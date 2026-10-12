„Toată lumea să-şi bage săbiile la loc în teacă”. Apelul lui Sorin Grindeanu, în plină dispută pentru guvernare

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, solicită un efort comun din partea partidelor politice pentru formarea unui guvern cu puteri depline și pentru stabilirea unui program de guvernare.

Liderul social-democrat susține că actuala situație economică impune depășirea disputelor politice și avertizează că, în lipsa unui acord cu PNL și UDMR, poate fi luat în calcul scenariul alegerilor anticipate.

Poziția sa a fost exprimată luni seară, după reuniunea Biroului Permanent Național al PSD, care a mandatat conducerea partidului să continue discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu privind formarea viitorului Cabinet și elaborarea programului de guvernare.

„România și românii au nevoie de un guvern cu puteri depline, care să schimbe rapid direcția greșită a economiei! Pentru asta este obligatoriu un efort comun al tuturor partidelor responsabile. Nu mai e loc de calcule politice și nici de concursuri de a arunca vina unul pe altul”, a transmis Sorin Grindeanu luni seară pe social media.

Liderul PSD a declarat că partidul său nu a respins variantele discutate până acum, cu excepția celei asociate europarlamentarului Siegfried Mureșan. Grindeanu a susținut că social-democrații și-au exprimat disponibilitatea de a participa la guvernare și a prezentat această poziție drept o asumare a responsabilității politice.

El a adresat un apel similar către celelalte formațiuni, cu accent pe PNL și UDMR, afirmând că responsabilitatea pentru depășirea actualei perioade nu poate fi atribuită unui singur partid.

„Noi n-am respins variantele de până acum, sigur, mai puţin varianta Siegfried Mureşan, care a făcut tot ceea ce ţine de el ca să nu fie susţinut de către noi, şi atunci am spus că vrem să fim parte activă, asumată, a unui guvern. Eu cred că asta arată responsabilitate. Acelaşi apel la responsabilitate îl facem acum pentru ceilalţi, în special pentru PNL şi UDMR, de a fi parte a acestui efort, fiindcă nu e de vină doar PNL, sau doar PSD, sau doar UDMR. Să trecem această perioadă grea, în care avem rectificare, trebuie să avem un nou buget, o să vină în februarie, o să reînceapă să vină agenţiile de rating, şi în primăvară să facem o evaluare dacă se continua sau nu în această formă”, a punctat Sorin Grindeanu.

Acesta a insistat asupra necesității unui acord între formațiunile politice, în condițiile în care autoritățile trebuie să gestioneze rectificarea bugetară și să pregătească un nou buget. Grindeanu a menționat și revenirea agențiilor de rating, precum și posibilitatea unei evaluări a formulei de guvernare în primăvară.

Sorin Grindeanu a reluat apelul la responsabilitate și a cerut partidelor să renunțe la calculele politice și la disputele privind atribuirea vinovăției pentru situația actuală.

„Cerem un efort comun al tuturor partidelor, cel puţin responsabile din ţara asta, pe care le considerăm responsabile. Aşa că nu e niciun concurs de a arunca vina unul pe altul, e o perioadă în care ar trebui toată lumea să-şi bage săbiile la loc în teacă şi să nu mai calculeze politic. Ăsta e apelul nostrum”, a mai subliniat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat că, dacă PNL și UDMR nu acceptă formula propusă, discuțiile se pot îndrepta către scenariul alegerilor anticipate. Totodată, el a exclus posibilitatea ca PSD să susțină un guvern tehnocrat sau o structură mixtă, alcătuită din reprezentanți politici și miniștri tehnocrați.

Poziția PSD vine pe fondul negocierilor privind formarea noului Executiv și al discuțiilor referitoare la componența viitoarei majorități guvernamentale. În acest context, declarațiile lui Grindeanu au primit un răspuns din partea europarlamentarului PNL Siegfried Mureșan, care a criticat propunerea de refacere a fostei coaliții de guvernare.

Europarlamentarul liberal a transmis luni că formula susținută de Sorin Grindeanu ar reproduce problemele pe care le atribuie fostei coaliții. Mureșan a afirmat că PNL nu mai este dispus să participe la o astfel de construcție politică și a susținut că România are nevoie de reforme, modernizare și măsuri pentru reducerea risipei.

Într-o postare publicată pe Facebook, reprezentantul PNL a criticat propunerea liderului social-democrat, folosind o formulare prin care a contestat eficiența unei eventuale reveniri la vechea formulă de guvernare. „Sorin Grindeanu ne propune o mare coaliție care să mimeze, să amăgească, să țină România captivă”.

Siegfried Mureșan a legat această critică de nemulțumirea publică și de scăderea încrederii în clasa politică, susținând că guvernarea anterioară a contribuit la creșterea populismului și a extremismului. El a precizat că liberalii nu mai sunt dispuși să accepte o formulă pe care o consideră lipsită de schimbările necesare.

În mesajul său, Siegfried Mureșan a afirmat că experiența politică din perioada precedentă a arătat limitele colaborării dintre partide și a susținut că refacerea fostei coaliții nu reprezintă o soluție pentru problemele semnalate.

„Sorin Grindeanu ne propune o mare coaliție care să mimeze, să amăgească, să țină România captivă. Exact această slabă guvernare din trecut a crescut nemulțumirea oamenilor, a crescut neîncrederea, a crescut populismul și extremismul. Noi nu mai stăm la dispoziție pentru așa ceva. Am înțeles în cine putem avea încredere și în cine nu putem avea încredere. Vrem reforme, vrem modernizare, vrem reducerea risipei. Doar așa putem recâștiga încrederea oamenilor. Doar așa putem reduce populismul”, a scris Siegfried Mureșan pe contul său de socializare.

Declarațiile celor doi politicieni evidențiază poziții diferite privind formula de guvernare și continuarea negocierilor. În timp ce Sorin Grindeanu solicită participarea PNL și UDMR la un efort comun pentru formarea unui guvern cu puteri depline, Siegfried Mureșan respinge revenirea la vechea coaliție și insistă asupra reformelor și reducerii cheltuielilor publice.