MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia. O grevă națională va afecta transporturile, educația și sănătatea pe 30 octombrie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Italia, tranzitează această țară sau intenționează să ajungă acolo. Autoritățile italiene au anunțat organizarea unei greve la nivel național în data de 30 octombrie, care va afecta furnizarea serviciilor publice și private din domeniile educației, sănătății și transporturilor.

Potrivit informațiilor transmise de MAE, greva poate provoca perturbări importante ale transportului aerian, feroviar și public local. De asemenea, există posibilitatea afectării circulației rutiere pe autostrăzi, iar oprirea serviciilor ar urma să fie însoțită de proteste în principalele aglomerări urbane din Italia.

În sectorul aerian, serviciile de transport vor fi afectate pe parcursul întregii zile de 30 octombrie, în intervalul orar 00:00-23:59.

În ceea ce privește transportul feroviar, sunt anunțate perturbări începând de joi, 29 octombrie, de la ora 21:00, până vineri, 30 octombrie, la ora 20:59.

Transportul public local va funcționa potrivit unor modalități stabilite în funcție de fiecare teritoriu. Astfel, condițiile de circulație și eventualele întreruperi vor depinde de regulile aplicate la nivel local.

Totodată, circulația rutieră pe autostrăzi ar putea fi afectată începând cu ora 22:00 a zilei de 29 octombrie.

Ministerul avertizează că întreruperea serviciilor este preconizată să fie însoțită de mișcări de protest în principalele aglomerări urbane de pe teritoriul Italiei.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Consulatul General al României la Roma la următoarele numere de telefon: +39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71 și +39 06 835 233 74.

Apelurile efectuate la aceste numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde operatorii Call Center le preiau în regim de permanență.

Pentru cetățenii români care se confruntă cu situații dificile, speciale sau urgente, MAE pune la dispoziție și linii telefonice de urgență, în funcție de regiunea în care se află.

Numerele de urgență ale reprezentanțelor consulare ale României din Italia sunt următoarele:

Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935;

+39 345.147.3935; Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444;

+39 366.108.1444; Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171;

+39 324.803.5171; Consulatul General al României la Torino: +39 338.756.8134;

+39 338.756.8134; Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688;

+39 340.882.1688; Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299;

+39 334.604.2299; Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să consulte paginile web ale reprezentanțelor diplomatice și consulare ale României din Italia, precum și site-ul instituției.

Adresele indicate de MAE sunt roma.mae.ro, cgroma.mae.ro, bari.mae.ro, bologna.mae.ro, catania.mae.ro, milano.mae.ro, torino.mae.ro, trieste.mae.ro și www.mae.ro.

De asemenea, ministerul reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația Călătorește informat, care oferă informații și sfaturi de călătorie.

În contextul grevei naționale anunțate pentru 30 octombrie, românii care se află în Italia sau urmează să călătorească în această țară trebuie să țină cont de posibilele perturbări ale transportului și ale serviciilor publice și private.