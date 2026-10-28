Ștefan Valeriu Ivan a preluat mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica

Hidroelectrica are un nou membru în Consiliul de Supraveghere, după o decizie aprobată de acționari pe 23 octombrie 2026. Ștefan Valeriu Ivan, cu experiență în companii importante din sectorul energetic, va ocupa funcția până în martie 2027 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă aceasta se încheie mai devreme.

Hidroelectrica are un nou membru în Consiliul de Supraveghere, Ștefan Valeriu Ivan, a anunțat compania într-un comunicat de presă transmis miercuri, 28 octombrie 2026.

Numirea a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 23 octombrie 2026. Mandatul noului membru are o durată de cinci luni, până la 22 martie 2027, sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă aceasta se încheie mai devreme.

Ștefan Valeriu Ivan a ocupat funcții de conducere și administrare în cadrul unor companii din sectorul energetic, printre care Electrica, Transelectrica și Distribuție Energie Electrică România. Acesta este doctor în economie, titlu obținut în cadrul Școlii Doctorale a Academiei Române, și absolvent al Facultății de Drept a Universității din București.

Începând cu 22 octombrie 2026, funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica este deținută de Ion Ariton.

Ștefan Valeriu Ivan are studii în economie, drept și management și a acumulat experiență profesională în sectorul energetic, administrația publică și domeniul securității naționale. Acesta a ocupat funcții de conducere și administrare în cadrul unor companii precum Hidroelectrica, Transelectrica și Electrica, precum și poziții în structuri ale Ministerului Energiei.

Ivan este doctor în economie, titlu obținut în cadrul Academiei Române, și absolvent al Facultății de Drept a Universității din București. De asemenea, a absolvit Facultatea de Științe Economice și Management a Universității Hyperion.

În sectorul energetic, acesta a deținut funcții de conducere, administrare și supraveghere în cadrul mai multor companii. A fost membru al Consiliului de Supraveghere al Transelectrica și a ocupat funcții de director și membru în Consiliul de Administrație al unor entități din Grupul Electrica, printre care Electrica S.A., Electrica Serv și Electrica Furnizare.

Experiența sa profesională include și activități de reprezentare și administrare în cadrul unor companii precum Engie România, Oil Terminal și Compania Națională a Uraniului. De asemenea, a activat în cadrul Ministerului Energiei, în structuri de cabinet și consiliere.

Parcursul profesional al lui Ștefan Valeriu Ivan include și o etapă în domeniul securității naționale, acesta fiind fost angajat al Serviciului Român de Informații (SRI).