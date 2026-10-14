AMEPIP o contrazice pe Diana Buzoianu. Ce condiție legală nu îndeplineau cei doi candidați propuși pentru conducerea ANM

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) susține că nu blochează numirea membrilor Consiliului de Administrație al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ci își exercită atribuțiile legale de verificare. Instituția a făcut aceste precizări miercuri, în contextul declarațiilor ministrei interimare a Mediului, Diana Buzoianu, potrivit căreia Consiliul de Administrație al ANM nu poate lua decizii privind menținerea sau revocarea directorului general din cauza lipsei cvorumului.

Ministra a precizat marți că două propuneri pentru ocuparea unor poziții interimare în Consiliul de Administrație al ANM au fost respinse de AMEPIP. În replică, agenția a prezentat situația procedurilor de selecție și evaluare a administratorilor, precum și motivele pentru care anumite candidaturi nu au îndeplinit condițiile legale.

AMEPIP arată că avizul conform necesar desfășurării procedurii de selecție a fost emis în termenul legal. Totodată, procedura de selecție a expertului independent se derulează în conformitate cu legislația aplicabilă achizițiilor publice.

Instituția precizează că cerințele privind experiența, studiile și independența administratorilor sunt stabilite prin lege și prin anunțul de selecție, iar respectarea lor este obligatorie. Evaluarea propunerilor pentru ocuparea funcțiilor de administratori provizorii s-a realizat cu respectarea cadrului legal, AMEPIP susținând că a tratat solicitările cu celeritate și a urmărit respectarea normelor de guvernanță corporativă în vigoare.

„În contextul declaraţiilor şi informaţiilor vehiculate în spaţiul public, Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) face următoarele precizări atât cu privire la evaluarea administratorilor provizorii, cât şi la procedura de selecţie de la Administraţia Naţională de Meteorologie RA (ANM), aflată în portofoliul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de autoritate publică tutelară. (…) Avizul conform pentru derularea procedurii de selecţie a fost emis în termenul legal, iar procedura de selecţie a expertului independent se derulează în conformitate cu prevederile legale incidente domeniului achiziţiilor publice. Criteriile şi cerinţele privind experienţa, studiile şi independenţa administratorilor sunt prevăzute de lege şi de anunţul de selecţie, iar respectarea lor este obligatorie. De asemenea, evaluarea propunerilor de candidaţi pentru ocuparea funcţiei de administrator provizoriu s-a făcut cu respectarea totală a prevederilor cadrului legal incident, tratate cu celeritate de către AMEPIP, asigurându-ne, totodată, de respectarea condiţiilor impuse de lege şi a normelor de guvernanţă corporativă în vigoare”, a transmis AMEPIP.

Potrivit AMEPIP, Consiliul de Administrație al Administrației Naționale de Meteorologie are în prezent doi membri, desemnați de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de autoritate publică tutelară.

Procedura de selecție pentru celelalte trei posturi a fost derulată de comisia de selecție și nominalizare constituită la nivelul ministerului. Aceasta s-a încheiat prin raportul final din 24 martie 2026.

AMEPIP a transmis avizul conform la data de 7 aprilie 2026 și a semnalat două probleme legate de procedură.

Prima vizează postul de administrator de tip A, pentru care nu s-a calificat niciun candidat. În această situație, procedura trebuie reluată în conformitate cu articolul 5, alineatul (7), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

A doua problemă se referă la independența candidaților. Doi dintre cei trei candidați incluși pe lista scurtă aveau statut de administratori neindependenți, în condițiile în care legea impune ca majoritatea membrilor Consiliului de Administrație să fie independenți. AMEPIP face trimitere, în acest sens, la articolul 5, alineatul (4), din OUG nr. 109/2011, raportat la articolul 138¹ din Legea nr. 31/1990.

AMEPIP subliniază că responsabilitatea finală pentru legalitatea numirii membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de cel mult patru ani, revine autorității publice tutelare, în acest caz Ministerului Mediului.

Dintre cei trei candidați incluși pe lista scurtă, unul îndeplinea condiția privind statutul de administrator independent. Potrivit agenției, ministerul avea posibilitatea să analizeze numirea acestuia în condițiile legii.

O asemenea numire ar fi crescut de la doi la trei numărul administratorilor numiți definitiv, din totalul celor cinci posturi prevăzute în Consiliul de Administrație. Măsura ar fi contribuit la asigurarea funcționalității conducerii ANM, fără să elimine necesitatea continuării demersurilor pentru ocuparea posturilor rămase vacante.

