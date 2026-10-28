Scandal între PSD și Diana Buzoianu privind Radarul Balastierelor. Fostul ministru acuză blocarea aplicației

Un nou conflict a izbucnit între PSD și fostul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, după ce Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat că aplicația Radarul Balastierelor nu poate fi utilizată deocamdată. Fostul ministru susține că documentele necesare pentru punerea în funcțiune a sistemului erau aproape finalizate înainte de încheierea mandatului său. Disputa a apărut după ce autoritățile au invocat lipsa cadrului legal și necesitatea îndeplinirii unor condiții tehnice și administrative.

Fostul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, acuză PSD că folosește absența unei hotărâri de guvern drept justificare pentru amânarea operaționalizării aplicației Radarul Balastierelor, destinată monitorizării exploatării și transportului agregatelor minerale. Aceasta susține că documentația necesară era deja pregătită în proporție de 90% la Administrația Națională „Apele Române”.

Într-o postare publicată pe Facebook, Buzoianu a criticat explicațiile oferite de autorități după etapa de recepție finală a sistemului informatic. Potrivit fostului ministru, lipsa reglementărilor nu ar trebui să determine o amânare de mai multe luni, întrucât proiectul actului normativ se afla într-un stadiu avansat de elaborare.

„PSD deja a găsit scuze să nu dea drumul la «Radarul Balastierelor». Mafia balastierelor e cea mai bucuroasă. Ieri (n. red. – luni) a fost ziua oficială a recepţiei finale pentru «Radarul Balastierelor» la Apele Române. Deja au venit scuzele de la PSD să nu poată fi dat în funcţiune. Ni se explică, într-un comunicat de presă parental, că nu avem încă un cadru legal pentru folosirea «Radarului Balastierelor». Aşa că mai trebuie să treacă timpul”, afirmă fostul ministru al Mediului Diana Buzoianu.

Declarațiile sale au venit după ce Ministerul Mediului a explicat că finalizarea procedurilor de recepție nu este suficientă pentru utilizarea efectivă a aplicației. Instituția a indicat necesitatea adoptării unor reglementări și îndeplinirii condițiilor tehnice și administrative.

Diana Buzoianu recunoaște că utilizarea Radarului Balastierelor necesită adoptarea unei hotărâri de guvern, însă afirmă că pregătirea documentului a început înainte de finalizarea aplicației. Potrivit acesteia, specialiștii de la Apele Române lucrau deja la reglementările care urmau să permită folosirea sistemului.

Fostul ministru susține că proiectul era finalizat în proporție de 90%, iar modificările rămase de efectuat erau limitate. Documentul nu a fost însă publicat pentru consultare publică în timpul mandatului său, deoarece aplicația nu parcursese încă etapa recepției finale.

„Eu nu am mai apucat să pun această hotărâre în transparenţă pentru că nu fusese încă recepţionată aplicaţia. Aş mai fi avut nevoie doar de câteva zile de mandat” precizează Buzoianu.

Aceasta consideră că, odată cu încheierea etapei de recepție, autoritățile pot actualiza ultimele prevederi ale proiectului pentru a le corela cu versiunea finală a aplicației. Ulterior, hotărârea ar putea fi publicată în transparență decizională, fără o întârziere suplimentară.

Fostul ministru solicită PSD să susțină publicarea proiectului de hotărâre de guvern chiar în această săptămână, astfel încât Radarul Balastierelor să poată deveni operațional în luna noiembrie. Diana Buzoianu afirmă că este dispusă inclusiv să facă publică versiunea de lucru a documentului.

În opinia sa, amânarea introducerii sistemului ar prelungi perioada în care activitățile de exploatare și transport al agregatelor minerale nu beneficiază de mecanismele de monitorizare prevăzute de noua aplicație.

„Curaj, PSD. Puteţi să puneţi chiar săptămâna asta HG-ul în transparenţă pentru ca Radarul Balastierelor să fie folosit din noiembrie. Dacă vreţi, pot face chiar eu public draftul în lucru, finalizat 90% de acum câteva zile, care mai are nevoie doar de mici modificări. Mafia Balastierelor nu poate primi cadou nişte luni de neaplicare a Radarului Balastierelor”, încheie Diana Buzoianu.

Solicitarea fostului ministru vizează accelerarea procedurilor de adoptare a cadrului normativ. Publicarea proiectului în transparență decizională reprezintă însă o etapă distinctă de aprobarea hotărârii și de punerea efectivă în funcțiune a sistemului.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat marți că aplicația Radarul Balastierelor a ajuns în etapa recepției finale, dar nu poate fi utilizată în condițiile actuale. Instituția a precizat că operaționalizarea depinde atât de adoptarea cadrului normativ, cât și de îndeplinirea unor cerințe tehnice și administrative.

Potrivit informațiilor comunicate de MMAP, sistemul informatic a fost dezvoltat pentru monitorizarea integrată a activităților de exploatare și transport al agregatelor minerale. Aplicația urmărește centralizarea informațiilor privind perimetrele de exploatare, cantitățile extrase și transporturile efectuate.

Printre funcționalitățile prevăzute se numără evidența georeferențiată a zonelor de exploatare, monitorizarea volumelor de agregate minerale extrase și urmărirea transporturilor de la punctul de extracție până la destinație. Sistemul este conceput și pentru identificarea eventualelor neconformități în desfășurarea acestor activități.

Prin intermediul acestor funcții, autoritățile ar urma să poată verifica informațiile referitoare la exploatarea și circulația agregatelor minerale, în baza datelor introduse și transmise prin platformă.

Ministerul Mediului precizează că utilizarea Radarului Balastierelor presupune existența unor reguli clare privind responsabilitățile tuturor participanților la procesul de monitorizare. Aceste prevederi trebuie introduse printr-o hotărâre de guvern, necesară pentru funcționarea aplicației.

Actul normativ trebuie să reglementeze modul de utilizare a sistemului informatic și obligațiile operatorilor economici care desfășoară activități de exploatare și transport al agregatelor minerale.

De asemenea, hotărârea trebuie să stabilească atribuțiile instituțiilor implicate în monitorizare și control, precum și procedurile de transmitere și verificare a datelor. Aceste reguli sunt necesare pentru definirea responsabilităților administrative și a modului în care informațiile vor circula între operatori și autorități.

Potrivit explicațiilor ministerului, adoptarea cadrului normativ și îndeplinirea condițiilor tehnice și administrative reprezintă etapele care trebuie parcurse înainte ca Radarul Balastierelor să poată fi utilizat efectiv.