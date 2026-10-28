Călin Georgescu rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. George Simion a anunțat proteste: Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine

Curtea de Apel București a decis miercuri, 28 octombrie 2026, prelungirea cu 30 de zile a măsurii arestării preventive în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Instanța a admis contestația formulată de DIICOT și a respins contestația depusă de acesta. Hotărârea este definitivă, iar măsura se aplică în perioada 29 octombrie – 27 noiembrie 2026, inclusiv.

Decizia a fost pronunțată după o ședință care a durat aproximativ o oră și jumătate. În urma hotărârii, liderul AUR, George Simion, și soția fostului candidat, Cristela Georgescu, au reacționat public, criticând măsura dispusă de instanță și modul în care s-a desfășurat comunicarea informațiilor referitoare la dosar.

Curtea de Apel București a admis miercuri contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin DIICOT, împotriva unei încheieri pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, Secția Penală.

În același timp, magistrații au respins ca nefondată contestația formulată de Călin Georgescu împotriva încheierii respective. Instanța a desființat hotărârea contestată de DIICOT și, în urma rejudecării, a dispus prelungirea măsurii arestării preventive pentru inculpații vizați, pentru o perioadă de 30 de zile.

Noua perioadă de arest preventiv începe pe 29 octombrie 2026 și se încheie pe 27 noiembrie 2026, inclusiv. Hotărârea Curții de Apel București este definitivă.

„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul inculpat împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București – Secția Penală. Admite contestația formulată de PICCJ – DIICOT împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București – Secția Penală, pe care o desființează și rejudecând: Dispune prelungirea măsurii arestării preventive cu privire la inculpați, pe o perioadă de 30 de zile, de la 29.10.2026 pană la 27.11.2026, inclusiv”, este soluția pe scurt a instanței.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost adus la Curtea de Apel București în jurul orei 17:00. În exteriorul clădirii, sute de susținători ai acestuia au ocupat treptele instanței, în așteptarea unei decizii privind continuarea măsurii preventive.

Ședința de judecată a durat aproximativ o oră și jumătate. După încheierea procesului, Călin Georgescu a fost transportat înapoi la Arestul Central, unde a așteptat pronunțarea verdictului.

Completul de judecată care a analizat contestațiile a fost format din magistrații Andrei Buliga și Dragoș Mirea. Dragoș Mirea a făcut parte și din completul de divergență care, pe 29 septembrie 2026, a emis mandatul de arestare preventivă pe numele lui Călin Georgescu.

Hotărârea Curții de Apel București a provocat o reacție din partea președintelui AUR, George Simion. Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul formațiunii a criticat menținerea lui Călin Georgescu în arest preventiv și a contestat motivele pentru care fostul candidat continuă să fie privat de libertate.

George Simion a asociat situația acestuia cu practicile regimurilor dictatoriale și a avertizat că asemenea regimuri nu au avut niciodată un sfârșit favorabil. Totodată, liderul AUR a anunțat că, în zilele următoare, vor avea loc manifestații de stradă împotriva măsurilor pe care le consideră represive.

„Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest? Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine! În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriți represiunea”, a scris George Simion pe Facebook.

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O reacție amplă a venit și din partea Cristelei Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale. Aceasta a publicat pe pagina de Facebook a soțului său un mesaj în care a criticat prelungirea arestării preventive cu încă 30 de zile, prezentându-l pe Călin Georgescu drept deținut politic.

Cristela Georgescu a susținut că, într-un stat de drept, apărarea unei persoane implicate într-un proces trebuie să primească informațiile privind situația juridică pe canalele oficiale, înainte ca acestea să apară în presă.

În opinia sa, dreptul publicului de a fi informat nu trebuie exercitat în detrimentul drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate în proceduri judiciare.

Aceasta a afirmat că situația nu este una izolată și că, în dosarele care îl privesc pe Călin Georgescu după alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, informațiile ar fi ajuns în mod repetat la jurnaliști înainte de a fi comunicate persoanelor direct implicate.

„Detinutul politic Calin Georgescu ramane in arest inca 30 de zile. Intr-un stat de drept, asa cum se pretinde a fi Romania, apararea nu ar trebui sa afle din presa ceea ce are dreptul sa cunoasca pe cale oficiala. Dreptul publicului la informare NU trebuie exercitat in detrimentul drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate intr-un proces”, a scris ea pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu.

Cristela Georgescu a susținut că, în mai multe situații, presa ar fi intrat în posesia unor informații confidențiale din dosare înainte ca acestea să fie transmise oficial apărării.

Printre exemplele menționate se numără date personale, declarații ale martorilor, elemente confidențiale din dosare și informații referitoare la deciziile instanțelor.

Soția fostului candidat consideră că modul în care asemenea informații ajung în spațiul public ridică probleme privind respectarea confidențialității, a procedurilor legale și a dreptului la apărare.

Aceasta a afirmat că diferențele de tratament pe care le reclamă în cazul lui Călin Georgescu ar fi apărut odată cu alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

În mesajul său, Cristela Georgescu a insistat asupra necesității aplicării acelorași garanții juridice tuturor cetățenilor români, indiferent de identitatea acestora sau de contextul politic.

Ea a susținut că respectarea drepturilor fundamentale nu trebuie să fie selectivă și că o justiție corectă și independentă trebuie să ofere protecție egală tuturor persoanelor.

„Ca de fiecare data in situatiile juridice care il privesc pe Calin Georgescu, dupa noiembrie 2024, presa pare sa afle inaintea celor direct implicati. Nu este prima data cand elemente confidentiale din dosare, date personale, declaratii ale martorilor sau informatii privind decizii ale instantelor ajung in presa inainte de a fi comunicate apararii. Modul in care aceste informatii ajung in spatiul public ridica intrebari serioase privind respectarea confidentialitatii, a procedurilor legale si a dreptului la aparare. In cazul lui Calin Georgescu, diferentele de tratament sunt cu atat mai ingrijoratoare cu cat au aparut doar odata cu alegerile prezidentiale din noiembrie 2024. Respectarea drepturilor fundamentale nu poate fi selectiva. Justitia corecta si independenta ofera aceleasi garantii fiecarui roman, indiferent de numele sau sau de contextul politic”, a mai scris Cristela Georgescu.

Soția fostului candidat a anunțat că intenționează să continue prezentarea la nivel internațional a situațiilor pe care le consideră abuzuri și încălcări ale drepturilor fundamentale.

Cristela Georgescu a acuzat inclusiv existența unor forme de tortură psihologică exercitate asupra familiei sale, în condițiile în care aceasta are copii minori.

Potrivit afirmațiilor sale, familia ar fi supusă unei supravegheri video în propria locuință, pe care o consideră abuzivă și cu efecte psihologice grave.

„Voi continua sa fac cunoscute international aceste abuzuri in avalansa si incalcari ale drepturilor fundamentale, inclusiv tortura psihologica exercitata asupra unei familii cu copii minori, supravegheata video in propria locuinta in mod tortionar si abuziv. Si acestea toate doar pentru ca un om a indraznit ca impreuna cu cei care l-au votat, sa castige cinstit. In Romania, dragostea de tara se rasplateste cu gratii si persecutie politica. Nicio procedura judiciara nu are dreptul sa transforme dreptul la viata privata a unei familii, cu atat mai putin a unor copii minori, intr-o sursa permanenta de teama si teroare psihologica”, a conchis Cristela Georgescu.

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