„Menţionăm că răspunderea finală pentru legalitatea numirii membrilor Consiliului de Administraţie, pentru un mandat de cel mult 4 ani, revine autorităţii publice tutelare. Dintre cei trei candidaţi incluşi pe lista scurtă, unul îndeplinea condiţia privind statutul de administrator independent. Autoritatea publică tutelară avea, astfel, posibilitatea de a analiza numirea acestuia, în condiţiile legii. O asemenea numire ar fi majorat de la doi la trei numărul administratorilor numiţi definitiv, din totalul celor cinci posturi din Consiliul de administraţie, contribuind la asigurarea funcţionalităţii acestuia, fără a înlătura necesitatea continuării demersurilor pentru ocuparea posturilor rămase vacante”, a transmis AMEPIP.

În ceea ce privește procedura de selecție aflată în desfășurare, AMEPIP precizează că aceasta se derulează în baza Ordinului nr. 1297 din 22 iunie 2026.

Comisia responsabilă de procedură va fi formată din doi membri desemnați de AMEPIP și un expert independent selectat de aceeași instituție. Selecția expertului independent se află în etapa finală de atribuire.

AMEPIP urmează să comunice numele membrilor desemnați și al expertului independent în baza Ordinului nr. 1297 din 22 iunie 2026. Ulterior, etapele și termenele procedurii de selecție vor fi stabilite și respectate conform Hotărârii Guvernului nr. 639/2023, care aprobă normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011.

În ceea ce privește evaluarea administratorilor provizorii, AMEPIP precizează că Ministerul Mediului a transmis două propuneri de candidați pentru completarea Consiliului de Administrație al ANM.

Potrivit agenției, în cazul niciuneia dintre cele două persoane nu a fost dovedită îndeplinirea condiției legale privind experiența de minimum trei ani în conducerea unor societăți, întreprinderi publice sau private ori regii autonome.

Evaluarea documentațiilor a fost realizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Criteriul care nu a fost demonstrat ca fiind îndeplinit pentru ambele persoane este cel prevăzut la articolul 5, alineatul (1), din acest act normativ.

AMEPIP subliniază că evaluarea nu a vizat valoarea profesională sau științifică a candidaților, ci exclusiv îndeplinirea cerinței legale privind experiența în conducere.

Conform explicațiilor instituției, experiența relevantă presupune deținerea unei funcții de conducere, în sensul articolului 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, sau ocuparea unor funcții precum administrator de societate ori regie autonomă, director general, director general adjunct, director, director adjunct, director executiv sau director economic ori financiar, după caz, potrivit Clasificării ocupațiilor din România.

Prin urmare, AMEPIP susține că decizia privind cele două candidaturi a fost fundamentată exclusiv pe aplicarea criteriului prevăzut de lege, nu pe o apreciere a competențelor profesionale sau științifice ale persoanelor propuse.

Disputa privind numirea administratorilor are loc în contextul controversei legate de achizițiile realizate de Administrația Națională de Meteorologie.

La finalul săptămânii trecute, ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a solicitat demisia conducerii ANM, după ce Corpul de Control a identificat achiziții de parfumuri, articole vestimentare și alte produse de lux din bugetul instituției.

Ministra a anunțat că raportul verificărilor va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Curții de Conturi.

Potrivit Dianei Buzoianu, ANM a realizat în ultimii patru ani achiziții directe în valoare de milioane de lei, cu încălcarea legislației în vigoare.

În replică, directoarea generală a Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a susținut că nu a utilizat cardul instituțional, despre care a precizat că a fost declarat inactiv încă de la emitere. De asemenea, aceasta a afirmat că nu a aprobat niciodată achiziții care să încalce legea.

Elena Mateescu a mai precizat că a dispus o misiune de audit public intern în momentul în care a aflat despre neregulile privind utilizarea cardurilor instituționale de către compartimentul responsabil. Ca urmare a acestor informații, ea a sesizat organele competente încă din 12 august 2026, în legătură cu eventuale fapte în afara legii.

În acest context, AMEPIP susține că verificările privind numirea administratorilor sunt realizate în baza criteriilor legale aplicabile, în timp ce responsabilitatea finală pentru legalitatea desemnărilor revine Ministerului Mediului.