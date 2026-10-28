Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de arest. Decizia Curții de Apel București va fi definitivă

Călin Georgescu află miercuri, 28 octombrie 2026, dacă va rămâne în arest preventiv sau dacă va fi plasat sub control judiciar. Curtea de Apel București urmează să analizeze contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București, care a respins solicitarea de prelungire a arestării preventive. Hotărârea magistraților va fi definitivă.

Curtea de Apel București urmează să se pronunțe miercuri asupra contestației formulate de procurorii DIICOT, după ce Tribunalul București a decis luni, 26 octombrie, să respingă cererea de prelungire a arestării preventive în cazul lui Călin Georgescu și al lui Ionel Rusen.

Instanța a considerat neîntemeiată solicitarea procurorilor de prelungire a măsurii cu încă 30 de zile și a dispus înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Decizia Tribunalului București nu a fost definitivă, astfel că cei doi inculpați nu au fost eliberați imediat. Procurorii DIICOT au contestat hotărârea, iar soluția finală urmează să fie stabilită de Curtea de Apel București.

Termenul are o importanță deosebită, având în vedere că fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026.

Potrivit informațiilor privind procedura judiciară, mandatul actual expiră pe 29 octombrie, iar instanța trebuie să clarifice dacă există motive pentru menținerea măsurii preventive.

În calcularea duratei măsurilor privative de libertate trebuie avută în vedere și perioada de 24 de ore în care Georgescu a fost reținut inițial.

Dacă instanța va respinge contestația DIICOT și va menține soluția Tribunalului București, Georgescu și Rusen vor fi plasați sub control judiciar și vor putea fi puși în libertate, dacă nu sunt reținuți sau arestați într-o altă cauză.

În schimb, dacă magistrații vor admite solicitarea procurorilor de prelungire a arestului preventiv, cei doi vor rămâne în detenție.

Călin Georgescu este cercetat într-un dosar în care procurorii îl acuză că ar fi coordonat o rețea implicată în înșelarea unui om de afaceri din Buzău, prejudiciul estimat fiind de 1,1 milioane de euro.

Anchetatorii susțin că omul de afaceri ar fi fost convins să ofere bani în contextul unei presupuse afaceri cu metale prețioase, pentru care urma să fie obținută o finanțare de mai multe milioane de euro.

Creditul promis nu ar mai fi fost acordat, iar persoana prejudiciată nu și-ar fi recuperat sumele transferate.

În acest dosar, Georgescu este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Acuzațiile fac obiectul anchetei, iar fostul candidat beneficiază de prezumția de nevinovăție.

După arestarea sa din 29 septembrie, numele lui Călin Georgescu a apărut și în alte două anchete.

Una dintre acestea vizează suspiciuni legate de solicitarea scanării vilei sale din Mogoșoaia pentru identificarea unor eventuale dispozitive de înregistrare.

Celălalt dosar privește acuzația potrivit căreia fostul candidat ar fi făcut salutul legionar în fața unei biserici din Buftea.

Între timp, situația sa juridică a fost analizată în mai multe rânduri de instanțe. Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis o solicitare de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă Curtea de Apel București a desființat această hotărâre pe 23 octombrie.

Noua decizie a Curții de Apel va stabili dacă măsura arestării preventive va fi prelungită sau dacă Georgescu va putea fi eliberat sub control judiciar.