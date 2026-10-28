Scutire de rovinietă pentru o nouă categorie de vehicule. Proiectul de lege a fost depus în Parlament

Vehiculele specializate pentru transportul stupilor ar putea fi scutite de plata rovinietei, potrivit unui proiect de lege depus la Senat. Inițiativa, susținută de 31 de parlamentari din UDMR, PSD, PNL și USR, vizează exclusiv vehiculele omologate de Registrul Auto Român (RAR) pentru transportul stupilor în cadrul apiculturii pastorale.

Un proiect legislativ depus la Senat propune introducerea unei noi categorii de vehicule exceptate de la plata tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. Inițiativa vizează mijloacele de transport specializate utilizate de apicultori pentru deplasarea stupilor în cadrul apiculturii pastorale.

Pentru a beneficia de facilitate, vehiculele trebuie să fie omologate de Registrul Auto Român pentru această destinație și să fie folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral.

Proiectul este semnat de 31 de parlamentari din Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), Partidul Social Democrat (PSD), Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Salvați România (USR).

Inițiativa legislativă urmărește completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Concret, parlamentarii propun introducerea unei noi litere, f), la articolul 3 alineatul (1), care reglementează categoriile de vehicule exceptate de la plata tarifului de utilizare.

Noua prevedere ar urma să se aplice vehiculelor „specializate pentru transportul stupilor în cadrul practicării apiculturii pastorale, astfel cum sunt omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral.”

Scutirea nu ar urma să se aplice tuturor vehiculelor deținute de apicultori, ci numai celor care îndeplinesc condițiile privind omologarea și utilizarea exclusivă pentru activitatea prevăzută în proiect.

În expunerea de motive, parlamentarii explică faptul că măsura este destinată unei categorii restrânse de vehicule, care pot fi identificate prin omologarea realizată de RAR.

Potrivit inițiatorilor, această condiție ar trebui să împiedice folosirea facilității pentru alte tipuri de transport.

„Măsura propusă are un caracter limitat și bine determinat, întrucât se aplică numai vehiculelor specializate și omologate de Registrul Auto Român pentru această destinație, eliminând posibilitatea utilizării abuzive a facilității. Totodată, numărul acestor vehicule este redus în raport cu totalul vehiculelor supuse obligației de plată a rovinietei, astfel încât impactul bugetar estimat este unul nesemnificativ”, arată inițiatorii în expunerea de motive.

Aceștia consideră că numărul redus al vehiculelor eligibile va limita pierderile de venituri provenite din încasarea rovinietei.

Proiectul a fost depus la Senat și trebuie să parcurgă procedura legislativă înainte ca noile prevederi să poată fi aplicate. Pentru a deveni lege, inițiativa trebuie adoptată de Parlament, promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Până la intrarea în vigoare a unei eventuale modificări legislative, vehiculele vizate de proiect nu beneficiază de noua scutire propusă.