Elice, Firmus Grid și Nscale au întâmpinat dificultăți, pe fondul cererii reduse din partea investitorilor.

Tony Trzcinka, administrator de portofoliu la Impax Asset Management, a declarat că inteligența artificială a devenit principalul subiect al reuniunilor interne privind strategia de creditare. Compania și-a redus expunerea la datoriile emise pentru finanțarea centrelor de date.

„Reacția pieței a confirmat cât de interconectate sunt aceste credite și cât de mult depind de aceleași active care stau la baza garanțiilor”, a afirmat acesta.

Potrivit datelor compilate de Bloomberg, cel puțin 18 finanțări pentru centre de date, realizate prin obligațiuni cu rating speculativ și împrumuturi cu grad ridicat de îndatorare, au ajuns la randamente de două cifre.

JPMorgan Chase și Goldman Sachs au fost nevoite să ofere reduceri mai mari la prețul de emisiune și dobânzi mai ridicate pentru a atrage investitori într-un împrumut sindicalizat de 5 miliarde de dolari destinat companiei Volta Infrastructure Holdings.

Randamentul finanțării a depășit astfel 11%.

Creșterea costurilor se observă și în segmentul obligațiunilor garantate cu active, utilizate frecvent pentru finanțarea centrelor de date.

Carolyn Campbell, specialistă în astfel de instrumente la Morgan Stanley, a explicat că la începutul anului 2026 obligațiunile centrelor de date cu cele mai bune ratinguri ofereau randamente sub 5%. În prezent, instrumentele similare au ajuns la aproximativ 7%.

Potrivit acesteia, atunci când costurile împrumuturilor se apropie de 8%, emiterea de obligațiuni pentru proiecte de miliarde de dolari devine mult mai dificilă.

Emisiunile de datorii pentru centre de date pe piețele obligațiunilor garantate cu active și ale titlurilor garantate cu ipoteci comerciale au totalizat aproximativ 22 de miliarde de dolari în acest an, un nivel apropiat de cel din anul precedent.

Presiunea asupra sectorului AI se reflectă și în piața instrumentelor financiare cunoscute drept credit default swaps (CDS), utilizate pentru protecția împotriva riscului de neplată a datoriilor.

Costul protecției pentru datoriile Oracle, considerat un indicator important al riscurilor asociate investițiilor în AI, a atins un nou record săptămâna trecută.

Niveluri record au fost înregistrate și pentru protecția împotriva neplății datoriilor SpaceX, Nvidia și Meta. Costurile au ajuns, în unele cazuri, la valori întâlnite de regulă în cazul debitorilor cu rating speculativ.

Randamentul mediu al obligațiunilor incluse în Bloomberg Investment Grade Technology Index a urcat la aproximativ 6%, cu 1,4 puncte procentuale peste nivelul de acum un an.

Citadel avertizează că producătorii de cipuri și marile companii care furnizează servicii cloud ar putea ajunge să suporte o parte tot mai mare din riscurile financiare ale proiectelor AI.

Acest lucru se poate întâmpla prin garanții explicite, contracte pe termen lung sau prin așteptările creditorilor că marile companii vor interveni financiar dacă proiectele întâmpină dificultăți.

Un responsabil cu finanțarea companiilor de tehnologie, media și telecomunicații din cadrul unei mari bănci europene a declarat pentru Bloomberg, sub protecția anonimatului, că instituția se apropie de limita sumelor pe care le poate împrumuta sectorului.

Transferarea riscurilor sau vânzarea împrumuturilor existente poate dura până la cinci luni, ceea ce întârzie eliberarea capitalului necesar unor noi finanțări.

Un sondaj realizat de Willis Towers Watson arăta că unii asigurători semnalaseră deja, în urmă cu câteva luni, că se apropie de limitele expunerii la centrele de date sau că le-au atins.

Armen Panossian, co-director executiv al Oaktree, a declarat că firma a devenit foarte prudentă în evaluarea structurii și calității activelor care garantează asemenea finanțări.

Printre riscurile identificate se numără schimbările tehnologice, întârzierile în construcții, dificultățile de autorizare și accesul la energie electrică.

Diameter Capital Partners a ridicat, la rândul său, semne de întrebare privind presupunerea industriei tehnologice că există capital împrumutat nelimitat pentru finanțarea unor investiții AI estimate la 5.500 de miliarde de dolari.

„Nu toate modelele de afaceri sunt solide”, au transmis partenerii Scott Goodwin și Jonathan Lewinsohn într-o scrisoare adresată investitorilor.

Marile firme de investiții își reevaluează expunerea la infrastructura pentru inteligență artificială.

KKR evită finanțarea centrelor de date amplasate în zone izolate, din cauza riscului ca aceste facilități să fie dificil de reutilizat după expirarea contractelor de închiriere, potrivit unei persoane familiarizate cu strategia companiei.

Carlyle Group a refuzat, de asemenea, mai multe tranzacții recente, acordând prioritate diversificării portofoliului și selectării mai stricte a investițiilor.

Felicity Juckes, reprezentantă a TwentyFour Asset Management, a explicat că investitorii acordă o atenție tot mai mare concentrării riscurilor într-un singur sector.