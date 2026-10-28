România și China își consolidează relațiile economice. CCIB a semnat un acord de cooperare cu regiunea Chongqing

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a semnat un acord cu parteneri din Chongqing, China, pentru dezvoltarea relațiilor economice și identificarea unor noi oportunități de afaceri. Inițiativa urmărește extinderea colaborării în industrie, agricultură și turism.

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a semnat un acord de cooperare cu Consiliul Chinez pentru Promovarea Comerțului Internațional din Chongqing (CCPIT-Chongqing), în vederea consolidării relațiilor economice dintre România și China și identificării unor noi oportunități de colaborare pentru companiile din cele două țări.

Acordul a fost semnat în cadrul unei întâlniri organizate la Palatul CCIB, unde președintele Camerei bucureștene, Iuliu Stocklosa, a primit delegația din Chongqing, condusă de Zhang Haiqing, vicepreședinte al CCPIT.

Iuliu Stocklosa a arătat că internaționalizarea reprezintă o prioritate pentru CCIB, iar rețeaua de parteneri și birourile de reprezentare din Europa, America de Nord și Asia urmăresc să faciliteze accesul companiilor românești la noi oportunități de afaceri. În acest context, Camera își propune să își extindă prezența în China prin înființarea unui birou de reprezentare.

„Considerăm esenţială menţinerea unui dialog deschis între comunităţile noastre de afaceri. De aceea internaţionalizarea reprezintă o prioritate pentru Camera noastră, iar reţeaua extinsă de parteneri şi birourile de reprezentare ale CCIB din Europa, America de Nord şi Asia reflectă angajamentul nostru de a facilita noi oportunităţi pentru companiile româneşti. În perspectivă, ne propunem să ne consolidăm prezenţa şi în China prin înfiinţarea unui birou de reprezentare al CCIB”, a declarat Stocklosa.

La rândul său, Zhang Haiqing a prezentat potențialul economic al orașului Chongqing, unul dintre centrele economice importante ale Chinei, și avantajele conectivității feroviare dintre China și Europa. Acesta a evidențiat rolul rutei feroviare Chongqing-Xinjiang-Europa, care traversează Kazahstanul, Rusia, Belarus și Polonia și ajunge în orașul german Duisburg, în facilitarea schimburilor comerciale. Reprezentantul chinez a precizat că există intenția de a extinde acest sistem de transport și către România.

„Ruta feroviară Chongqing – Xinjiang – Europa, care traversează Kazahstanul, Rusia, Belarus şi Polonia şi ajunge în Duisburg, Germania, este sistemul complex care facilitează schimburile comerciale. Dorim să extindem acest sistem de transport către România”, a spus Haiqing.

Potrivit CCIB, viceprimarul executiv al Guvernului Popular al districtului Zhongxian din Chongqing, Wang Jianhua, a identificat trei direcții cu potențial de cooperare între România și regiunea chineză. Acestea vizează dezvoltarea relațiilor economice și comerciale, în special în domeniul agriculturii sustenabile, investițiile în sectoare industriale, cu accent pe industria auto, precum și colaborarea în turism și cultură.

Semnarea acordului de cooperare dintre Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) și Consiliul Chinez pentru Promovarea Comerțului Internațional (CCPIT) a avut loc în prezența reprezentanților Ambasadei Chinei în România. Discuțiile s-au concentrat pe identificarea unor noi oportunități de colaborare între mediile de afaceri din cele două țări.

Un alt reper în dezvoltarea relațiilor comerciale româno-chineze îl reprezintă participarea României la China International Import Expo (CIIE), organizat la Shanghai în perioada 5-10 noiembrie 2026. România va fi prezentă la eveniment cu un pavilion național, prin intermediul căruia își va promova produsele și serviciile pe piața chineză.

Expoziția oferă companiilor românești posibilitatea de a stabili contacte directe cu potențiali parteneri din China și de a identifica noi oportunități de afaceri. În cadrul unei sesiuni de networking, reprezentanții companiilor participante au putut să facă schimb de experiență și de know-how și să exploreze posibile direcții de colaborare în domenii precum industria, sectorul agrifood, sustenabilitatea și comerțul.