Scandalul de la ANM, comentat de Sorin Grindeanu: Doamnele de la USR au impresia că sunt un fel de detectivi

Sorin Grindeanu a comentat scandalul achizițiilor efectuate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), subiect care a atras atenția publică în ultimele zile, pe fondul crizei politice. Liderul PSD a criticat modul în care reprezentanții USR abordează verificările din instituțiile publice și a susținut că activitatea miniștrilor trebuie să vizeze și problemele concrete ale domeniilor pe care le conduc.

Invitat în direct la România TV, Sorin Grindeanu a făcut referire la verificările privind achizițiile de la ANM, folosind un ton ironic pentru a descrie acțiunile reprezentanților USR. Acesta a afirmat că unii dintre aceștia s-ar concentra pe identificarea unor nereguli, în loc să acorde prioritate responsabilităților administrative.

„Am văzut cum se și laudă, am văzut și cum fac poliție, caută pe la ANM sutiene și așa mai departe. Dau un exemplu: la Mediu sau oriunde au mers domnii și doamnele de la USR au impresia că sunt un fel de detectivi, trebuie să găsească ceva.”, a explicat Sorin Grindeanu la România TV.

Liderul PSD a precizat că verificarea eventualelor nereguli din instituțiile publice este necesară, însă a subliniat că ministerele dispun de structuri specializate pentru control. În opinia sa, miniștrii trebuie să se ocupe și de problemele administrative și de proiectele care țin de domeniile pe care le coordonează.

În intervenția sa televizată, Sorin Grindeanu a susținut că identificarea unor eventuale nereguli nu ar trebui să înlocuiască activitatea curentă a ministerelor. El a făcut referire la proiectele de infrastructură rutieră și la dificultățile care afectează lucrările necesare pentru traversarea Carpaților.

„Foarte bine, dar să știți că în fiecare minister există corp de control, tu trebuie să aduci bunăstare românilor din perspectiva ministerului. Știți că există un sector de autostradă pe Valea Oltului, mai sunt trei tronsoane care trebuie terminate ca să se traverseze Carpații, unul dintre ele va fi dat în circulație, celelalte sunt foarte grele și vor fi date în anii viitori. Pe acestea se poate lucra doar 45% pentru că avizul stă la semnat din 14 august. Căutăm sutiene. Cine a făcut acest lucru, să plătească, există organe ale statului, dar ca ministru trebuie să faci treabă de ministru.”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Prin această declarație, liderul PSD a asociat discuțiile despre achizițiile de la ANM cu situația unor proiecte de infrastructură despre care a afirmat că sunt afectate de întârzieri în obținerea avizelor. Grindeanu a susținut că persoanele responsabile pentru eventualele încălcări ale legii trebuie să răspundă, dar a insistat că miniștrii trebuie să își îndeplinească atribuțiile administrative.

Directoarea generală a Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a respins acuzațiile referitoare la modul în care au fost realizate achizițiile instituției și a declarat că nu intenționează să demisioneze. Aceasta a afirmat că a respectat prevederile legale și că responsabilitatea pentru efectuarea achizițiilor revine Serviciului de Achiziții Publice.

În intervenția sa la România TV, Elena Mateescu a precizat că a pus la dispoziția Corpului de control al Ministerului Mediului toate documentele solicitate pentru verificări. Totodată, șefa ANM a arătat că a sesizat Poliția încă din luna august, după ce ar fi identificat nereguli legate de achizițiile realizate de instituție.

Potrivit declarațiilor sale, sesizarea a fost depusă la 12 august, la Secția 2 de Poliție. Elena Mateescu a mai susținut că directorul general nu a făcut aprobările pentru achizițiile respective, acestea fiind gestionate de Serviciul de Achiziții Publice.

Întrebată despre acuzațiile formulate de Diana Buzoianu în legătură cu achizițiile directe efectuate de Administrația Națională de Meteorologie, directoarea instituției a afirmat că persoanele responsabile trebuie să răspundă pentru eventualele încălcări ale legii. Ea a subliniat că funcția de conducere nu o exonerează de responsabilitățile pe care le are în fruntea instituției.

Elena Mateescu a declarat că angajații instituției trebuie să își îndeplinească atribuțiile cu respectarea legislației și că eventualele abateri trebuie sancționate indiferent de poziția ocupată de persoanele implicate.

„Nu mă absolv de atributul principal pe care îl am ca director. Cum domnia sa spune că sub conducerea ANM, consider că fiecare coleg din ANM, de la departamentele tehnice și suport, își respectă cu responsabilitate fișa postului și își desfășoară activitatea sub aspectul respectării legii și nu în afara legii. Dacă există activități în afara legii, nimeni nu poate fi absolvit, de la portar, până la mine”, a declarat Elena Mateescu.

Declarația directoarei ANM vine în contextul verificărilor referitoare la achizițiile efectuate de instituție și al acuzațiilor privind procedurile utilizate. Mateescu a reiterat că activitățile angajaților trebuie să respecte prevederile legale și că responsabilitatea trebuie stabilită în funcție de faptele constatate.

Un alt subiect abordat a fost achiziția de tonere, realizată în perioada 2023–2025. În legătură cu aceste cumpărături, Elena Mateescu a explicat că departamentele tehnice ale instituției sunt cele care își identifică necesarul de materiale și echipamente pentru desfășurarea activității.

Referitor la procedurile de achiziție, aceasta a precizat că fiecare departament trebuie să își stabilească nevoile, iar cumpărăturile trebuie realizate cu respectarea normelor legale. Șefa ANM a susținut că persoanele care vor fi găsite vinovate trebuie trase la răspundere și că eventualul prejudiciu trebuie recuperat.